Rewrite this title: YouTube أعيد تصميمه، ولا يزال موقع BitTorrent إذا تعمقت في البحث

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YouTube أعيد تصميمه، ولا يزال موقع BitTorrent إذا تعمقت في البحث

إذا زرت YouTube خلال الـ 24 ساعة الماضية، ربما شعرت أنك وصلت إلى الموقع الخطأ. هذا هو الجديد الذي يشبه التلفزيون، وأقل فوضى YouTubeأو على الأقل جوجل النية المعلنة وراء إعادة التصميم. الموقع نظيف للغاية، وخالي من الفوضى… ويكاد يكون مملًا. ولكن مملة جيدة.

ستساعد إعادة التصميم المستخدمين على الاشتراك ومشاهدة القنوات YouTube بكل سهولة، وهي خطوة من شأنها أن تنقل المتربصين العرضيين إلى مستخدمين متعصبين. تتيح إعادة التصميم أيضًا للمستخدمين إحضار الاشتراكات الخاصة بهم YouTube قم بالتوجيه عبر النسخة الإلكترونية للموقع، ولكن أيضًا عبر جميع الأجهزة الأخرى (وحدات التحكم في الألعاب، والأجهزة المحمولة الذكية، والأجهزة اللوحية، والتلفزيون).

ميزة أخرى مهمة هي أنه في كل مرة تزورها YouTube على أي جهاز، ستشاهد أحدث مقاطع الفيديو من القنوات التي اشتركت فيها. أثناء مشاهدتك لأحد الأفلام، تظهر قوائم التشغيل على يسار الفيديو ويمكنك تصفحها أثناء المشاهدة. يتم دمج زر الاشتراك والإجراءات الاجتماعية ومعلومات الفيديو مباشرة أسفل المشغل – وينصب التركيز الآن على الفيديو. بشكل عام… تجربة مستخدم أفضل.

إعادة التصميم لا تحل المشكلة الرئيسية

أغلق مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) عددًا من مواقع BitTorrent في الماضي، بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر الإجرامي. بينما YouTube ليس موقع BitTorrent، فإن كمية المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر خارجة عن السيطرة. يبدو أن Google تهتم بالحفاظ على المظهر العصري أكثر من اهتمامها باتخاذ خطوات استباقية لإصلاح المشكلة. من ناحية، يقومون بمهاجمة مالكي مواقع الويب بسبب المحتوى المكرر وانتهاك حقوق الطبع والنشر، بينما من ناحية أخرى يحتفظون بالمحتوى الخاص بهم فوق القوانين التي يفرضونها على الآخرين.

وفي أغسطس من هذا العام، طرحت جوجل خدمة Google عقوبة القراصنة، بهدف معاقبة المواقع المتهمة بشكل متكرر بانتهاك حقوق الطبع والنشر:

“اعتبارًا من الأسبوع المقبل، سنبدأ في الأخذ في الاعتبار إشارة جديدة في تصنيفاتنا: عدد إشعارات إزالة حقوق الطبع والنشر الصالحة التي نتلقاها لأي موقع معين. قد تظهر المواقع التي تحتوي على عدد كبير من إشعارات الإزالة في مرتبة أقل في نتائجنا.”

YouTube هو هدف العديد من طلبات قانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية، ويقوم بإزالة المحتوى طوال الوقت. ومع ذلك، باعتباره أحد منتجات Google، YouTube يبقى فوق عقوبة القراصنة.

لن تجد YouTube على ال تقرير الشفافية من جوجل موقع يعرض النطاقات المهددة بعقوبة القراصنة، ولكنك ستجد بعض مواقع التورنت مثل torrenthound.com، وtorrentz.eu، وextratorrent.com، وsumotorrent.com وما إلى ذلك.

بعض جوجل و YouTube سيجادل المعجبون بأن Google لها الحق في حماية مواقعها الخاصة. إنه كذلك، ولكن بعد ذلك، إذا YouTube مذنب بتوزيع مواد محمية بحقوق الطبع والنشر دون إذن، ثم يفلت من العقاب يجب ألا تتخذ Google أي إجراء ضد المواقع المذنبة بارتكاب نفس الخطيئة.

إذا أردت، يمكنك مشاهدة نيكولاس كيج في برنامج Knowing بدقة عالية… أو يمكنك مشاهدة عدد لا يحصى من حلقات بوارو، من الواضح بدون مباركة قناة ITV… The Crow موجود أيضًا…

هناك المئات، إن لم يكن الآلاف، من الأفلام المحمية بحقوق الطبع والنشر متاحة مجانًا على الإنترنت YouTube، بما في ذلك أفلام هوليوود الرائجة والأفلام الأجنبية والمسلسلات والكلاسيكيات الشهيرة. تم الرفع جميعها بواسطة YouTube المستخدمين، والأشخاص العشوائيين من بلدان مختلفة، وليس من قبل أصحاب حقوق الطبع والنشر الخاصة بهم. وبينما نرحب بالتغيير – YouTube يبدو أفضل بكثير، وأكثر وظيفية، وأعيد تصميمه، ونأمل أن نرى تغييرًا إيجابيًا فيما يتعلق بالمحتوى أيضًا.