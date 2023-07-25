ستساعدك المقالة التالية: Shipt Shopper vs DoorDash (2023) – أيهما يدفع أكثر؟

عندما يتعلق الأمر بالتطبيقات التي تدفع لك مقابل القيادة ، فإن اثنين من أكثر الخيارات شيوعًا هما Shipt و DoorDash.

تعد كل من عربات التوصيل طرقًا ممتازة لكسب أموال إضافية وفقًا لجدولك الخاص. ولست بحاجة إلى أي خبرة سابقة أو درجة للتقدم.

ومع ذلك ، اعتمادًا على أهداف سيارتك ومدينتك ودخلك ، قد تكون إحدى مهام التوصيل أفضل من الأخرى.

في هذا الانهيار Shipt vs DoorDash ، أقوم بتغطية الاختلافات في أجر السائق ، وشكل كل حفلة ، والمتطلبات ، وكيفية اختيار وظيفة التوصيل المناسبة لك.

دعنا نذهب اليها!

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شيب مقابل ملخص DoorDash

تتميز كل من عربات التوصيل بالمرونة وتتيح لك جدولة ورديات العمل ، لكن DoorDash تتيح لك أيضًا العمل عندما تريد إذا كان مشغولاً

يدفع DoorDash أكثر بقليل من Shipt في الساعة في المتوسط ​​وهو تطبيق أكثر انشغالًا

تضع Shipt عددًا أقل من الأميال على سيارتك نظرًا لأنك تقضي وقتًا أطول في التسوق داخل المتجر

تتطلب DoorDash متطلبات سائق أقل من Shipt

حول DoorDash

DoorDash هي خدمة توصيل شهيرة تقدم خدمة الاستلام والتسليم عند الطلب من مختلف المطاعم والمتاجر. كان متوفرًا في أكثر من 5500 مدينة عبر أمريكا الشمالية وقت كتابة هذا التقرير.

نظرًا لمرونتها ، تعد DoorDash نشاطًا جانبيًا شائعًا للأفراد الذين يتطلعون إلى كسب أموال إضافية. يمكنك البدء في التوصيل في أي وقت تريد إذا كان السوق الخاص بك مشغولًا بدرجة كافية ، وكنت تقدم وجبات سريعة وطلبات مطاعم في الغالب.

أحد الجوانب الفريدة لـ DoorDash vs Shipt هو أن Dashers يمكنها التوصيل عبر الدراجة أو السيارة أو السكوتر ، بينما تتطلب Shipt سيارة.

حول شيبت

Shipt هي خدمة توصيل للبقالة تشبه Instacart. وهي متخصصة في توصيل منتجات البقالة المحلية ، وتتوفر الخدمة في أكثر من 5000 مدينة وتعمل مع أكثر من 130 شريكًا للبيع بالتجزئة.

بينما يلتقط Dashers الطعام ويقوم بالتسليم ، فإن عمال Shipt هم أكثر من مجرد متسوق شخصي. إنهم لا يقومون فقط بتجميع طلبات البقالة ، بل يقومون أيضًا بتسجيل المغادرة وتسليم الطلب أيضًا.

تقدم Shipt خدمة التوصيل من مجموعة واسعة من تجار التجزئة بما في ذلك البقالة والأدوية ومنتجات الأطفال ومستلزمات الحيوانات الأليفة والمزيد.

هناك أيضًا خيارات توصيل مختلفة بما في ذلك الاستلام الذاتي والتسليم المجدول والتسليم في نفس اليوم.

تشابه DoorDash & Shipt

عند مقارنة Shipt و DoorDash ، من المهم النظر إلى أوجه التشابه والاختلاف في كل تطبيق gig. فيما يلي بعض الطرق التي تتشابه بها عربات القيادة الشهيرة هذه:

متطلبات التوظيف – معظم متطلبات التوظيف بين هاتين الخدمتين هي نفسها. يجب أن يكون عمر المتقدمين 18 عامًا أو أكثر وأن يكون لديهم رخصة قيادة سارية وشكل وسيلة نقل. أولئك الذين يتم النظر فيهم بحاجة أيضًا إلى أن يكونوا قادرين على اجتياز فحص الخلفية.

– معظم متطلبات التوظيف بين هاتين الخدمتين هي نفسها. يجب أن يكون عمر المتقدمين 18 عامًا أو أكثر وأن يكون لديهم رخصة قيادة سارية وشكل وسيلة نقل. أولئك الذين يتم النظر فيهم بحاجة أيضًا إلى أن يكونوا قادرين على اجتياز فحص الخلفية. قائم على التطبيق – مثل خدمات التوصيل الأخرى ، تعتمد هاتان الخدمتان على التطبيق. أنت بحاجة إلى هاتف ذكي يمكنه التنزيل ويسمح لك باستخدام تطبيقه لقبول عمليات التسليم والتعامل مع واجبات أخرى.

– مثل خدمات التوصيل الأخرى ، تعتمد هاتان الخدمتان على التطبيق. أنت بحاجة إلى هاتف ذكي يمكنه التنزيل ويسمح لك باستخدام تطبيقه لقبول عمليات التسليم والتعامل مع واجبات أخرى. منصب المقاول المستقل – عندما تقوم بالتسليم لـ DoorDash و Shipt ، فأنت تعمل كمقاول مستقل. هذا يعني أنك مسؤول عن جميع نفقات السيارة مثل الغاز والإصلاحات. أنت مسؤول أيضًا عن تتبع دخلك وتقديم الضرائب بشكل صحيح.

– عندما تقوم بالتسليم لـ DoorDash و Shipt ، فأنت تعمل كمقاول مستقل. هذا يعني أنك مسؤول عن جميع نفقات السيارة مثل الغاز والإصلاحات. أنت مسؤول أيضًا عن تتبع دخلك وتقديم الضرائب بشكل صحيح. دفع اسبوعي – يدفع كل من Shipt و DoorDash للسائقين أسبوعيًا من خلال الإيداع المباشر ، حتى تتمكن من كسب المال بسرعة من كلتا العربات.

– يدفع كل من Shipt و DoorDash للسائقين أسبوعيًا من خلال الإيداع المباشر ، حتى تتمكن من كسب المال بسرعة من كلتا العربات. الجدولة – يمكنك جدولة نوبات عمل مع كل تطبيق توصيل ، مما يساعدك على ضمان أنك ستقدم.

– يمكنك جدولة نوبات عمل مع كل تطبيق توصيل ، مما يساعدك على ضمان أنك ستقدم. نصائح – يحتفظ كل من سائقي Shipt و DoorDash بنسبة 100٪ من جميع النصائح.

– يحتفظ كل من سائقي Shipt و DoorDash بنسبة 100٪ من جميع النصائح. تقييمات السائق – يتم تقييمك من قبل العملاء باستخدام DoorDash و Shipt ، وتحتاج إلى الحفاظ على تصنيف معين للبقاء نشطًا.

الفروق بين DoorDash و Shipt

هناك بعض الاختلافات بين هاتين الخدمتين. إليك ما تحتاج إلى معرفته.

متطلبات السيارة – يتطلب Shipt التسليم في سيارة آلية حيث يتعين عليك نقل الكثير من مواد البقالة. لكن DoorDash يتيح لك كسب المال باستخدام دراجتك أو سكوترك أو سيارتك.

– يتطلب Shipt التسليم في سيارة آلية حيث يتعين عليك نقل الكثير من مواد البقالة. لكن DoorDash يتيح لك كسب المال باستخدام دراجتك أو سكوترك أو سيارتك. أنواع عمليات التسليم – يقوم سائقو DoorDash فقط باستلام الشحنات ثم تسليمها. في المقابل ، يتعين على Shipt Shoppers التسوق لشراء البقالة ، والدفع ، ثم إجراء عمليات التسليم.

– يقوم سائقو DoorDash فقط باستلام الشحنات ثم تسليمها. في المقابل ، يتعين على Shipt Shoppers التسوق لشراء البقالة ، والدفع ، ثم إجراء عمليات التسليم. التوفر – بينما تتوفر هاتان الخدمتان في الأسواق الرئيسية على الصعيد الوطني ، فإن DoorDash متاح في مدن أكثر من Shipt ، خاصة في الأسواق الصغيرة.

– بينما تتوفر هاتان الخدمتان في الأسواق الرئيسية على الصعيد الوطني ، فإن DoorDash متاح في مدن أكثر من Shipt ، خاصة في الأسواق الصغيرة. دفع السائق – يكسب سائقو DoorDash أكثر من متسوقي Shipt في المتوسط ​​لأنهم يتلقون المزيد من الطلبات في الساعة والتطبيق أكثر شيوعًا.

– يكسب سائقو DoorDash أكثر من متسوقي Shipt في المتوسط ​​لأنهم يتلقون المزيد من الطلبات في الساعة والتطبيق أكثر شيوعًا. اعمل عندما تريد – يتيح لك DoorDash الاتصال بالإنترنت و Dash إذا كانت مشغولة في منطقتك ، لكن Shipt يتطلب منك جدولة ورديات.

Shipt مقابل DoorDash – ما هو الأفضل للسائقين؟

عند المقارنة بين Shipt و DoorDash pay ، هناك بعض العوامل التي يجب مراعاتها. إليك كل ما تحتاج إلى معرفته!

Shipt مقابل DoorDash Pay

عادةً ما يكون DoorDash تطبيقًا أكثر انشغالًا من Shipt. هذا يعني أنك عادةً ما تكسب المزيد من المال في الساعة باستخدام DoorDash نظرًا لأن الطلبات ثابتة وقلة الانتظار.

دفع سائق DoorDash : في المتوسط ​​، يكسب سائقو DoorDash حوالي 23 دولارًا في المتوسط. يعتمد معدل الدفع الأساسي على الوقت الذي يستغرقه الطلب ، بالإضافة إلى مسافة التسليم. يجب على السائقين الاحتفاظ بنصائحهم. هناك أيضًا عروض ترويجية خاصة وذروة الأجور متاحة خلال أكثر الساعات ازدحامًا والتحديات التي يمكن أن توفر إمكانية كسب إضافية.

: في المتوسط ​​، يكسب سائقو DoorDash حوالي 23 دولارًا في المتوسط. يعتمد معدل الدفع الأساسي على الوقت الذي يستغرقه الطلب ، بالإضافة إلى مسافة التسليم. يجب على السائقين الاحتفاظ بنصائحهم. هناك أيضًا عروض ترويجية خاصة وذروة الأجور متاحة خلال أكثر الساعات ازدحامًا والتحديات التي يمكن أن توفر إمكانية كسب إضافية. دفع سائق شيبت: تدفع Shipt للمتسوقين أقل من DoorDash بمعدل ساعة نموذجي يبلغ حوالي 20 دولارًا في الساعة. ومع ذلك ، بمجرد إكمال السائقين 100 عملية تسليم ، يزداد الراتب الأساسي حتى 22 دولارًا في الساعة بفضل الترقيات والأجر المعزز. تمامًا مثل DoorDash ، يحصل سائقو Shipt على 100٪ من إكرامياتهم.

الفائز: DoorDash يدفع أكثر لكل ساعة في المتوسط ​​ولديه مكافآت تزيد الأرباح أكثر. تميل DoorDash أيضًا إلى الحصول على تدفق أكثر ثباتًا من الطلبات ، مما يساعد على زيادة أرباحك المحتملة.

متطلبات السائق والمركبة

عندما يتعلق الأمر بالمتطلبات ، عادةً ما يكون من الأسهل على المتقدمين الاشتراك في DoorDash بدلاً من Shipt.

عندما تقوم بالتسجيل ، فإنك تعطي اسمك وهاتفك وبريدك الإلكتروني ونوع المركبة. يمكنك أيضًا تحميل نسخة من رخصة القيادة وتسجيل السيارة والتأمين على السيارة.

تشمل متطلبات سائق DoorDash:

يجب أن يكون عمر السائقين 18 عامًا أو أكثر.

مطلوب سيارة وظيفية. يمكن أن يكون هذا دراجة أو سيارة أو دراجة نارية أو سكوتر.

اجتياز فحص الخلفية وفحص سجل القيادة مع عدم وجود مخالفات قيادة كبيرة خلال آخر 7 سنوات.

رخصة القيادة والتأمين على السيارة ورقم الضمان الاجتماعي.

هاتف ذكي يمكنه دعم التطبيق.

بعد التقديم والموافقة على فحص خلفية DoorDash ، يمكن لمعظم Dashers البدء في التسليم في غضون أسبوع أو أسبوعين. بمجرد اجتياز الشيك ، سيتم إرسال مجموعة تنشيط تتضمن بطاقة حمراء للدفع مقابل الطلبات التي تقوم بتسليمها ، بالإضافة إلى حقيبة توصيل الطعام.

بالنسبة إلى Shipt ، فإن الاختلاف الرئيسي عن DoorDash هو أن سيارتك يجب أن تكون 1997 أو أحدث. لا يُسمح أيضًا بالتسليم بالدراجة النارية أو الدراجة أو السكوتر نظرًا لأن سائقي Shipt يقومون بتوصيل البقالة بشكل أساسي.

تشمل متطلبات سائق شيب:

يجب أن تكون المركبة 1997 أو أحدث ويجب أن تكون سيارة عملية أو سيارة دفع رباعي أو شاحنة بسرير مغطى أو شاحنة. لا يُسمح بالدراجات النارية والدراجات والدراجات البخارية.

يجب أن يكون عمر المتقدمين 18 عامًا.

يُسمح برخصة قيادة سارية المفعول وتأمين على السيارة.

يجب أن يكون لدى المتقدمين رقم ضمان اجتماعي بالولايات المتحدة.

قادرة على تلبية المتطلبات المادية لرفع 45 رطلاً.

اجتياز فحص الخلفية ولديك سجل قيادة نظيف.

معرفة كيفية اختيار المنتج الأساسي في محل بقالة.

امتلاك هاتف ذكي يمكنه دعم التطبيق.

يُطرح على سائقي الشحن أيضًا عدة أسئلة أثناء عملية التقديم تختبر مهاراتهم في حل المشكلات. مطلوب أيضًا رد فيديو على بعض الأسئلة حتى يتمكن فريق التوظيف من رؤية مهارات الاتصال الخاصة بك.

الفائز: من الأسهل أن تصبح سائق DoorDash مقارنة بـ Shipt Shopper ، وتتمتع DoorDash بمرونة أكبر في السيارة.

يتقاضون رواتبهم

نظرًا لأن الحصول على أموال هو الهدف الكامل من وجود صخب جانبي ، فإن معرفة كيفية عمل جداول الدفع لأداء القيادة الخاص بك أمر مهم.

إليك معلومات حول مدفوعات Shipt و DoorDash:

مدفوعات DoorDash : يتم الدفع للداشرس على أساس أسبوعي عن طريق إيداع مصرفي مباشر. يمكنهم أيضًا تلقي ودائع يومية بدون رسوم من خلال DasherDirect (الولايات المتحدة فقط). يمكن لـ United States Dashers أيضًا سحب أقراطهم مرة واحدة يوميًا باستخدام DoorDash Fast Pay مقابل رسم قدره 1.99 دولارًا.

: يتم الدفع للداشرس على أساس أسبوعي عن طريق إيداع مصرفي مباشر. يمكنهم أيضًا تلقي ودائع يومية بدون رسوم من خلال DasherDirect (الولايات المتحدة فقط). يمكن لـ United States Dashers أيضًا سحب أقراطهم مرة واحدة يوميًا باستخدام DoorDash Fast Pay مقابل رسم قدره 1.99 دولارًا. مدفوعات الشحن: يحصل سائقو الشحن أيضًا على رواتبهم أسبوعيًا عن طريق الإيداع المباشر. بالنسبة لأولئك الذين يرغبون في الدفع بسرعة أكبر ، يمكنهم استخدام Shipt Instant Pay حتى مرة واحدة يوميًا مقابل 0.50 دولار.

الفائز: في حين أن كلا من عربات التوصيل تدفع أسبوعيًا ، فإن Shipt لديها خيار دفع فوري أقل عبر DoorDash.

المدن المتاحة

تقدم DoorDash حاليًا أكثر من 7000 مدينة في الولايات المتحدة (بما في ذلك بورتوريكو وواشنطن العاصمة) بالإضافة إلى كندا وأستراليا واليابان. إذا لم يكن متوفرًا في المكان الذي تعيش فيه حتى الآن ، فلا يزال بإمكانك التقديم والحصول على قائمة انتظار DoorDash حتى يتم إعلامك عندما يمكنك البدء في التسليم.

وبالمقارنة ، تقوم Shipt بإجراء عمليات التسليم في أكثر من 5000 مدينة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. لقد ركزوا في البداية على المدن الكبرى ويتوسعون بانتظام.

الفائز: بينما تكون DoorDash رائدة في مجالات الخدمة المتاحة ، فإن Shipt تنمو بسرعة وستكون في المزيد من المناطق قريبًا.

استهلاك الغاز

لا تدفع Shipt أو DoorDash مقابل الغاز ، لذلك عليك أن تضع هذا في الاعتبار في أرباحك حتى تعرف هامش ربحك.

ومع ذلك ، لدى كل من مقدمي خدمات التوصيل برامج تحفيزية للوقود لمساعدة سائقيهم.

حوافز الوقود DoorDash : تساعد DoorDash في تعويض تكلفة الوقود ودفع ما يصل إلى 1.65 دولار حتى 2.00 دولار للغالون لمساعدتهم على تعويض السعر الذي يدفعونه مقابل الغاز. للتأهل لمكافآت الوقود هذه ، يحتاج المتزلجون إلى استخدام بطاقة DoorDash مسبقة الدفع للوقود وتقديم حد أدنى من الأميال كل أسبوع.

: تساعد DoorDash في تعويض تكلفة الوقود ودفع ما يصل إلى 1.65 دولار حتى 2.00 دولار للغالون لمساعدتهم على تعويض السعر الذي يدفعونه مقابل الغاز. للتأهل لمكافآت الوقود هذه ، يحتاج المتزلجون إلى استخدام بطاقة DoorDash مسبقة الدفع للوقود وتقديم حد أدنى من الأميال كل أسبوع. حوافز وقود الشحن: لفترة محدودة ، أبرمت Shipt شراكة مع تطبيق Upside لمساعدة السائقين على توفير ما لا يقل عن 35 سنتًا لكل جالون نقدي في عمليات تعبئة الوقود الأربع التالية. يتوفر هذا لأي سائق جديد أكمل طلبًا واحدًا على الأقل ، وأي سائق متمرس لم يسترد رمز العرض الترويجي الفردي الخاص به لـ Upside.

Upside هو تطبيق ممتاز لتوفير المال على الغاز.

من الجدير بالذكر أيضًا أنك تنفق أقل على الوقود بشكل عام عند القيادة من أجل Shipt over DoorDash نظرًا لأنك تقضي وقتًا أطول في التسوق داخل المتجر ووقتًا أقل في القيادة بشكل عام.

الفائز: يحتوي DoorDash على برنامج مكافآت وقود أفضل ولكن متسوقو Shipt ينفقون أقل على الغاز بشكل عام.

إيجابيات وسلبيات

شيبت المتسوق الايجابيات:

أنت تنفق أموالًا أقل على الغاز نظرًا لأنك تقضي وقتًا أطول في التسوق في المتجر

تقوم Shipt بتوسيع المدن التي تتوفر فيها بسرعة

يزيد راتبك بعد 100 ولادة

رسوم دفع فورية رخيصة حتى تتمكن من الحصول على مستحقاتك في نفس اليوم

سلبيات شيبت المتسوق:

يدفع Shipt أقل من DoorDash في المتوسط

لا يمكنك التوصيل بالدراجة أو السكوتر كما يمكنك مع DoorDash

عملية التسجيل لها مقابلة

مزايا DoorDash:

نظرًا لشعبيتها ، تعد DoorDash واحدة من أكثر العربات ازدحامًا في توصيل الطعام

أنت تجني أكثر من شيب في الساعة في المتوسط

لدى DoorDash برنامج جديد لمكافآت الوقود

تقدم DoorDash بانتظام عروض ترويجية وذروة رواتب

لا توجد أي متطلبات للسيارة

سلبيات DoorDash:

تكلفة DoorDash Fast Pay 1.99 دولار

تضع أميالًا على سيارتك أكثر من وظائف مثل Instacart أو Shipt

قراءة إضافية – كيفية استخدام DoorDash لأول مرة.

هل يجب أن تعمل في خدمة الشحن أو DoorDash؟

في رأينا ، يجب أن تعمل لدى DoorDash بدلاً من Shipt إذا كنت تريد كسب المزيد من المال في الساعة ، والحصول على المزيد من عمليات التسليم ، ولا تمانع في وضع المزيد من الأميال على سيارتك. يعد DoorDash أكثر انشغالًا من Shipt في معظم الأسواق ، لذا فهو التطبيق الأساسي الذي يستخدمه العديد من العاملين في gig.

في المقابل، استخدم Shipt إذا كنت تعرف طريقك في متجر البقالة وترغب في وضع أميال أقل على سيارتك.

يدفع DoorDash أكثر من Shipt في المتوسط ​​، ومع ذلك ، يمكن أن يكون لدى Shipt نصائح أعلى في بعض الأيام لطلبات البقالة الكبيرة. هذا هو السبب في أننا نقترح استخدام DoorDash كتطبيق رئيسي ولكن متعدد التطبيقات مع Shipt أو غيرها من العربات مثل DoorDash ، مثل Uber Eats.

أقترح أيضًا مراجعة دليلنا حول أفضل نصائح وحيل DoorDash حتى تعرف كيفية زيادة أرباحك إلى أقصى حد!

أسئلة مكررة

هل الشحن أفضل من DoorDash؟

Shipt أفضل من DoorDash إذا كنت تريد أن تقود أقل وتستمتع بالتسوق من البقالة. لكن DoorDash أفضل من Shipt حيث يمكنك عادةً كسب المزيد يوميًا نظرًا لأن التطبيق أكثر انشغالًا ولديه طلبات أكثر ثباتًا.

هل تكسب المزيد من المال عن طريق Shipt أو DoorDash؟

عادةً ما تدفع Shipt أكثر من DoorDash لكل توصيل ، على الرغم من أن عمليات التسليم يمكن أن تستغرق ساعة واحدة بسهولة. في المقابل ، يدفع DoorDash أقل لكل ساعة ولكن يمكنك إكمال عدة طلبات في الساعة. ولكن يمكنك عمومًا كسب المزيد من المال باستخدام DoorDash أكثر من Shipt يوميًا نظرًا لأنك تحصل على المزيد من الطلبات.

قراءة إضافية – كيف تربح 500 دولار في الأسبوع باستخدام DoorDash.

افكار اخيرة

نأمل أن يساعدك هذا الدليل على DoorDash vs Shipt في فهم ما يجب أن تقدمه هاتان العربات المختلفة للقيادة وأي خدمة مناسبة لك.

توفر كلتا العربات طريقة مرنة وسريعة لزيادة دخلك. ويمكنك دائمًا التقديم على كل من العربات واختبارها للعثور على أيهما تفضله.

وكما ذكرنا ، لا تخف من تجربة وظائف الحفلة الأخرى! هناك العديد من الطرق لكسب المال مقابل التسوق ، مثل القيادة في DoorDash أو Uber Eats أو العمل في Instacart. لذا ، لا تقصر نفسك على تطبيق واحد فقط!

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