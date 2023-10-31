ستساعدك المقالة التالية: S-Corp vs C-Corp: أيهما أفضل؟

هل تفكر في تأسيس شركة؟

إذا كنت ترغب في بيع أسهم الشركة، فسيتعين عليك إنشاء شركة. يفكر معظم الناس في الشركات C عندما يفكرون في الأسهم، ولكن يمكنك أيضًا بيع الأسهم باعتبارها شركة S. لذا، متى يجب عليك اختيار S-Corp مقابل C-Corp؟

تعد S-Corp في الواقع ثاني أكثر أنواع الأعمال شيوعًا بعد الشركة ذات المسؤولية المحدودة. هناك سبب وجيه لذلك أيضا! سنشارك سبب شهرة S-Corps عندما نناقش أوجه التشابه والاختلاف بين S-Corp وC-Corp.

بحلول الوقت الذي تنتهي فيه من قراءة هذا، ستعرف ما إذا كنت تريد إنشاء شركة S-Corp أو شركة C-Corp. ويعود القرار إلى ثلاثة اعتبارات رئيسية:

العواقب الضريبية نوع المساهم أهدافك

لنبدأ بالنظر إلى الخصائص المميزة للشركة.

ما هي الشركة؟

الشركة هي كيان قانوني يحمي أصحابها من المسؤولية الشخصية. المالكون هم مساهمون ويمكنهم بيع الأسهم. يقع على عاتق الشركات التزام قانوني بزيادة القيمة الاقتصادية لمساهميها ويتعين عليها تقديم عقد التأسيس.

دعونا نلقي نظرة على الأنواع المختلفة من الشركات، بدءًا من C-Corp.

ج-تعريف الشركة

C-Corp هي الشركة التي يفكر فيها معظمنا لأنها هي الشركات الموجودة في سوق الأوراق المالية. تتمتع شركة C-Corp بهذه الخصائص المميزة:

تم إنشاؤها عن طريق تقديم مواد التأسيس.

الازدواج الضريبي (الضرائب المفروضة على دخل الشركات والدخل الشخصي).

ذات مسؤولية محدودة.

عدد غير محدود من المساهمين.

حماية المسؤولية الشخصية.

يجب أن تلتزم بقوانين الولاية والقوانين الفيدرالية.

الملفات تحت قانون الإيرادات الداخلية الفصل الفرعي ج.

الأفضل إذا كنت تنوي الحصول على طرح عام أولي (IPO).

دعونا نلقي نظرة على S-Corp بعد ذلك.

تعريف شركة S

تشبه شركة S شركة C-Corp ولكن بها بعض الاختلافات الجوهرية. تسرد النقاط التالية الخصائص المميزة لشركة S-Corp:

يتطلب أن تكون الشركة شركة ذات مسؤولية محدودة أو شركة.

تم إنشاؤها عن طريق تقديم أ الاستمارة 2553 مع مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS) لاختيار أن يتم التعامل معها على أنها شركة S-Corp.

ذات مسؤولية محدودة.

الحد الأقصى 100 مساهم.

يجب أن يكون المساهمون مقيمين في الولايات المتحدة أو كيانات تجارية محددة.

يجب أن تلتزم بقوانين الولاية والقوانين الفيدرالية.

يجب أن يدفع للمالكين الذين يشاركون بنشاط في العمل راتبًا معقولًا.

يتم دفع الأرباح كأرباح.

الخسائر هي الدخل العابر.

الملفات تحت قانون الإيرادات الداخلية الفصل الفرعي س.

الأفضل إذا كان لديك أقل من 100 مالك وأكثر من 100000 دولار صافي الدخل.

تقوم S-Corp بإنشاء مزيج فعال بين C-Corp وشركة ذات مسؤولية محدودة عندما يتعلق الأمر بالمزايا الضريبية. الأمر ليس سهلاً مثل الدخل العابر لشركة ذات مسؤولية محدودة، ولكنه ليس معقدًا مثل شركة C-Corp.

أنواع أخرى من الشركات

تعتبر المنظمات غير الربحية وشركات المنفعة أيضًا شركات. يمكنك معرفة المزيد عنها في مدونتنا حول أنواع هياكل الأعمال.

أوجه التشابه بين S-Corp و C-Corp

تتشابه S-Corp وC-Corp في خمس طرق أساسية.

ويعتبر كلاهما كيانات قانونية منفصلة. كلاهما لهما نفس وثائق التأسيس (ما لم يتم تقديم S-Corp كشركة ذات مسؤولية محدودة). تتبع كل من S-Corporation وC-Corporation نفس قوانين الولاية. كلاهما لديه مجلس إدارة ومساهمين وفريق إدارة. كلاهما يوفر حماية محدودة المسؤولية. كلاهما يدفع ضرائب الرواتب.

دعونا نناقش كل من هذه بمزيد من التفصيل.

C-Corporation vs S-Corporation: حالة الكيان القانوني

تعتبر S-Corporations وC-Corporations كيانات تجارية قانونية. وهذا يعني أن الشركة كيان منفصل عن المالك (المالكين). وهذا يحمي المالكين إذا خالفت C-Corp أو S-Corp القانون، طالما لم يكن المالك متورطًا بشكل مباشر في خرق القانون.

تحمي حالة الكيان المنفصل أيضًا شركة C-or-S-Corporation من المسؤولية إذا خالف أحد مالكي الأعمال القانون عندما لا يشاركون في أنشطة الشركة. وهذا هو الأساس للقسم التالي، حماية المسؤولية القانونية.

C vs S-Corporation: حماية المسؤولية المحدودة

ستقوم إما S-Corp أو C-Corp بالفصل بين المسؤولية التجارية والشخصية في حالة الدعاوى القضائية أو النشاط الإجرامي. وهذا يعمل بطريقتين.

إذا انتهكت الشركة القانون ولم يكن الفرد متورطًا، فلا توجد مسؤولية شخصية، مما يعني أنه لا يمكن للموظف أو العميل رفع دعوى قضائية ضدك بسبب شيء فعلته الشركة. إذا كان صاحب العمل في دعوى قضائية، فلا يمكن تحميل الشركة المسؤولية إلا إذا كان صاحب العمل يستخدم أصول الشركة بشكل نشط لخرق القانون.

وهذا يحمي الثروة لكل من المالكين والشركة. هذا هو السبب الرئيسي الذي يجعل الناس يشجعون الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والشركات S، والشركات C على الملكية الفردية. قم بمراجعة مدونتنا Sole Proprietorship vs LLC لمعرفة المزيد حول سبب أهمية حماية المسؤولية.

يمكنك معرفة المزيد حول Sole Proprietor vs. LLC vs. S Corporation vs. C Corporation هنا:

C-Corp vs S-Corp: ما هي المستندات التي أحتاجها؟

لكي تصبح شركة C، ستحتاج إلى تقديم ملف إلى وزير الخارجية في المكان الذي ترغب في دمجه فيه. للعثور على سكرتير مكتب الخارجية المناسب، انتقل إلى USA.gov.

ستحتاج إلى إعداد المستندات التالية:

شهادة التأسيس أو عقد التأسيس

المحاضر التنظيمية واللوائح

اتفاقية المساهمين

شهادة مشاركة لكل مساهم

نموذج مصلحة الضرائب SS4 – طلب رقم تعريف صاحب العمل

بعد ذلك ستدفع رسومًا يمكن أن تتراوح من 35 دولارًا إلى 300 دولارًا حسب ولايتك. قد يكون لكل ولاية رسوم أخرى مرتبطة بالتحول إلى شركة مثل تسجيل الاسم وتصاريح البيع والتراخيص التجارية الأخرى.

هذا كل ما عليك فعله لتصبح شركة C. إذا كنت تريد أن تصبح من الشركات C-Corp كشركة S-Corp، فستحتاج إلى طباعة النموذج 2553. يمكنك العثور على النموذج والتعليمات على صفحة IRS حول S-Corps.

ستحتاج إلى ملئه ومطالبة جميع المساهمين ومسؤول واحد على الأقل بالتوقيع على النموذج وتاريخه. بعد قيام كل مساهم بتوقيع النموذج، استخدم الجدول أدناه لمعرفة مكان إرساله. هذه القائمة موجودة أيضًا في النموذج نفسه.

يمكنك أيضًا اختيار حالة S-Corporation لشركة ذات مسؤولية محدودة. للقيام بذلك، ستحتاج إلى ملء النموذج 2553 بعد أن تصبح شركة ذات مسؤولية محدودة.

S-Corporation vs C-Corporation: كلاهما يتبع قوانين الولاية

نظرًا لأن شركة S هي تصنيف ضريبي، فستخضع كل من الشركات C والشركات S لنفس قوانين الولاية. تلتزم الشركة باتباع القوانين في جميع الولايات التي يكون لها فيها وجود كبير. توفر كلية الحقوق بجامعة كورنيل روابط إلى قوانين كل دولة فيما يتعلق بالشركات.

إذا كانت S-Corp شركة ذات مسؤولية محدودة، فسوف تحتاج إلى مراعاة القوانين التي تحكم الشركات ذات المسؤولية المحدودة، والتي يمكن أن تختلف من ولاية إلى أخرى. منظر القوانين المتعلقة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة لكل دولة.

هياكل الإدارة هي نفسها بالنسبة لكليهما

يجب أن يكون لكل من S-Corp وC-Corp نفس الهياكل الإدارية. تعمل معظمها بثلاثة مستويات:

المساهمين: عدد الأشخاص الذين يملكون أسهم في الشركة. يحق لهم التصويت على التغييرات المهمة مثل زيادة الأرباح وتخفيض الأرباح ومجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين الجدد. مجلس إدارة: عادة المساهمين أو الخبراء في مجالهم الذين يقدمون المشورة للفريق التنفيذي. يُطلق على الشخص المسؤول عن قيادة الاجتماعات اسم رئيس (أو رئيس) مجلس الإدارة. غالبًا ما يكون رئيس مجلس الإدارة هو الرئيس التنفيذي أو مستقلاً عن فريق الإدارة. الفريق التنفيذي: تتكون من الأشخاص المسؤولين عن إدارة الشركة بنشاط. سيشمل الفريق التنفيذي عادةً الرئيس التنفيذي، والمدير التنفيذي للعمليات، والمدير المالي، ورئيس قسم المعلومات، ومحاميًا.

بعض الولايات، مثل كاليفورنيا، لديها قوانين تملي كيفية تشكيل مجلس الإدارة. تسمح كاليفورنيا بأحجام اللوحة الثابتة أو المرنة. كاليفورنيا تتطلب:

أحجام اللوحة الثابتة : يمكن تحديد أو اتباع الافتراضات بناءً على عدد المساهمين: 1 مساهم : 1 مدير كحد أدنى 2 المساهمين : 2 مديرين كحد أدنى 3+ المساهمين : 3 مدراء كحد أدنى

: يمكن تحديد أو اتباع الافتراضات بناءً على عدد المساهمين: أحجام اللوحة المرنة: يجب اتباع القاعدة 2X – 1، حيث X = الحد الأدنى بناءً على أحجام اللوحة الثابتة.

المعلومات المتعلقة بكاليفورنيا هي ملخص لمدونة أكثر تعمقًا كتبها قانون تاجر.

يمكنك أن ترى كيف تؤثر القاعدة على عدد أعضاء مجلس الإدارة أدناه.

حكاية تحذيرية: لا تجعل الموظفين رئيسًا لمجلس الإدارة

أعرف شخصًا كان رئيسًا تنفيذيًا لشركة. وكان أحد الأشخاص الذين قدموا تقاريرهم إليه كموظف هو أيضًا رئيس مجلس الإدارة، مما خلق الكثير من الصراع الداخلي في المستويات العليا للشركة.

باختصار، لقد نجح الأمر فعليًا في الوصول إلى حيث كان على الاثنين الاتفاق أو لم يتم إنجاز أي شيء. لا تضع شركتك في موقف حيث يمكن لوجهة نظر معارضة واحدة أن تبطل سلطة الرئيس التنفيذي. يصبح الاستيلاء على السلطة.

يدفع كل من C-Corps وS-Corps ضرائب الرواتب

على عكس هياكل الأعمال الأخرى، سيتعين على S-Corps وC-Corps دفع ضرائب الرواتب حتى لو كان أصحاب الأعمال هم الموظفون الوحيدون. ستدفع أي شركة ضريبة بنسبة 7.65% من أجور الموظفين.

سيتعين على S-Corps وC-Corps أيضًا جمع 7.65% أخرى من أجور الموظفين لإرسالها إلى مصلحة الضرائب. هذه الضرائب مخصصة للضمان الاجتماعي والمساعدات الطبية.

الشركة مسؤولة أيضًا عن سحب ضرائب الدخل الشخصي من أجور جميع الموظفين وإرسال الأموال إلى مصلحة الضرائب.

ما هو الفرق بين C-Corp وS-Corp؟

هناك أربعة اختلافات رئيسية بين S-Corp وC-Corp:

تحصيل الضرائب قيود الملكية عدد المساهمين أهداف المنظمة

ما هو الفرق الضريبي بين S-Corp وC-Corp؟

الفرق الأكثر بروزًا بين S-Corp وC-Corp هو المعاملة الضريبية. يجب على كلاهما تقديم الإقرارات الضريبية للشركات ودفع ضرائب الرواتب، ولكن يتعين على C-Corps دفع ضريبة الشركات.

هناك كلا من الآثار المترتبة على ضريبة دخل الشركات واعتبارات ضريبة الدخل الشخصية التي ينبغي مناقشتها. وهذا هو السبب في أن إدارة شركة C تعتبر بمثابة ازدواج ضريبي.

ج- الشركات لديها ضريبة دخل الشركات

تفرض الحكومة الفيدرالية ضرائب على الشركات C على كل من ضريبة الدخل الشخصي لموظفيها وأرباح الشركات. وهذا يعني أنه يتعين على أصحاب الأعمال تقديم إقرارات ضريبية للشركات وإقرارات ضريبة الدخل الشخصي.

ويعرف هذا باسم الازدواج الضريبي لأن ضرائب دخل الشركات تبلغ 21٪ من أرباح الشركة. ثم إذا تم دفع الأرباح للمالكين كأرباح، فسوف يدفعون 15-20٪ أخرى على الأرباح.

الازدواج الضريبي يجعل من الممكن أن تصل ضريبة الدخل الفيدرالية على الأرباح إلى 41٪ مع دفعات الأرباح. وهذا هو السبب وراء قيام الشركات المملوكة للقطاع العام إما بإجراء عمليات إعادة الشراء أو جمع أكوام ضخمة من النقد.

يتم تقديم الإقرار الضريبي للشركات مع نموذج 1120 بالنسبة لشركة C أو 1120S إذا كانت لديهم حالة S-Corporation. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الشركات C والشركات التي تختار حالة S-Corp تقديم ملف ربع سنوي نموذج 1120 واط تقديرات الدخل الخاضع للضريبة لأغراض الضرائب الاتحادية.

يبدو ذلك غير مرغوب فيه. هل تريد معرفة كيفية تجنب ذلك وعدم دفع الضرائب مرتين؟

تستخدم حالة S-Corp إقرارات ضريبة الدخل الشخصية

أخبار جيدة! لا يتعين على الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تتمتع بحالة S-Corp تقديم طلب 1120 واط مثل S-Corporations. ولا تدفع S-Corporations 21٪ ضرائب على الشركات مثل C-Corporations.

لا يزال يتعين على S-Corporations تقديم إقرار ضريبي سنوي للشركات باستخدام نموذج 1120S للتأكد من أن المالكين لا يغشون في الضرائب. يحصل أصحاب الأعمال على ما يصل إلى ثلاثة أنواع من الدخل، والتي سيحتاجون إلى المطالبة بها في الإقرارات الضريبية الشخصية:

دخل الموظف: إذا كان أصحاب الأعمال يشاركون بنشاط في شركة تحصل على حالة S-Corp، فيجب على أصحاب الأعمال الحصول على راتب معقول ودفع الضرائب وفقًا لمعدلات ضريبة الدخل الشخصي. يجب أن يكون الراتب مشابهًا للراتب متوسط ​​الأجر لهذا المنصب. ضرائب الأرباح: سيتم دفع جميع الأرباح كأرباح أرباح لأصحاب الأعمال وتخضع للضريبة على أساس معدلات ضريبة الأرباح وهي 0%، و15%، و20%. حدود الأقواس أعلى بكثير من الأقواس الضريبية لمعدل ضريبة الدخل الشخصي القياسي. الدخل العابر: الخسائر هي الدخل العابر. إذا خسرت الشركة أموالاً بعد دفع رواتب معقولة، فيمكنك استخدام خصم دخل الأعمال المؤهل للمطالبة بنسبة 20٪ من نفقاتك كخسائر من ضريبة الدخل الشخصية.

إذن من الذي يفوز بين المزايا الضريبية S-Corp و C-Corp؟

تتفوق S-Corps كثيرًا على C-Corps استنادًا إلى قواعد الضرائب العابرة طالما أن شركة الأعمال الصغيرة لا تضم ​​أكثر من 100 عضو.

S-Corps لها قيود على المساهمين

لدى S-Corp الكثير من القيود على من يمكنه أن يكون مالكًا لشركة صغيرة لا تمتلكها C-Corp. تشمل قيود المساهمين في S-Corps ما يلي:

لا كيانات أو أشخاص أجنبية.

يمكن فقط للمقيمين في الولايات المتحدة وبعض الصناديق الاستئمانية والعقارات امتلاك الأسهم.

لا يمكن لأي شراكات أو شركات امتلاك أسهم.

لا يمكن أن يكون هناك فئات متعددة من الأسهم، على سبيل المثال، الأسهم التي لها حق التصويت والأسهم التي لا تتمتع بحق التصويت.

لا يمكن للمؤسسات المالية وشركات التأمين وشركات المبيعات الدولية المحلية أن تكون مساهمين في أسهم S-Corps.

يختلف هذا الكيان التجاري الصغير عن العديد من الكيانات الأخرى في هذا الصدد. إذا اخترت حالة ضريبة الشركات هذه، فسيتعين عليك تغييرها إذا كنت تريد تقديم أكثر من فئة واحدة من الأسهم أو السماح بمساهم مقيد.

قد لا يكون تغيير حالة الإيداع مهمة سهلة لأنه سيتطلب موافقة جميع المساهمين. ويمكنه أيضًا فتح الفصل الفرعي S-Corporation حتى معدل ضريبة C-Corp البالغ 21٪. من المحتمل أن يرغب العديد من المساهمين في تجنب الازدواج الضريبي إلا إذا كنت على وشك تقديم عرض عام أولي.

تعد C-Corps هي الهياكل التجارية الأفضل إذا كنت ترغب في فرض قيود أقل على المساهمين. يقودنا هذا إلى النقطة التالية، وهي عدد المساهمين الذين يمكن أن تمتلكهم شركة S-Corp.

كم عدد المساهمين الذين يمكن أن تمتلكهم شركة S؟

لا يمكن أن تضم شركة S-Corp أكثر من 100 مساهم. ويجب أن تستوفي جميعها القيود الواردة في القسم السابق ولا يمكن أن يكون هناك أكثر من فئة واحدة من الأسهم.

قد يكون هذا جانبًا سلبيًا كبيرًا إذا كنت تحاول بناء شركة بقيمة مليار دولار وبيع الأسهم من خلال الاكتتاب العام، ولكن بالنسبة لمعظم أصحاب الأعمال، فإن معدل ضريبة التوزيع S-Corp أفضل بكثير من دفع الضرائب على مستوى الشركات والضرائب الشخصية .

أنا شخصياً أهدف إلى تطبيق معدل ضريبة S-Corp لأن الحد الأقصى لضرائب الأرباح البالغة 20٪ أقل بكثير من الحد الأقصى لمعدل الضريبة الشخصية وهو 37٪. كما أنها أقل من الضرائب على مستوى الشركات البالغة 21٪ والتي تم إنشاؤها بموجب قانون تخفيض الضرائب والوظائف لعام 2017.

S-Corp vs C-Corp إيجابيات/سلبيات: لماذا تختار S-Corporation؟

إذا كنت لا ترغب في دفع معدل الضريبة على الشركات ومعدل الضريبة الشخصية على دخل الأعمال، فستحتاج إلى اختيار S-Corp – على افتراض أن هيكل ملكية شركتك يلبي المتطلبات. على الرغم من أنه لا يزال يتعين عليك تقديم إقرارات ضريبية تجارية وشخصية، إلا أنه لا يتعين عليك دفع ضريبة دخل الشركات بنسبة 21٪.

الآن، دعونا نلقي نظرة على بعض الأسئلة المتداولة.

هل تستطيع شركة C-Corp امتلاك شركة S-Corp؟

لا يُسمح لشركة C-Corp بامتلاك شركة S-Corp، ولكن يمكن لشركة C-Corp اختيار التقديم كشركة S-Corp عن طريق التسجيل الاستمارة 2553 طالما أنها تضم ​​أقل من 100 عضو جميعهم مقيمون في الولايات المتحدة أو كيانات قانونية مسموح بها بموجب الفصل الفرعي S من قانون الضرائب.

كيف يمكنك معرفة ما إذا كانت الشركة هي S أو C؟

هناك بعض الإجابات على السؤال، “كيف يمكن معرفة ما إذا كانت الشركة تابعة لشركة S-Corp أو C-Corp؟” ومع ذلك، سيتطلب معظمهم الوصول إلى المستندات الضريبية. يمكنك تحديد الحالة الضريبية للشركة من خلال:

التحقق لمعرفة ما إذا كانت قد قدمت نموذج 2553. إذا لم تفعل ذلك، فهي شركة C. مراجعة الإقرارات الضريبية. ملفات C-Corp 1120 مقابل 1120s لشركة S-Corp. اتصل بمصلحة الضرائب على الرقم 1-800-829-4933. اسأل صاحب العمل. تحقق لمعرفة ما إذا كانت شركة مملوكة للقطاع العام. يمكن فقط لشركة C-Corporations أن تكون مملوكة علنًا. ابحث في دون آند برادستريت بحث الأعمال. التحقق من أن الشركة ليست ملكية فردية أو شراكة. هذه الشركات الصغيرة لا يمكن أن تكون شركات.

هل يمكن لشركة S-Corp أن تمتلك شركة C-Corp؟

يمكن لشركة S أن تكون مساهمًا في شركة C، ولكن يمكنها الاحتفاظ بما يصل إلى 80% فقط من الأسهم.

اختر شركة S ما لم يكن من الضروري أن تكون شركة C

لا أستطيع حقًا أن أرى أي سبب يجعل الشركات الصغيرة تختار أن تكون فيلق C، إلا إذا كانت لا تستطيع أن تكون فيلق S. هناك الكثير من الكيانات التمريرية الأخرى التي يمكنك الاختيار من بينها إذا كنت لا ترغب في التعامل معها:

اثنين من الإقرارات الضريبية منفصلة متطلبات الدولة متطلبات خدمة الإيرادات الداخلية

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ما هو الجانب الأكثر أهمية في نظرك عند اختيار هيكل العمل؟