ستساعدك المقالة التالية: Shop Smarter Review (2023) – هل يمكنك حقًا كسب 10 ٪ استرداد نقدي؟

التسوق عبر الإنترنت شيء نفعله جميعًا هذه الأيام.

بالنظر إلى مدى شعبية التجارة الإلكترونية ، من غير المفاجئ أيضًا عدد تطبيقات المكافآت وإضافات المتصفح الموفرة للمال.

هذه المنافسة هي أخبار رائعة للمتسوقين الأذكياء الذين يتطلعون إلى توفير المزيد من المال. بعد كل شيء ، يمكننا جميعًا استخدام خصم بسيط من حين لآخر لخفض تلك النفقات عبر الإنترنت. أعني من سيقول لا لذلك؟

تقدم بعض التطبيقات الكبيرة في هذا المجال ، مثل Honey و Rakuten ، ذلك بالضبط. يمكنك إنشاء حساب في ثانيتين وتحصل على استرداد نقدي أو خصومات عندما تتسوق في متجر مؤهل عبر الإنترنت.

تختلف هذه المنصات عن مقدار ما توفره ، وكيف يتم الدفع لك ، وما هي المكافآت التي تقدمها.

اليوم ، سأتحدث عن Shop Smarter ، وهي منصة مكافآت قائمة على العضوية تقترب من مكافآت استرداد النقود بشكل مختلف قليلاً عن البقية.

لكن هل Shop Smarter شرعي؟ وهل يستحق الدفع مقابل العضوية؟

لقد قمت بالتسجيل في المنصة لمعرفة ذلك. تغطي مراجعة Shop Smarter كيفية عمل منصة التسوق هذه وإيجابياتها وسلبياتها وما تحتاج إلى معرفته.

هل تريد المزيد من الطرق لكسب المال وتوفيره؟ الدفع:

كابيتال وان للتسوق – قم بتطبيق أكواد القسيمة المتاحة تلقائيًا عند الخروج واكسب بطاقات هدايا مجانية للتسوق لدى شركاء مؤهلين!

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ما هو التسوق بذكاء؟

Shop Smarter هي منصة تسوق عبر الإنترنت تتيح لك تصفح الآلاف من العلامات التجارية الشهيرة وكسب النقود من خلال برنامج العضوية عند التسوق.

بمعنى آخر ، يتيح لك Shop Smarter الحصول على أموال مقابل التسوق لدى الآلاف من شركائه. وتزعم الشركة حتى أنه يمكنك كسب 10 ٪ استرداد نقدي وأنك تحصل على مكافأة تسجيل بقيمة 10 دولارات لتحلية الصفقة.

إنه ليس امتدادًا للمتصفح أو تطبيقًا ، ولكن يمكنك البحث فيه على جهازك المحمول.

جزء التسوق نفسه بسيط إلى حد ما لأنك تتسوق عبر مواقع الويب كما تفعل عادةً.

Shop Smarter ثم يتتبع مشترياتك ويضيف استرداد النقود إلى حسابك.

إذا سبق لك استخدام Rakuten أو TopCashback من قبل ، فيجب أن يكون هذا النموذج مألوفًا جدًا.

ومع ذلك ، على عكس Rakuten و TopCashback ، يأتي Shop Smarter بتكلفة يمكن أن تجعله غير جذاب للغاية لمعظم المستخدمين الذين يريدون فقط التوفير بسرعة. المزيد عن ذلك لاحقًا.

كيف يتسوق عمل أكثر ذكاءً؟

لقد اشتركت في Shop Smarter لمعرفة كيفية عمل النظام الأساسي واختباره. بشكل عام ، يعمل في أربع خطوات سريعة:

قم بالتسجيل والانضمام باستخدام عنوان بريدك الإلكتروني تصفح المتاجر لاسترداد النقود تسوق واكسب المصروفات

يحتوي Shop Smarter أيضًا على عروض استرداد نقدي تصل إلى 20٪ للعلامات التجارية المنفردة ، خلال مواسم الأعياد ، والمناسبات الموسمية (الصيف ، العودة إلى المدرسة ، إلخ.)

يبدو هذا جيدًا على الورق ، ولكن كما سأناقش خلال مراجعة Shop Smarter ، فإن الأشياء ليست دائمًا كما تبدو.

1. قم بالتسجيل والانضمام

إذا توجهت إلى موقع Shop Smarter’s على الويب ، فسترى زرًا برتقاليًا كبيرًا “انضم الآن” في الزاوية العلوية.

عند النقر فوق “الانضمام الآن” ، ستتم مطالبتك بملء بعض المعلومات مثل البريد الإلكتروني والعنوان ومعلومات بطاقة الائتمان.

يحتاج Shop Smarter إلى عنوانك لإرسال شيكات استرداد نقدي كل شهر ويحتاجون إلى معلومات بطاقتك الائتمانية لأن Shop Smarter عبارة عن منصة قائمة على العضوية.

في وقت كتابة هذا التقرير ، تبلغ تكلفة عضوية Shop Smarter 9.97 دولارًا أمريكيًا في الشهر! وفي بعض الأسواق ، تكلفته 12.97 دولارًا شهريًا.

هذا كثير من المال فقط لكسب 10٪ استرداد نقدي للمشتريات الأساسية. هناك أيضًا نسخة تجريبية مدتها 7 أيام مقابل 1.97 دولارًا أمريكيًا إذا كنت ترغب في تجربتها.

من الواضح أن العضوية ستجذب الكثير من المستخدمين المحتملين ولسبب وجيه. ستحتاج إلى إنفاق 100 دولار شهريًا في المتاجر المؤهلة فقط لتحقيق التعادل!

ومع ذلك ، فهذه هي الخطوة الأولى لاستخدام النظام الأساسي ، لذلك لا توجد طريقة فعلاً لتجنب هذه التكلفة المسبقة إذا كنت ترغب في اختبار ما إذا كان Shop Smarter شرعيًا.

2. تصفح المتاجر لاسترداد النقود

يوجد أكثر من 1000 متجر للتسوق من خلال Shop Smarter عبر مجموعة من الفئات مثل الملابس والإلكترونيات والسلع المنزلية.

سأدخل في جميع الفئات والمتاجر المحددة لاحقًا في هذه المراجعة ، لكن أعلم أنه لا يوجد نقص في الخيارات.

إذا كان لديك عضوية نشطة في Shop Smarter ، فكل ما عليك فعله هو التسوق في تلك المتاجر من خلال موقع Shop Smarter الإلكتروني. هذه هي الطريقة التي يتتبع بها مشترياتك من أجل منحك استرداد نقدي.

تسوق بذكاء في الولايات التي تكسب فيها 10٪ في أي من تلك المتاجر ، على مدار العام ، مع فرص لكسب المزيد خلال المواسم الخاصة مثل العطلات.

يقوم أيضًا بتحديث قائمة القسائم الخاصة به كل يوم لضمان حصولك على أفضل الصفقات وأكثرها دقة في جميع الأوقات. ويمكنك استخدام هذه القسائم بالإضافة إلى 10٪ استرداد نقدي.

3. تسوق واكسب

إذا ألقيت نظرة على موقع Shop Smarter على الويب ، فسترى أن الشركة تعمل مع الكثير من بائعي التجزئة الرئيسيين ، لذلك لديك العديد من خيارات التسوق عبر الإنترنت.

قد يبدو كسب النقود من هؤلاء الآلاف من الشركاء وكأنه نزهة في الحديقة. لكن تذكر: عليك إنفاق أكثر من 100 دولار شهريًا لجعل رسوم عضوية Shop Smarter تستحق العناء في المقام الأول!

خلاف ذلك ، فأنت في الواقع تنفق أموالك. إذا كان إنفاق أكثر من 100 دولار شهريًا في هذه المتاجر يبدو وكأنه قطعة من الكعكة بالنسبة لك ، فقد تستمتع بهذه الفوائد.

إذا بدا أنه هدف صعب الوصول إليه ، فقد تكون أفضل حالًا باستخدام منصة استرداد نقدي مجانية مثل Rakuten أو تطبيق Ibotta.

بالإضافة إلى ذلك ، لا تزال مواقع الويب مثل Rakuten تدفع سعرًا تنافسيًا لاسترداد النقود في معظم المتاجر ، ولهذا السبب تحظى بشعبية كبيرة.

يتضمن Shop Smarter ميزة “الشراء عبر الإنترنت ، والاستلام من المتجر” للعلامات التجارية التي تسمح بذلك ، إذا كنت تفضل الحصول على العناصر الخاصة بك بشكل أسرع قليلاً من المعتاد.

قراءة إضافية – مراجعة Rakuten – كسب 400 دولار + من استخدام Rakuten.

4. صرف النقود

يتم احتساب إجمالي مبلغ الاسترداد النقدي الخاص بك في نهاية كل شهر. تأخذ Shop Smarter كل الأموال التي أنفقتها وتعطيك ببساطة خصمًا بنسبة 10٪ (إلا إذا جمعت معها مكافآت استرداد نقدي أخرى).

يتم إرسال هذا الكاش باك كل شهر ، والذي يمكن استخدامه لأي شيء تريده.

لسوء الحظ ، فإن خيار السحب النقدي الوحيد الحالي هو من خلال شيك بالبريد. بمعنى ، ليس لديك أي بطاقة هدايا أو خيارات PayPal النقدية للاختيار من بينها مثل الأنظمة الأساسية الأخرى.

يعتبر صرف الشيكات أمرًا شرعيًا تمامًا ، ولم تكن هناك أي مشكلات مع المستخدمين الذين لا يرسلون الشيك إليهم بالبريد.

ومع ذلك ، لا تُمنح العروض 100٪ من الوقت ، وإذا قرأت مراجعات أخرى لـ Shop Smarter عبر الإنترنت ، ستجد بعض الأشخاص يشكون من هذه الحقيقة.

هذا صحيح للأسف بالنسبة إلى أي موقع لمكافأة استرداد النقود إلى حد كبير ، ويبدو أن بعض عمليات الشراء لا تتم بشكل عشوائي دون سبب واضح.

تسوق عضوية أكثر ذكاء – التكلفة وكيفية الإلغاء

تبلغ تكلفة عضوية Shop Smarter 9.97 دولارًا شهريًا ، ولا يمكنك استرداد النقود من المنصة إلا إذا كنت عضوًا. وفي بعض الأسواق ، يكلف Shop Smarter في الواقع 12.97 دولارًا شهريًا.

تقدم بعض منصات استرداد النقود الأخرى إصدارًا مجانيًا وإصدارًا مدفوعًا. تقدم هذه المنصة فقط نسخة مدفوعة تأتي مع جميع الفوائد لكسب المكافآت.

يمكنك التسجيل للحصول على العضوية عن طريق النقر فوق الزر “انضم الآن” وملء معلوماتك.

هذه ليست فكرة رهيبة إذا كنت متسوقًا جادًا عبر الإنترنت وترغب في تجربة الإصدار التجريبي المجاني الأرخص ، ولكن مرة أخرى ، سألتزم بـ Rakuten أو كابيتال وان للتسوق.

على أي حال ، إذا قررت تجربة هذا النظام الأساسي ، فيجب أن تعرف أيضًا كيفية إلغاء عضويتك (وهو ما قد ترغب في القيام به في النهاية ، بصراحة).

إذا كنت ترغب في إلغاء عضوية Shop Smarter ، فاتبع هذه الخطوات الأربع البسيطة:

سجّل الدخول إلى حسابك على Shop Smarter. انقر فوق “الحساب” في القائمة المنسدلة القائمة الرئيسية. حدد “إلغاء العضوية”. انقر فوق “إنهاء طلب الإلغاء” للتأكيد.

يجب إلغاء حسابك فورًا بعد اتباع هذه الخطوات ويجب أن تتوقف الفواتير الخاصة بك بعد الشهر الكامل التالي.

تذكر أنه يمكنك تجربة هذه المنصة لمدة 7 أيام بسعر 1.97 دولار. يمكنك أيضًا استرداد الرسوم الشهرية الأولى دون طرح أي أسئلة إذا لم تعجبك.

هل Shop Smarter Legit؟

نعم ، يعد Shop Smarter أمرًا شرعيًا ويدفع للأعضاء نقودًا مقابل التسوق لدى الآلاف من تجار التجزئة. لقد وجدت أيضًا أن موقع الويب سهل الاستخدام للغاية. علاوة على ذلك ، حصل Shop Smarter على 4.2 من 5 درجات في Trust Pilot ، ونسبة مناسبة من المراجعات من المستخدمين تبدو حقيقية.

ومع ذلك ، فإن رسوم العضوية تتعمق في أرباحك ، لذا ضع ذلك في الاعتبار. وفي رأينا ، لا يستحق الدفع مقابل Shop Smarter بدلاً من استخدام بدائل مجانية مثل Capital One Shopping أو Rakuten.

بالإضافة إلى ذلك ، يذكر بعض المستخدمين أنه تم حظر حساباتهم بعد إجراء عملية شراء كبيرة مؤهلة لاسترداد النقود. إذا كان هذا صحيحًا ، فإن Shop Smarter ليس شرعيًا ويجب أن تكون حذرًا مع هذا الموقع.

على أي حال ، قم دائمًا بصرف رصيدك في أقرب وقت ممكن إذا كنت تستخدم هذا الموقع ، وتوخى الحذر عند إجراء عمليات شراء كبيرة (مرة أخرى ، من المحتمل أن يكون Rakuten بديلاً أفضل).

تسوق من متاجر Smarter

كما ذكرنا سابقًا ، يمكنك التسوق في أكثر من 1000 متجر من خلال Shop Smarter لكسب 10٪ استرداد نقدي على مدار العام.

فيما يلي جميع فئات المتاجر المعروضة على Shop Smarter:

آلي

أطفال رضع

الملابس والاكسسوارات

إلكترونيات

ترفيه

البقالة والأدوات المنزلية

الصحة والجمال

بيت

تحسين المنزل

مكتب

الحفلات والهدايا

حيوانات أليفة

رياضة وترفيه

ألعاب الأطفال

السفر والعطلة

كما ترون ، لديهم إلى حد كبير أي فئة يمكنك التفكير فيها وأكثر من ذلك. تشمل معظم هذه الفئات بعضًا من أكبر العلامات التجارية الموجودة هناك.

فيما يلي بعض الأمثلة على المتاجر المؤهلة عبر الإنترنت:

البحرية القديمة

يحرق

هدف

والجرينز

نيمان ماركوس

تحت الدرع

افضل شراء

سيفورا

Lowes

CVS

فجوة

هوم ديبوت

مشبك الورق

وول مارت

شركة اديداس

يمكنك تصفح هذه المتاجر من AZ على موقع الويب الخاص بهم حتى تتمكن من العثور على متاجر معينة تبحث عنها.

هذه قائمة تنافسية للغاية ، وهي ميزة إضافية لـ Shop Smarter. ومع ذلك ، فقط ضع في اعتبارك رسوم العضوية هذه! لا أستطيع أن أؤكد هذا الجزء بما فيه الكفاية.

قراءة إضافية – مراجعة تطبيق ارتطام – اربح مكافآت استرداد نقدي للأسهم!

كم تسوق أذكى الدفع؟

وفقًا لموقع الويب ، طالما أنك تتسوق من خلال المتاجر المؤهلة على Shop Smarter ، فسوف تكسب ما لا يقل عن 10٪ استرداد نقدي من إجمالي إنفاقك الشهري.

هناك بعض الطرق الإضافية التي يمكنك من خلالها كسب أكثر من ذلك:

عروض الاسترداد النقدي الخاصة. كومة وحفظ. رموز الخصم.

عروض استرداد النقود الخاصة هي صفقات يمكنك من خلالها كسب ما يصل إلى 20٪ استرداد نقدي خلال مناسبات معينة (الإجازات ، والصفقات الموسمية ، والعروض الفردية المفاجئة في علامات تجارية محددة). تضمنت بعض هذه المتاجر المؤهلة Target و Overstock و JC Penny.

Stack & Save هي طريقة يمكنك من خلالها كسب مدخرات إضافية بالإضافة إلى 10٪ العادية عن طريق تطبيق كوبونات فوق استرداد النقود الخاص بك.

هذا صحيح ، لا يزال استرداد النقود الخاص بك مؤهلاً للاستخدام حتى إذا كنت تستخدم قسيمة عبر الإنترنت.

أكواد الخصم تشرح نفسها بنفسها … يتضمن Shop Smarter أكواد خصم لك على موقعه على الويب حتى لا تضطر إلى البحث عن مكان آخر لهم. بالإضافة إلى ذلك ، يتم تحديثها كل يوم.

فقط تأكد من أنك تضع رسوم عضويتك في الاعتبار عند حساب مكافآت استرداد النقود الخاصة بك.

إيجابيات وسلبيات

الايجابيات:

معدل استرداد نقدي ثابت حتى تتمكن من حساب مكافآتك بسهولة

اربح نقودًا حقيقية – هذه ليست منصة مكافآت بطاقات هدايا خالصة مثل Fetch Rewards أو تطبيقات مماثلة

الآلاف من تجار التجزئة الشركاء وفئات التسوق المتنوعة

سلبيات:

رسوم عضوية شهرية باهظة

لا يوجد نسخة مجانية متاحة

يتم إرسال استرداد النقود عن طريق الشيك الذي يستغرق وقتًا

لا يوجد خيار أموال PayPal مجاني

مراجعات متجر أذكى أخرى

لقد جربت Shop Smarter لمعرفة كيفية عمل النظام الأساسي ، لكنني لم أرغب في الدفع مقابل العضوية لأنني أعتقد أن الموقع عبارة عن سرقة بعض الشيء.

ومع ذلك ، فإن إحدى الطرق الجيدة لمعرفة ما إذا كانت الخدمة شرعية أم لا هي معرفة ما يقوله المستخدمون الحقيقيون عن النظام الأساسي.

وإذا بحثت عن مراجعات Shop Smarter الأخرى على Reddit ، فإن الشيء الرئيسي الذي يبرز بالتأكيد هو تكلفة العضوية.

على سبيل المثال ، في مؤشر ترابط Reddit هذا ، ذكر مستخدمان أنهما يفضلان استخدام Rakuten over Shop Smarter لأنه لا يتعين عليهما الدفع مقابل العضوية:

ريليكيس يقول : “أنا أستخدم Rakuten شخصيًا ، نظرًا لأن لديه خيار منحك نقودًا في نقاط Amex MR.”

: “أنا أستخدم Rakuten شخصيًا ، نظرًا لأن لديه خيار منحك نقودًا في نقاط Amex MR.” يقول DAM091: “لقد استخدمت Rakuten و ebates ، لكن هذا يتطلب اشتراكًا مدفوعًا. هذا ما هو سطحي جدا حول ذلك. من المفترض أن يكون الدفع أفضل بكثير ، لكني أحذر من المخاطرة “.

أعتقد أن هذا هو أيضًا الجانب السلبي الرئيسي لاستخدام Shop Smarter ، لذا مرة أخرى ، احسب مقدار النقود التي يمكنك كسبها قبل الدفع مقابل العضوية لمعرفة ما إذا كان الأمر يستحق ذلك.

بالنسبة إلى تقييمات Shop Smarter الأخرى ، حصلت المنصة على تصنيف 1.46 نجمة من أصل 5 على Sitejabber ، وهناك شكوى رئيسية لدى الأشخاص وهي أنه يمكن إغلاق حسابك إذا أجريت معاملة كبيرة.

حقيقة أن بعض المستخدمين يذكرون إغلاق حسابات Shop Smarter الخاصة بهم بعد إنفاق الكثير أمر مثير للقلق ، لذا كن حذرًا مع هذا الموقع.

قراءة إضافية – كيف تربح 150 دولارًا بسرعة.

أفضل بدائل متجر أذكى

لقد ذكرت هذا بالفعل عدة مرات خلال هذه المراجعة ، ولكن دعنا نركز بعضًا من أفضل مواقع الويب مثل Shop Smarter الذي يمكنك استخدامه إذا كنت تريد تجنب رسوم العضوية الضخمة.

تشمل بعض أفضل المواقع مثل Shop Smarter:

قام توم أيضًا بصنع ملف YouTube فيديو على بعض تطبيقات المكافآت المفضلة لديه والتي يمكنك استخدامها لكسب النقود عند التسوق.

حتى التطبيقات مثل Fetch Rewards التي تدفع لك مقابل مسح الإيصالات متشابهة إلى حد كبير ، وإن كانت تدفع أقل قليلاً. النقطة المهمة هي أن هناك العديد من الطرق للحصول على أموال مقابل التسوق ، ولا تحتاج إلى دفع اشتراك شهري للقيام بذلك.

قراءة إضافية – أفضل تطبيقات مكافأة التسجيل بدون إيداع.

أسئلة مكررة

هل التسوق بذكاء عملية احتيال؟

في حين أن Shop Smarter ليس بالضرورة عملية احتيال ، إلا أن البعض قد يعتبره موقعًا لجني الأموال لأنه يستفيد من المستخدمين الذين ينفقون أقل من حد الربح.

سأمنح Shop Smarter ميزة طفيفة هنا لأنها تقدم نسخة تجريبية مجانية أرخص واسترداد أموالك إذا لم تستمتع بالمنصة.

ومع ذلك ، في رأيي ، لا يستحق الأمر دفع المال مقابل موقع استرداد النقود. المنصات المجانية مثل Rakuten أفضل بـ 10000 مرة.

ما هي مكافأة The Shop Smarter بقيمة 10 دولارات؟

عندما تقوم بأول عملية شراء من خلال موقع Shop Smarter ، فإنك تكسب مكافأة ترحيبية قدرها 10 دولارات. تعوض هذه المكافأة بشكل أساسي رسوم عضوية الشهر الأول.

هذه ميزة إضافية أخرى لتجربة Shop Smarter ، ولكن مرة أخرى ، ما لم تكن متسوقًا جادًا عبر الإنترنت ، فمن الصعب أن تنفق عضويتك الشهرية.

يمكنك أيضًا قراءة منشورنا حول أفضل مكافآت تسجيل بقيمة 50 دولارًا للحصول على طرق مربحة للحفظ.

قراءة إضافية – أفضل الطرق لكسب 2000 دولار بسرعة.

افكار اخيرة

يبدو كسب 10٪ استرداد نقدي أمرًا رائعًا ، ولكنه يأتي بتكلفة. ولن تكون مراجعة Shop Smarter شرعية بدون رأيي الصادق …

هذا الموقع لا يستحق العضوية الشهرية. أعتقد أن مبلغ 10 دولارات شهريًا هو الكثير الذي يجب طلبه من المتسوقين يوميًا الذين يريدون فقط توفير بعض المال.

إذا كانت العضوية تبلغ حوالي 3 دولارات شهريًا ، فأعتقد أن المزيد من الأشخاص سيكونون مهتمين بالمنصة لأنه يمكنك استرداد أموالك بعد إنفاق حوالي 30 دولارًا.

هذا ليس منطقيًا فحسب ، ولكنه سيمنحك أيضًا بعض المساحة لتحقيق ربح بالفعل. بغض النظر عن مبلغ الاسترداد النقدي الكبير ، فإن المنصات الأخرى أفضل.

أوصي بالاطلاع على بعض بدائل Shop Smarter الأخرى مثل Rakuten و Honey و Dosh و Ibotta. إنها مجانية تمامًا وتقدم مكافآت مذهلة لمدى سلبية العملية برمتها!

يمكنك دائمًا تجربة موقع Shop Smarter مقابل 1.97 دولارًا ، خاصةً إذا كنت تعتقد أنه يمكنك إنفاق حوالي 200 دولار شهريًا أو أكثر لجعله يبدو يستحق ذلك بالفعل.

في الوقت الحالي ، ألتزم بتطبيقات استرداد النقود المجانية والسهلة وإضافات المتصفح. نأمل أن تساعدك مراجعة Shop Smarter على تحديد ما إذا كانت منصة استرداد النقود هذه تستحق ذلك!

مرة أخرى ، اقتراحي هو إما المحاولة كابيتال وان للتسوق أو راكوتينلكن القرار متروك لك!

هل تريد طرقًا أخرى لكسب المكافآت؟ الدفع: