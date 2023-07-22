ستساعدك المقالة التالية: Skip The Dishes Promo Code (يوليو 2023): خصم يصل إلى 15 دولارًا

Skip The Dishes هي خدمة توصيل طعام عبر الإنترنت في كندا. تسهل الخدمة الحصول على وجبات سريعة من المطعم حتى باب منزلك في غضون دقائق وبتكلفة منخفضة.

إذا كنت عميل Skip جديدًا ، فستحصل على مكافأة نقدية قدرها 10 دولارات عند التسجيل باستخدام رابط Skip The Dishes (يتم تطبيق الرمز الترويجي تلقائيًا مع الرابط).

يمكنك أيضًا كسب نقاط Skip على كل عملية شراء عبر برنامج Skip Rewards. يمكن استبدال النقاط المكتسبة لدفع ثمن طلبات الطعام الخاصة بك بدءًا من 2.50 دولارًا أمريكيًا وحتى 15 دولارًا أمريكيًا للخصم.

إليك كيفية استخدام الرمز الترويجي Skip The Dishes وتوفير المال:

1. قم بإنشاء حساب هنا. يمكنك استخدام تفاصيل تسجيل الدخول الحالية الخاصة بك Facebookأو Google أو Apple حساب. بدلاً من ذلك ، ما عليك سوى إدخال عنوان بريدك الإلكتروني واسمك ورقم هاتفك وإنشاء كلمة مرور.

2. يتم تطبيق قسيمة التخطي (10 دولارات) تلقائيًا على حسابك الجديد عند استخدام رابط الإحالة أعلاه.

3. ضع طلب طعامك بقيمة 15 دولارًا على الأقل وقم بتسجيل الخروج.

يمكن لعملاء تخطي أيضًا ربح مكافآت من خلال دعوة الآخرين إلى المنصة.

انسخ رابط الإحالة الخاص بك من قسم “إحالة صديق” في لوحة التحكم وشاركه مع الأصدقاء والعائلة.

عندما ينضمون ويضعون طلباتهم الأولى بقيمة 15 دولارًا أمريكيًا أو أكثر ، تحصل كلاكما على رصيد بقيمة 10 دولارات أمريكية.

حول تخطي الأطباق

تأسست Skip The Dishes في عام 2012 من قبل Josh Simair و Dan Simair و Chris Simair و Andrew Chau و Jeff Adamson. تم الحصول عليها من قبل Just Eat في عام 2016 مقابل 200 مليون دولار.

تعمل منصة Skip The Dishes على تبسيط طلب الطعام من المطاعم باستخدام هاتفك أو جهاز الكمبيوتر.

تخطي السائقون يلتقطون الطعام ويوصلونه إلى عنوانك في غضون دقائق.

DoorDash هي منصة أخرى لتوصيل الطعام عبر الإنترنت تأسست عام 2013.

على عكس Skip The Dishes ، بدأت DoorDash في الولايات المتحدة وتوسعت مؤخرًا إلى كندا.

يمكن لمستخدمي DoorDash الجدد الاشتراك هنا (يتم تطبيق الرمز الترويجي تلقائيًا) والحصول على خصم.

كم هو كود Skip The Dishes؟

تقدم Skip The Dishes رصيدًا قدره 10 دولارات عند التسجيل من خلال رابط إحالة صالح.

كيف تحصل على توصيل مجاني من Skip The Dishes؟

تتوفر العديد من عروض “التوصيل المجاني” من خلال منصة Skip The Dishes. هذه العروض متاحة أيضًا لمستخدمي Skip الحاليين.

ما هو رمز إحالة Skip The Dishes؟

يمكنك نسخ رمز الإحالة الخاص بك من قسم “إحالة صديق” في حسابك ومشاركته على وسائل التواصل الاجتماعي. عندما ينضم الأشخاص باستخدام الرابط الخاص بك ويقومون بعملية شراء مؤهلة ، تحصل كلاكما على 10 دولارات.

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سهولة الاستعمال

تقدم قيمة

جدارة – أهلية

ملخص

استخدم أحدث رمز ترويجي Skip The Dishes والرابط للحصول على مكافأة قدرها 7 دولارات عند التسجيل. استرداد ما يصل إلى 15 دولارًا من خلال Skip Rewards.

الايجابيات

احصل على طعام مجاني

برنامج إحالة ممتاز

يغطي مجموعة واسعة من المطاعم

سلبيات