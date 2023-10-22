ستساعدك المقالة التالية:

Skype النغمات مقدمة لمنافس iTunes؟

Skype النغمات مقدمة لمنافس iTunes؟

في خطوة تسويقية ذكية موجهة للشباب، ستوفر مجموعة Warner Music Group تسجيلات رئيسية من قائمة WMG لفناني التسجيل المشهورين عالميًا كنغمات رنين لأكثر من 74 مليون مستخدم مسجل في Skype.

Skype سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى نغمات الموسيقى لفنانين بما في ذلك Madonna وGreen Day وMike Jones وPaul Wall. Skype سيتضمن أغاني مادونا الجديدة إلى جانب أغاني مادونا السابقة مثل “Like A Virgin”.

ما علاقة هذا بالبحث؟ هذه هي واحدة من أولى الشراكات الكبرى التي أعلنت عنها Skype منذ استحواذها على موقع eBay. مزيج ايباي، باي بال، Skype وتنزيل الموسيقى في وعاء الخلط والنتيجة النهائية هي إمكانات هائلة لـ Skype متجر تنزيلات الموسيقى المدعوم من eBay والذي يستخدم أدوات التسويق الداخلية مثل نغمات الرنين واقتراحات المستخدم والرسائل. من Skype : “ال Skype من المتوقع أن يتوسع متجر البيع بالتجزئة في النهاية ليشمل نغمات الرنين ومحتويات التخصيص الأخرى القائمة على الموسيقى من فناني WMG. “

مع وجود Warner Music ضمن حزام الشراكة الخاص بها، أصبح SkypeBay الآن في وضع يسمح له باتباع المسار الذي لن ينافسه فقط Apple iTunes، ولكن أيضًا العروض القادمة والحالية من Google وYahoo و Amazon.

“يسر شركة Warner Music Group أن تتعاون معها Skype وقال أليكس زوبيلاجا، نائب الرئيس التنفيذي للاستراتيجية الرقمية وتطوير الأعمال في مجموعة وارنر ميوزيك، “إنهم يطلقون أول منتجات تخصيص الموسيقى في فئة الاتصال الصوتي عبر الإنترنت”. “نحن متحمسون لأن أكثر من 70 مليون Skype سيتمكن المستخدمون حول العالم الآن من الاستمتاع بالمحتوى المقدم من فناني مجموعة Warner Music Group. علاوة على ذلك، تجسد هذه الاتفاقية التزامنا بإيجاد طرق جديدة يمكن من خلالها تجربة موسيقى فنانينا عبر المنصات وقنوات التوزيع الناشئة.

“مثل Skype تستمر في النمو كظاهرة سوقية ضخمة، ونحن متحمسون للدخول في شراكة مع رواد الصناعة في صناعة الترفيه مثل Warner Music، لتقديم محتوى رائع من فنانين، مثل Madonna، إلى Skypeوقال سول كلاين، نائب الرئيس للتسويق العالمي: “قاعدة المستخدمين العالمية سريعة النمو”. Skype.