Rewrite this title: #YouTube يوسع تشكيلة القنوات المتخصصة

ستساعدك المقالة التالية: #YouTube يوسع تشكيلة القنوات المتخصصة

في هذا كان السؤال الذي طرحه YouTubeنائب رئيس الشركة والرئيس العالمي للمحتوى، روبرت كينكل، أثناء افتتاحه الكلمة الرئيسية للعقل المدبر الإعلامي في مؤتمر MIPCOM في مدينة كان بفرنسا يوم الاثنين. ومع الكشف عن خطابه، أظهر أنك قد تنتج بعضًا من أفضل المحتوى المحبوب في التاريخ، ولكن التوزيع هو الذي يملك الجمهور.

لعقود من الزمن، كان الوصول إلى التوزيع مقتصراً على شركات الإعلام ذات الأموال الثرية. YouTube تغير كل ذلك. YouTube فتح أبواب التوزيع لأي شخص يريد قضاء بعض الوقت في إنشاء المحتوى الخاص به ونشره.

جنبا إلى جنب مع الكلمة الرئيسية للسيد كينكل، YouTube أعلنت أن 40 قناة جديدة منتجة بشكل احترافي ستتوفر على الإنترنت. YouTube تواصل إعادة تعريف استهلاك محتوى الفيديو.

وفق CNN.com:

وتشمل العروض الجديدة “قناة جيمي أوليفر للأغذية” من إنجلترا، وقناة السيارات الألمانية Motorvision، و”مجلة المدينة” Rendezvous a Paris من فرنسا. تشمل العروض الأمريكية الجديدة قناة الأغذية الصحية Super Foods، وThe Creators Project من Vice وAbove Average Productions، التي تعرض مقاطع كوميدية قصيرة لكتاب من برنامج Saturday Night Live، و30 Rock، وفرقة Lonely Island الكوميدية وأماكن أخرى.

نشر روبرت كينكل في YouTube مدونة:

تحقق أفضل 25 قناة أصلية لدينا الآن ما يزيد عن مليون مشاهدة كل أسبوع

800 مليون منكم يشاهدون 4 مليارات ساعة كل شهر، وهذا أعلى من 3 مليارات ساعة في وقت سابق من هذا العام

لقد تضاعف عدد الأشخاص المشتركين على أساس سنوي

ويصل الشركاء هذا العام إلى 100 ألف مشترك بمعدل أسرع بخمسة أضعاف عما كانوا عليه قبل عامين فقط

وبالعودة إلى الكلمة الرئيسية للعقل المدبر لوسائل الإعلام، أشار السيد كينكل أيضًا إلى ذلك YouTubeمن خلال الإعلانات القابلة للتخطي، فإنها تحقق حاليًا قدرًا كبيرًا من إيرادات الإعلانات في الساعة في الولايات المتحدة مثل إعلانات تلفزيون الكابل. إن الجمع بين المحتوى عالي الجودة الاحترافي والجماهير المتخصصة والدفع فقط مقابل الإعلانات التي تمت مشاهدتها بالفعل قد اجتذب أموالًا إعلانية لكبرى العلامات التجارية العالمية.

سواء كنت منتج محتوى أو معلنًا، YouTube هو تغيير قواعد التوزيع لصالحك.