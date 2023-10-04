Rewrite this title: YouTube لتوفير عدد أكبر من مرات المشاهدة المحدثة، لا أكثر من 301+ مشاهدة

ستساعدك المقالة التالية:

YouTube لتوفير عدد أكبر من مرات المشاهدة المحدثة، لا أكثر من 301+ مشاهدة

YouTube أعلن على Twitter اليوم على وشك توفير عدد أكبر من مشاهدات الفيديو في الوقت المناسب، مما يعني أن “أكثر من 301 مشاهدة” سيئة السمعة ستصبح شيئًا من الماضي.

إليك الصفقة مع 301+ لأولئك الذين ليسوا على دراية. عندما يظهر فيديو جديد YouTube بدأت في الحصول على تدفق من المشاهدات، وسيتوقف العداد عند 301+ كوسيلة لمنح المرشحات وقتًا للتخلص من أي مشاهدات مزيفة من الروبوتات.

على الرغم من أن هذا الإجراء أدى في النهاية إلى زيادة دقة عدد مرات مشاهدة الفيديو، إلا أنه يعني أن العداد كان يعرض عددًا غير دقيق للغاية من مرات المشاهدة لفترة من الوقت بينما كان آلاف المشاهدين يتابعون الفيديو الجديد لمشاهدة الفيديو الجديد.

ومع إعلانها، YouTube قدمت رسمًا بيانيًا يبرر استخدامه لـ 301+:

نحن نقول وداعًا لـ 301+ ونرحب بالمزيد من مشاهدات الفيديو الحديثة. pic.twitter.com/33OQuOvxcs

— YouTube منشئو المحتوى (@YTCreators) 5 أغسطس 2015

من الآن فصاعدا، تعد الشركة بالمزيد من أعداد مشاهدات الفيديو الحديثة، وإضافة مشاهدات جديدة في الوقت الفعلي عندما تكون المرشحات واثقة من أن المشاهدات تأتي من أشخاص حقيقيين. ستخضع المشاهدات التي يشتبه في أنها قادمة من الروبوتات لمزيد من المراجعة.

من المفترض أن يؤدي هذا إلى مقاييس أكثر موثوقية لمقاطع الفيديو الجديدة، ناهيك عن أن منشئي الفيديو لن يضطروا مرة أخرى إلى المرور بالمرحلة الصعبة المتمثلة في عدد المشاهدات الذي يزيد عن 301+.

الائتمان التحريري: جريشا برويف / شترستوك.كوم