ستساعدك المقالة التالية: SEO لمتصفح فايرفوكس: امتداد SEO من SEObook

SEO لمتصفح فايرفوكس: امتداد SEO من SEObook

قدم Aaron Wall، وهو ليس غريبًا على الأدوات الموجهة نحو تحسين محركات البحث، امتدادًا جديدًا لتحسين محركات البحث لمتصفح Firefox من SEObook والذي قد يثبت أنه أحد أكثر أدوات تحسين محركات البحث خفيفة الوزن المفيدة وأدوات البحث التنافسية في السوق.

امتداد SEObook، كبار المسئولين الاقتصاديين لمتصفح فايرفوكس، تم نشره في الرابع من يوليو ويلخص آرون فائدته في هذه الفقرة:

تم تصميم هذه الأداة لإضافة المزيد من البيانات إلى Google وYahoo! لتسهيل تقييم القيمة والطبيعة التنافسية للسوق. يقوم SEO for Firefox بسحب العديد من نقاط البيانات التسويقية المفيدة لتسهيل الحصول على رؤية أكثر شمولية للمشهد التنافسي للسوق مباشرة من نتائج البحث. بالإضافة إلى سحب بيانات تسويقية مفيدة، توفر هذه الأداة أيضًا روابط لمصادر البيانات حتى تتمكن من التعمق في البيانات.

أدوات هارون متاحة عبر كتاب تحسين محركات البحث لقد ساعدت في إنشاء مدونة وأعمال وكتاب إلكتروني خاص ببرنامج تحسين محركات البحث (SEO) في واحدة من عدد قليل من الوجهات الرائدة لتحسين محركات البحث (SEO) على الويب. الآن، مع SEO لمتصفح Firefox، أطلق Aaron أداة سيتم استخدامها يوميًا وكل ساعة بواسطة أولئك الذين قاموا بتثبيتها. حسنًا، قد يؤدي ذلك إلى تغيير تجربة تصفح الويب بالنسبة للبعض… جميعها تحمل علامة SEObook. هذا تسويق ذكي وقيم من السيد وول، وهو شخص استمتعت بالقراءة والدردشة معه لسنوات وهو جيد تقريبًا في تسويق المدونات مثله في تحسين محركات البحث

مميزات SEO لمتصفح فايرفوكس:

يسحب بيانات أبحاث السوق المفيدة مباشرةً إلى نتائج بحث Google وYahoo، بما في ذلك البيانات التالية بالقرب من كل نتيجة بحث.

* العلاقات العامة: (Google PageRank) مقياس تقديري لسلطة الارتباط العالمية

* العمر: العمر المأخوذ من موقع Archive.org، يُظهر المرة الأولى التي تمت فيها فهرسة الصفحة بواسطة عنكبوت موقع Archive.org. النظرية هي أنه إذا عثر موقع Archive.org على صفحة، فقد فعلت ذلك العديد من محركات البحث الرئيسية.

* الروابط: (Yahoo! linkdomain) يُظهر تقديرًا تقريبيًا لإجمالي عدد الروابط التي تشير إلى المجال

* رابط .edu: (Yahoo! .edu linkdomain) يُظهر تقديرًا تقريبيًا لإجمالي عدد روابط .edu التي تشير إلى المجال

* رابط صفحة .edu: (رابط Yahoo! .edu) يُظهر تقديرًا تقريبيًا لإجمالي عدد روابط .edu التي تشير إلى صفحة معينة

* رابط .gov: (Yahoo! .gov linkdomain) يُظهر تقديرًا تقريبيًا لإجمالي عدد روابط .gov التي تشير إلى المجال

* روابط الصفحات: (رابط Yahoo!) يُظهر تقديرًا تقريبيًا لإجمالي عدد الروابط التي تشير إلى الصفحة

* del.icio.us: عدد المرات التي تم فيها وضع إشارة مرجعية على عنوان URL على Del.icio.us. انحرف بشدة نحو الأشياء التقنية / الويب 2.0.

* Technorati: تقدير لإجمالي عدد الروابط إلى موقع ما من المدونات

* Alexa: الترتيب بناءً على حركة المرور على موقع الويب. منحرف بشدة نحو التسويق عبر الإنترنت والموارد ذات الصلة بمشرف الموقع.

* النسخة المخبأة: (موقع جوجل:) توضح عدد الصفحات من موقع ما التي تمت فهرستها في جوجل

* dmoz: يبحث في دليل Google لحساب العدد الإجمالي للصفحات من موقع مدرج في DMOZ، وإجمالي عدد الصفحات المدرجة في DMOZ التي تشير إلى عنوان URL هذا.

* خطوط المدونات: توضح لك عدد الأشخاص المشتركين في مدونة معينة عبر خطوط المدونات.

* dir.yahoo.com: هو موقع مدرج في قائمة Yahoo! الدليل أم لا.

* WhoIs: يجعل من السهل البحث عن بيانات whois لأي موقع.



مزيد من المعلومات حول SEO لمتصفح Firefox من كتاب Aaron’s SEO.