Rewrite this title: WikiAlarm.com: تنبيهات عبر البريد الإلكتروني عند تحرير صفحة ويكيبيديا أو تخريبها

ستساعدك المقالة التالية: WikiAlarm.com: تنبيهات عبر البريد الإلكتروني عند تحرير صفحة ويكيبيديا أو تخريبها

هل ترغب في متابعة علامات التبويب عندما يتم تعديل دقة صفحة ويكيبيديا الخاصة بك (أو الخاصة بمنافسك)؟ WikiAlarm.com هي خدمة جديدة مجانية تسمح للعلامات التجارية والأشخاص الذين لديهم ملفات شخصية في ويكيبيديا بمراقبة التغييرات التي تطرأ على صفحات ويكيبيديا الخاصة بهم عبر البريد الإلكتروني.

يمكن لمستخدمي WikiAlarm.com مراقبة أكبر عدد ممكن من الصفحات كما يمكنهم أيضًا اختيار إضافة عناوين البريد الإلكتروني للزملاء حتى يحصل أعضاء الفريق على التنبيهات أيضًا.

يقول موقع WikiAlarm.com أنهم يفكرون في تحديث الرسائل النصية القصيرة في المستقبل إذا كان هناك طلب كافٍ.

لماذا تراقب تعديلات ويكيبيديا؟ يستخدم المدونون والصحفيون معلومات من ويكيبيديا كل يوم وأي معلومات غير دقيقة منشورة يمكن أن تكون ضارة للغاية إذا لم تتم إزالتها على الفور. إذا لم تتم إزالته، فقد تكون النتيجة النهائية عبارة عن Wiki Circularity سلبية. Wiki Circularity هي “نبوءة ذاتية التحقق” للشبكات البينية التي تعمل على النحو التالي:

يقوم منافس أو عميل سابق منزعج بتحرير صفحة ويكيبيديا الخاصة بك ليقول شيئًا سيئًا عن شركتك.

إذا تركت هذه المعلومات دون تحرير لبضعة أسابيع، يتم التقاط المعلومات من قبل مدون أو صحفي كسول يقوم بالبحث عن قصة ما.

تظهر القصة بعد ذلك على مدونة أو موقع ويب معروف ولم يذكر المؤلف أنه بحث في القصة على ويكيبيديا

عندما تجد المقال غير دقيق وتحاول تعديل المعلومات الموجودة على ويكيبيديا تجد أن مشرفي الويكي يرفضون إزالته

ولزيادة الطين بلة، يتم تحديث صفحة ويكيبيديا لتشمل رابطًا يشير إلى المدونة أو المقالة الصحفية غير الدقيقة

علاوة على ذلك، يعد التحرير السلبي في ويكيبيديا أو تخريب صفحة ويكيبيديا ممارسة شائعة في عالم الأعمال التنافسية والبحث وإدارة السمعة عبر الإنترنت. لقد عملت مع العديد من العملاء الذين حاربوا هذه الظاهرة لسنوات، WikiAlarm.com يتتبع بسرعة مراقبة هذه التعديلات.