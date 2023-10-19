ستساعدك المقالة التالية: Searchbots، محرك بحث مخصص يتصفح الويب

البحث المستمر هو مجال يدور حول أتمتة البحث في مناطق معينة لتلقي معلومات محدثة باستمرار عند إضافة المحتوى إلى الشبكة. إن Searchbots هي الحل للحفاظ على محركات البحث المخصصة التي تستمر في البحث في الويب عن مجال اهتمامك المحدد. يقومون باستمرار بزيارة الروابط الجديدة التي تظهر في المنطقة التي تختارها أو يقومون بإعادة زيارة الصفحات القديمة ولكن المحدثة لتلقي محتوى جديد.

مثال على مشروع البحث الآلي هو Searchbots.net يقدم موقعًا لإنشاء محركات بحث مخصصة تقوم بالتصيد على الويب بحثًا عن البيانات المحددة بواسطة المستخدم على وجه التحديد. يدور المفهوم حول إضافة خصائص إلى أداة البحث الشخصية الخاصة بك ثم مراقبة نوع البيانات التي يسحبها المحرك وتعديلها للحصول على نتائج أفضل.

اقتباس من المبدع SearchBots.net، مارك زيمان (مغرفة)

يقول زيمان، من معهد تصميم الاتصالات، إن Searchbots هو محرك بحث تجريبي “يبحث في استخدام الأساطير والتشخيص ونظرية الألعاب كاستراتيجيات تحفيزية في إنشاء مجتمع بحث”.

إحدى الميزات الجيدة لبرامج البحث الآلية هي قدرة برامج البحث على التفاعل فيما بينها مما يعني تصنيفًا اجتماعيًا للروابط ووسيلة لمزيد من اكتشاف الروابط ذات الصلة. وفي الوقت نفسه، لا ترتبط روبوتات البحث بأي محرك بحث معين مما يزيد من نطاق اكتشاف المستندات الجديدة.

على الرغم من أن روبوتات البحث ليست مفهومًا جديدًا جذريًا، إلا أن محرك البحث المخصص يعد إضافة جيدة إلى ذخيرة مستخدمي الإنترنت.