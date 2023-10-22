ستساعدك المقالة التالية: ShopLocal ومستقبل التسوق عبر الإنترنت “خارج الإنترنت”.

ShopLocal ومستقبل التسوق عبر الإنترنت “خارج الإنترنت”.

لقد رأيت مستقبل التسوق عبر الإنترنت وهو ShopLocal. حسنًا، ربما يكون هذا البيان مبالغًا فيه إلى حد ما، لكنه صحيح في الأساس. مملوكة للصحيفة ShopLocal تم إعادة إطلاقه للتو بتصميم وواجهة جديدة ومحسنة. يقدم الموقع صفقات عبر الإنترنت ومحلية على مجموعة من المنتجات. يمكن للمستهلكين تصفح إدخالات الصحف والمحتوى من خلاصات التجار ومقارنة الصفقات عبر الإنترنت والصفقات المحلية.

أستطيع أن أرى كم سيكلف شراء هذا الكمبيوتر المحمول عبر الإنترنت، وبنقرة واحدة، أقارن هذه الأسعار بتجار التجزئة المحليين (مع التركيز على الصناديق الكبيرة في الوقت الحالي). لكن الموقع يقدم بشكل متزايد معلومات الأعمال المحلية الحقيقية. وهذه منطقة تعمل ShopLocal على بنائها.

Froogle، وCNet، وLocal.com التابعة لشركة Interchange Corp، وAOL’s Pinpoint Shopping، التي تقوم جميعها بتوزيع محتوى ShopLocal، والشركات التابعة لصحف ShopLocal (على سبيل المثال، Knight Ridder’s أخبار الزئبق) تقديم معلومات التسوق المحلية/غير المتصلة بالإنترنت. وكذلك الحال مع موقع كايرو.كوم وموقع يوكل.كوم. لكن محركات التسوق الرئيسية ومواقع البوابات ستحتاج إلى تقديم محتوى “التسوق المحلي” هذا حتى تتمكن من المنافسة على المدى الطويل. StepUp.com و استخبارات القناة شركتان تعملان على توفير تلك البيانات غير المتصلة بالإنترنت حول التجار ومعلومات المخزون.

في إعادة تصميمه، قام ShopLocal بعمل جيد في تنظيم وتقديم كمية هائلة من المحتوى والمعلومات المرئية بطريقة واضحة وبديهية بشكل عام. ولا يمكن الجدال في أن المستهلكين يريدون محتوى التسوق المحلي هذا. وفقاً لبحث أجرته شركة ياهو! في عام 2005، في بعض فئات “السلع”، قد يقوم المستهلكون بالتحويل أو التعامل عبر الإنترنت في ما يصل إلى 50 بالمائة من الحالات (يعتمد على الفئة المحددة). ومع ذلك، في فئات “الاهتمام الكبير” ينخفض ​​هذا العدد إلى 30 بالمائة أو أقل.

تشير الأبحاث التي أجرتها مجموعة Kelsey إلى أنه مع عمليات الشراء التي تزيد قيمتها عن 500 دولار، حيث يكون الإنترنت هو نقطة البداية، فإن أكثر من 90 بالمائة من المعاملات تنتهي دون الاتصال بالإنترنت. والإحصائية المفضلة لدي هذه الأيام: تمثل التجارة الإلكترونية 2.5% فقط من تجارة التجزئة في الولايات المتحدة – على الرغم من التأثير المتزايد للإنترنت على سلوك التسوق الاستهلاكي المتزايد. من الواضح أن غالبية المعاملات التي تتأثر بالإنترنت تحدث وستستمر في الحدوث دون الاتصال بالإنترنت.

مؤشر طلب المستهلك على معلومات التسوق المحلية هو ارتفاع حركة المرور على ShopLocal في الولايات المتحدة (حسب comScore أغسطس 2005):

1. مواقع Shopping.com (eBay)

2. مواقع Shopzilla/BizRate (EW Scripps)

3. ياهو! التسوق

4. مواقع NextTag

5. في المتجر (AOL)

6. برايس جرابر

7. ShopLocal (جانيت، نايت رايدر، وتريبيون)

8. فروجل (جوجل)

9. مراجعات سي نت

10. موقع مونستر ماركت بليس.كوم

أصبحت هذه البيانات الآن قديمة نسبيًا، لذا أتوقع أن يرتفع تصنيف ShopLocal بشكل أكبر.

في القادمة اثقب نحو الاسفل في هذا الحدث، سنستكشف العلاقة بين الإنترنت والمعاملات دون اتصال بالإنترنت في لوحة “”مسار الشراء الجديد”: التسوق عبر الإنترنت، والتحويلات دون اتصال بالإنترنت”، والتي تتضمن ما يلي:

* كيندال فارجو، الرئيس التنفيذي لشركة StepUp.com

* بريان هاند، الرئيس التنفيذي، ShopLocal.com

* كاثرين كيلي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا، HarvestINFO

* جون كيم، مدير أول، تسويق منتجات المعلنين، Yahoo!

* بحث التسويق

* جون ميليديو، الرئيس التنفيذي لشركة جامبو

* روب وايت، الرئيس التنفيذي لشركة Channel Intelligence