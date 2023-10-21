ستساعدك المقالة التالية: Smalltown: البحث المحلي باستخدام Flash

Smalltown: البحث المحلي باستخدام Flash

أعلنت Smalltown، وهي وجهة بحث محلية جديدة ذات واجهة سريعة تعتمد على الفلاش، أنها تلقت تمويلًا بقيمة 3 ملايين دولار من المشاريع التكوينية. تم إطلاق الموقع رسميًا أيضًا في بورلينجيم وسان ماتيو، كاليفورنيا، وهما مجتمعان جنوب سان فرانسيسكو.

قامت Smalltown بترخيص إحدى قواعد البيانات الرئيسية لبدء محتواها ولكنها تعتزم أن يقوم المستخدمون والشركات المحلية بإضافة محتوى إلى الموقع. في بعض النواحي، يمكن وصفه بأنه نوع من مزيج من Backfence (التوجه المحلي المفرط + مزيج من الخدمات والقوائم المبوبة)، وMerchantCircle (التجار الذين يربطون/يشيرون إلى بعضهم البعض) وInsiderPages (التقييمات/المراجعات). يعتمد الموقع الآن على شيئين لتمييزه: تواجده المحلي وواجهته.

قام الرئيس التنفيذي هال روكر بإنشاء واجهة، ستجدها إما جذابة أو صعبة، وتحتوي على مجموعة من ميزات “السحب والإفلات” الديناميكية. ولكن في جوهر تجربة المستخدم توجد “بطاقات الويب”. إليك كيف يصفهم البيان الصحفي:

تشبه بطاقات الويب بطاقة الفهرس التي قد تنشرها في متجر البقالة المحلي لديك، إلا أنها معززة بمحتوى ووظائف غنية ويمكن ربطها معًا لتكوين مناقشات النموذج. من خلال استخدام Webcards، تشجع Smalltown التبادل المحلي التفاعلي حيث يمكن للأشخاص بسهولة نشر المعلومات والبحث فيها وتحديثها ومشاركتها حول كل شيء بدءًا من العامل الماهر الأكثر موثوقية وحتى أنشطة بعد ظهر يوم السبت. يمكن للمستخدمين أيضًا الوصول إلى المعلومات الموجودة على Smalltown Webcards من خلال محركات البحث الشائعة على شبكة الويب العالمية.

يعتزم روكر أن تكون سمولتاون نوعًا من لوحة المعلومات المحلية التي يمكن لسكان المجتمع العودة إليها بشكل متكرر. كما أنه ينوي أن تكون Webcards تواجدًا عبر الإنترنت للشركات المحلية التي ليس لديها مواقع ويب أو التي تكون مواقعها الإلكترونية غير ملائمة أو غير فعالة.

أخبرني روكر أن سمولتاون تعتزم تعيين شخص ما في كل مجتمع لضمان السلامة المحلية للموقع وجودة القوائم – هؤلاء هم الأشخاص الذين أخبروني أنهم وجدوا معدل خطأ بنسبة 47% في قوائم قاعدة البيانات عندما قاموا بفحص “الباب” إلى الباب.” لقد التقطوا أيضًا صورًا لكل واجهة متجر في المجتمعين الذين سيطلقون معهم.

قد يعترض روكر على وصفي لهذا بأنه “بحث محلي”. ما يسعى روكر وسمولتاون إلى بنائه في أذهانهما هو “الويب المحلي”، الذي يعتقدان أنه شيء مختلف وأكثر احتواءً بذاته.

تك كرانش مارشال كيركباتريك لديه تقييم سلبي لاستخدام الفلاش في الموقع. وأنا أتفق معه في أن الواجهة ليست بديهية بنسبة 100%؛ سيتعين على المستهلكين استكشاف الموقع واستخدامه ليشعروا بالراحة معه. لكن الأمر ليس بهذا التعقيد أيضًا.

على الجانب الإيجابي، يعتبر الموقع أكثر ديناميكية وغنيًا بصريًا (جزئيًا بسبب الفلاش) من العديد من المواقع المحلية. لكن من المؤكد أن هذا المجال مزدحم بهؤلاء الرجال.

نموذج العمل، كما قد يتوقع المرء، هو الإعلان. يمكن للشركات المحلية دفع 40 دولارًا شهريًا مقابل الحصول على بطاقة ويب محسنة. خلاف ذلك، لا يوجد أي إعلان على الموقع. إنهم يخططون لاستخدام الأحداث المحلية ووجود مندوب محلي. لبناء وعي المجتمع (من بين التقنيات الفيروسية الأخرى القياسية الآن).

ليس لدي أي توقعات بشأن كيفية استجابة المستخدمين والشركات المحلية للموقع. نظرًا لمدى ازدحام المساحة المحلية وتنافسيتها في الوقت الحالي، يعد صعود سمولتاون بمثابة تسلق كبير. لكن نجاح موقع Yelp علمني أن أحفظ لساني وأن الوافدين المتأخرين يمكنهم النجاح في السوق المزدحمة.

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جريج ستيرلنج هو المدير المؤسس لشركة Sterling Market Intelligence، وهي شركة استشارية وأبحاث تركز على سلوك المستهلك والمعلن عبر الإنترنت والعلاقة بين الإنترنت ووسائل الإعلام التقليدية، مع التركيز على السوق المحلية.