Rewrite this title: Yelp IPO: موقع مراجعة شهير يأمل في سحب 100 مليون دولار من الأسواق

ستساعدك المقالة التالية: Yelp IPO: موقع مراجعة شهير يأمل في سحب 100 مليون دولار من الأسواق

بعد ظهر الأمس، قدمت خدمة المراجعات المحلية الشهيرة Yelp أوراقًا رسمية لطرح عام أولي لعام 2012 (IPO). وعلى الرغم من أن شركة Yelp لم تحدد عدد الأسهم التي سيتم بيعها أو سعر السهم، إلا أن الشركة تأمل في جمع 100 مليون دولار. الاكتتاب العام، الذي ستقوده شركات جولدمان ساكس وسيتي جروب وجيفريز، يمكن أن يقدر قيمة شركة Yelp بأكثر من 2 مليار دولار.

منذ أن رفضت شركة Yelp عرض شراء بقيمة 500 مليون دولار من Google في أوائل عام 2010، كانت الشركة تخطط لطرح أسهمها للاكتتاب العام. خلال TechCrunch Disrupt في سبتمبر، قال جيريمي ستوبلمان، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Yelp، إن شركة المراجعة لديها خطط لطرح أسهمها للاكتتاب العام في “إطار زمني معقول”.

تعد LinkedIn وGroupon وAngies List عددًا قليلاً من شركات التكنولوجيا التي تم طرحها للاكتتاب العام في الأشهر الأخيرة. لقد تعامل السوق مع كل شركة من شركات التكنولوجيا هذه بشكل جيد للغاية ويبدو أن شركة Yelp تريد نفس المعاملة.

قدم تقديم الاكتتاب العام الأولي حجة قوية للخدمة الفريدة التي تقدمها Yelp للمستخدمين:

“نعتقد أن المستهلكين ينجذبون إلى منصتنا لأن تقييمات Yelp تعكس التجارب الحديثة والمباشرة من المجتمع والتي تساعد المستهلكين في العثور على أفضل الشركات المحلية التي تلبي احتياجاتهم اليومية. إن منصة Yelp مجانية وسهلة الاستخدام ولها جاذبية ديموغرافية واسعة، وتخدم المجتمعات المحلية في الولايات المتحدة وعلى المستوى الدولي.

تتضمن وثائق الاكتتاب العام أيضًا بعض المعلومات المثيرة للاهتمام بخصوص Yelp:

بلغت إيرادات موقع Yelp خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2011 58.4 مليون دولار (بشكل رئيسي من الإعلانات المحلية).

شركة Yelp ليست مربحة (خسرت 7.6 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2011)

هناك 22 مليون مستخدم نشروا تعليقات

طالبت 529000 شركة بصفحتها على Yelp

لدى Yelp 61 مليون زائر شهريًا فريدًا

37% من المراجعات هي 5 نجوم و11% من المراجعات هي نجمة واحدة

في الختام، هناك حقيقة أخرى مثيرة للاهتمام –

إذا كانت قيمة Yelp تبلغ في الواقع 2 مليار دولار، فإن كل واحد من هؤلاء المستخدمين البالغ عددهم 22 مليونًا قاموا بنشر تعليقات تبلغ قيمتها ما يزيد قليلاً عن 90 دولارًا!

[Sources Include: Yelp, IBTraveler, & ZDNet]