Rewrite this title: Wordpot: أداة أخرى لاقتراح الكلمات الرئيسية لإضافتها إلى ترسانتك

ستساعدك المقالة التالية: Wordpot: أداة أخرى لاقتراح الكلمات الرئيسية لإضافتها إلى ترسانتك

قاعدتي الأساسية فيما يتعلق بأدوات البحث عن الكلمات الرئيسية هي: الأكثر الأفضل. تحتوي الأدوات المختلفة على خوارزميات ومقاييس مختلفة للمقارنة، وعند توحيدها، قد ينتهي بك الأمر إلى الحصول على العديد من أفكار الكلمات الرئيسية والإلهام أكثر بكثير من استخدام أداة مساعدة واحدة فقط.

ولهذا السبب لم أتعب أبدًا من العثور على أدوات جديدة (بديلة) للبحث عن الكلمات الرئيسية ومشاركتها، سواء كانت شائعة على نطاق واسع ومعروفة لعدد قليل فقط. ومن بين الأدوات المساعدة لاقتراح الكلمات الرئيسية الجديدة والأقل شهرة، كانت هناك أدوات Wordstream المجانية والكلمات الرئيسية الفعلية – وكلاهما قمت بمراجعته في العام الماضي.

أشارك اليوم أداة صغيرة أخرى لاقتراح الكلمات الرئيسية: ووردبوت

في الواقع، لم تكن ميزات الأداة التي تم الإعلان عنها على نطاق واسع هي السبب وراء إضافتها إلى قائمة الأدوات الخاصة بي لتبادل أفكار المحتوى:

تبدو أداة “اتجاه الكلمات الرئيسية” إضافية (تبدو مؤشرات Google أكثر موثوقية بالنسبة لي لأنها تعتمد على Google)؛

قد تكون مشاريع الكلمات الرئيسية مفيدة ولكني أفضل برنامج Excel لتجميع كلماتي الرئيسية في مشاريع.

ما أعجبني بالفعل في الأداة هو مجموعة الميزات الأخرى الأقل بروزًا:

1. مقاييس المقارنة

لقد رأينا عددًا لا بأس به من الأدوات التي تستخدم مقاييس مختلفة للسماح لك بمقارنة الكلمات الرئيسية واختيار الكلمات الرئيسية التي تناسب احتياجاتك: سواء كانت أرقام منافسة Adwords أو حجم البحث أو عدد نتائج البحث للمصطلحات المحددة المستخدمة في عنوان الصفحة .

يحتوي WordPot على خوارزمية مقارنة فريدة تمامًا: “يوميًا بالضبط” مقابل “الإجمالي اليومي” أين:

تشير كلمة “بالضبط” إلى عدد عمليات البحث اليومية التي تتم باستخدام تلك الكلمة المحددة على الإنترنت.

يشير “الإجمالي” إلى عدد عمليات البحث بما في ذلك جميع عمليات البحث التي يتم إجراؤها يوميًا لتلك الكلمة (أي بما في ذلك العبارات).

من كلامهم:

ما يعنيه ذلك أساسًا في فهمي هو أنه إذا كان “الإجمالي اليومي” أعلى بكثير من “بالضبط” يوميًا، فإن المصطلح لديه فرص أكبر للظهور في مجموعة الكلمات ولا ترغب في استخدام هذا المصطلح المستقل. من الأفضل أن تلتزم ببعض مجموعات الكلمات الرئيسية.

ومن الأمثلة الجيدة على ذلك مصطلح “نظام غذائي من أجل” الذي يتم البحث عنه 7 مرات يوميًا وفقًا للأداة ولكنه يظهر في ما يقرب من 3 آلاف عبارة بحث يوميًا:

2. معلومات الكلمة الأساسية

هناك خيار مفيد آخر توفره الأداة وهو القدرة على رؤية معلومات قاموس المرادفات لكل كلمة:

تعريف؛

المرادفات.

كلمات ذات صلة؛

الكلمات المرتبطة.

3. الفريميوم

على عكس العديد من أدوات البحث عن الكلمات الرئيسية الأخرى، تقدم هذه الأداة خطة مجانية متقدمة جدًا، لذلك قد لا تحتاج أبدًا إلى الدفع واستخدام الخطة المجانية (مثلي). لذا، ما عليك سوى وضع إشارة مرجعية على الأداة واستخدامها بشكل عشوائي عندما تكون عالقًا وتحتاج إلى بعض الإلهام.

بعض المعلومات المفيدة عن الأداة: