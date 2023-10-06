Rewrite this title: YouTubeوالتسامح الديني وحرية الإنترنت

ستساعدك المقالة التالية:

YouTubeوالتسامح الديني وحرية الإنترنت

لقد جاءت حرية التعبير التي تحظى بتقدير كبير على حساب حياة السفير الأمريكي. في ليلة الاثنين، هاجم متطرفون إسلاميون قنصلية الولايات المتحدة في بنغازي بليبيا وقتلوا السفير الأمريكي كريستوفر ستيفنز وثلاثة من موظفي وزارة الخارجية. وكشف التحقيق اللاحق في الحادث أن الهجوم المنسق تم شنه بالتزامن مع أعمال الشغب في السفارة الأمريكية في القاهرة، مصر. وكان الدافع وراء الاحتجاج المصري هو عرض مقطع دعائي لفيلم مناهض للإسلام بشدة YouTube.

وفي ظل الاحتجاجات العنيفة ضد الفيديو في الشرق الأوسط، اتخذت جوجل قرارًا بتقييد الوصول إلى المقطع مؤقتًا للمستخدمين في ليبيا ومصر. كما منعت الحكومة الأفغانية الوصول إلى YouTube لفترة من الزمن. إن الفيديو الذي أثار هذه العاصفة النارية الدولية هو فيلم منخفض الميزانية، وهو فيلم نقدي للغاية يصور النبي محمد على أنه محتال. وعلى الرغم من أنه لا أحد هنا في الولايات المتحدة ينكر حق المخرج في التعبير عن آرائه، إلا أن اللهجة المتعصبة للغاية قوبلت بالانتقادات.

وحتى هذا الصباح، لا يزال الغضب المناهض لأميركا يمتد إلى تونس واليمن. يقوم المتظاهرون بإلقاء الحجارة وتسلق جدران السفارة الأمريكية وإحراق الأعلام الأمريكية. على الرغم من أن الفيديو ربما كان المحفز الأولي للاحتجاج المصري، إلا أن العنف المستمر قد يكون مرتبطًا بشكل أوثق بذكرى 11 سبتمبر.

إن تداعيات مثل هذا الجدل المشحون للغاية بعيدة المدى. وحتى وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، التي طالما دعمت حرية التعبير على الإنترنت، تراجعت قليلاً عن هذا الرأي. وعلقت بالأمس قائلة إن الولايات المتحدة “تستنكر أي جهد متعمد لتشويه سمعة المعتقدات الدينية للآخرين”.

أين يمكننا رسم الخط الفاصل بين حرية التعبير والتسامح مع معتقدات الآخرين؟ والأهم من ذلك، من سيكون الحكم في هذا الخط؟ هل سنستمر في السماح للمستخدمين الفرديين باستشعار أنفسهم؟ هل يجب على مقدمي الخدمات مثل Google تعديل سياسة المستخدم الخاصة بهم في ضوء هذه الحادثة؟ الوقت فقط يمكن أن أقول.