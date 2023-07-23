ستساعدك المقالة التالية: Simplii Financial Visa * مراجعة بطاقة الهدايا الرقمية (2023)

أطلقت Simplii Financial مؤخرًا بطاقة هدايا رقمية يمكنك تخصيصها وإرسالها إلى الأصدقاء والعائلة.

إذا واجهت صعوبة في اختيار الهدية المثالية خلال العطلات أو المناسبات التي لا تُنسى ، فإن بطاقة الهدايا التي تعادل النقود تحل هذه المشكلة بسهولة.

مع بطاقات هدايا Visa مسبقة الدفع من Simplii Financial ، تحصل على المرونة ، ولا توجد رسوم مسبقة للقلق بشأنها.

تغطي مراجعة بطاقات الهدايا الرقمية من Simplii Financial Visa كيفية عملها وإيجابياتها وسلبياتها وحدودها والمزيد.

ما هي Simplii Financial؟

Simplii Financial هو أحد أفضل البنوك الكندية عبر الإنترنت مملوكًا من قبل البنك الإمبراطوري الكندي للتجارة (CIBC).

لديها ما يقرب من 2 مليون عميل وتقدم مجموعة متنوعة من المنتجات المالية ، بما في ذلك:

بطاقات الهدايا الرقمية

حساب جاري بدون رسوم

حسابات توفير عالية الفائدة

الاستثمارات

بطاقة ائتمان استرداد النقود

القروض الشخصية والرهون العقارية

Simplii Global Money Transfer

يمكنك معرفة المزيد عن منتجاتها وخدماتها في هذه المراجعة التفصيلية.

Simplii Financial Visa * بطاقات الهدايا الرقمية

تعمل بطاقات الهدايا الرقمية Simplii Financial Visa * مثل بطاقة Visa الافتراضية المدفوعة مسبقًا غير القابلة لإعادة الشحن.

يمكنك استخدامها لدفع ثمن المشتريات عبر الإنترنت أو في المتجر ، في أي مكان تُقبل فيه بطاقات Visa. دائمًا ، يمكنك استخدام هذه البطاقات في ملايين المواقع حول العالم.

الميزات في لمحة

25 دولارًا إلى 250 دولارًا أمريكيًا

أرسل بسهولة عبر البريد الإلكتروني إلى المستلمين

لا توجد رسوم شراء أو تفعيل

متوافق مع Apple Payومحافظ Google Pay و Samsung Pay الرقمية

تتوفر بطاقات تحمل علامة تجارية

يمكن تخصيصه بملاحظة أو فيديو أو GIF

كيف يعمل؟

يجب أن يكون لديك حساب Simplii Financial لإرسال بطاقة هدايا Simplii Financial Visa الرقمية إلى شخص ما.

ومع ذلك ، لا يحتاج المستلم إلى حساب.

كمرسل ، يمكن أن يكون حساب Simplii Financial الخاص بك أيًا من حسابات حد الائتمان الجارية أو الشخصية.

لا توجد رسوم شهرية للحسابات الجارية في Simplii ، ويمكنك بسهولة فتح حساب عبر الإنترنت في غضون دقائق.

لإرسال بطاقة هدايا رقمية ، قم بزيارة الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك لاختيار سمة من كتالوج بطاقات الهدايا.

قم بتخصيص بطاقة الهدايا من خلال ملاحظة أو مقطع فيديو أو صوت أو GIF وأرسلها بالبريد الإلكتروني إلى المستلم.

عندما يتلقى المستلم بطاقة Simplii Financial Visa Gift Card ، فسيحصل أيضًا على إرشادات حول كيفية تنشيطها وإضافتها إلى محفظة الهاتف المحمول الخاصة بهم.

تنتهي صلاحية بطاقة الهدايا بعد 3 سنوات ؛ ومع ذلك ، لا تنتهي صلاحية الأموال ، ويتم إصدار بطاقة جديدة تلقائيًا إذا كان هناك رصيد.

إذا كنت ترسل بطاقة هدايا تحمل علامة تجارية ، فإن الخيارات الحالية تشمل:

دازن

نيلي

الفائزون ، Homesense ، و Marshalls

صن وينج

مطاعم جوي

مطبخ وبار إيرلز

دولاراما

شركة اديداس

مطعم عام محلي

DoorDash

غرفة الجري

Simplii Financial Visa * حدود بطاقة الهدايا الرقمية

هذه بطاقة فيزا رقمية مدفوعة مسبقًا ، ولا يمكنك استخدامها في أجهزة الصراف الآلي أو إنفاق أكثر من رصيدك.

أيضًا ، لا يمكن استخدامه لسداد رصيد بطاقتك الائتمانية.

الحد الأدنى للمبلغ الذي يمكنك تحميله هو 25 دولارًا ، بينما الحد الأقصى لتحميل البطاقة هو 250 دولارًا.

Simplii Financial Visa * رسوم بطاقة الهدايا الرقمية

لا تتضمن بطاقة الهدايا الرقمية Simplii Financial Visa أي رسوم شراء أو تنشيط.

إذا قمت بإجراء مدفوعات تتطلب تحويل العملات ، فسيتم تطبيق 2.50٪ رسوم عملات أجنبية.

إيجابيات وسلبيات بطاقة الهدايا الرقمية Simplii Financial Visa

الايجابيات:

خيارات متعددة لبطاقات الهدايا

لا توجد رسوم للشراء أو التفعيل

الأموال لا تنتهي صلاحيتها

متوافق مع المحافظ الرقمية الشهيرة

يمكن تخصيصها

سلبيات

لا يمكنك إرسال أكثر من 250 دولارًا لكل بطاقة

يمكنك إرسال بطاقة الهدايا الرقمية إلى أي شخص في كندا باستثناء مقاطعة كيبيك

هل بطاقة Simplii Financial Visa * الرقمية آمنة؟

يجب أن تعامل بطاقة الهدايا الخاصة بك مثل النقود وأن تتخذ الخطوات اللازمة للتأكد من أنها ليست في غير محلها.

الأموال الموجودة على بطاقة الهدايا Simplii Financial Digital غير مؤمنة من قبل شركة تأمين الودائع الكندية (CDIC).

إذا كنت تعتقد أن بطاقتك قد تم اختراقها ، فيمكنك الاتصال بالدعم على الرقم 1-855-961-5343.

خاتمة

بطاقة الهدايا المدفوعة مسبقًا من Simplii Financial Visa غيرت قواعد اللعبة ، وتقييمي إيجابي.

هل تفكر في إرسال هدية إلى صديق أو أحد أفراد الأسرة أو زميل؟ ضع في اعتبارك إرسال بطاقة هدايا Simplii Financial إليهم ببضع نقرات عبر الإنترنت.

يمكنك فتح حساب Simplii مجاني هنا إذا لم تكن عميلاً بعد.