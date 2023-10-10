Rewrite this title: YouTube الجوال يعرض الآن إعلانات البانر

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YouTube الجوال يعرض الآن إعلانات البانر

مع حركة مرور الموقع المتزايدة باستمرار لـ YouTube موقع الهاتف المحمول، فليس من المستغرب أن تستغل Google هذا لعرض الإعلانات. في عام 2009، YouTube زادت حركة المرور على موقع الهاتف المحمول بنسبة 160%. يمكنك فقط أن تتخيل مدى جودة حركة المرور على الموقع من حيث إمكانية زيادة النقرات على الإعلانات والوعي بحملة العلامة التجارية.

لذا، YouTube بدأ في عرض الإعلانات، وخاصة إعلانات البانر على الصفحة الرئيسية لموقع الهاتف المحمول وصفحات البحث والتصفح. يتم تعميم هذا على الأمريكيين واليابانيين YouTube مواقع الويب للجوال، أي – m.youtube.com على متصفح هاتفك المحمول.

وفقًا لشركة Google، تعد هذه طريقة رائعة للوصول إلى المعلنين YouTube المشاهدين عبر منصات متعددة. ولكن بالنسبة لنا نحن المستخدمين، قد يصبح هذا أمرًا مزعجًا جدًا ويؤدي إلى تكاليف بيانات إضافية إذا لم نكن مشتركين في خطة بيانات جوال غير محدودة. إنه لأمر جيد أن تتوفر دائمًا خدمة الواي فاي المجانية.

ولكن بعد ذلك، من نحن لنشتكي، أليس كذلك؟ بعد كل ذلك، YouTube مقاطع الفيديو مجانية للاستهلاك. لذا، توقع المزيد من إعلانات البانر من أمثال Sony وKia وغيرها في المرة التالية التي تتصفح فيها أحدث الإعلانات على YouTube فيديو. نأمل ألا تزعجك الإعلانات بما يكفي للبحث عن موقع فيديو بديل للجوال.

إذا كنت مدير حملة علامة تجارية، فيجب أن تعلم أن تلك المواقع الإعلانية البانر تُباع على أساس يوم كامل. يمكنك تمديد حملتك الإعلانية التي يتم تشغيلها من YouTube موقع على شبكة الإنترنت إلى موقع المحمول. لمعرفة كيف يمكنك القيام بذلك، قم بزيارة هذا الموقع.