ستساعدك المقالة التالية: SocialMediaOnlineClasses قصص نجاح الطلاب – ماريا بيجلر ديجيتال

نحن فخورون جدًا بطلابنا ومدرسينا الذين تصدروا عناوين الأخبار مؤخرًا. إنهم يقومون بأشياء كبيرة ويستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لأحدث مشاريعهم. إلق نظرة:

ظهرت مدربتنا على YouTube101، فانيسا ويلسون، في برنامج 20/20 على قناة ABC كواحدة من الجيل الناجح للغاية YouTube رواد الأعمال يستفيدون من منصة الفيديو. ال الفيديو مدته ساعة واحدة، لكن مقابلة فانيسا في منتصف الطريق تقريبًا. تهانينا الجزيلة فانيسا!

كتاب جينيفر ديك الثالث, لحاف ريترو، خارج من كتب كانساس سيتي ستار. جنيفر هي Facebook إنها طالبة رقم 101 وهي تستخدم أيضًا النصائح التي يقدمها الكتاب الإلكتروني لجولة مدونتنا للترويج لحفل إطلاق كتابها عبر الإنترنت. إنها تتعاون مع مدونين آخرين متخصصين في خياطة اللحف، وتكتسب جمهورًا أكبر لكتابها وتجذب المزيد من الزيارات للمدونين المضيفين. تهانينا جنيفر!

شيريل لينش هي واحدة من 25 مصممًا ساهموا في هذا المشروع خياطة الهدية المثالية نشرته مارتينجال وشركاه. هذا هو الكتاب الثاني لشيريل، وهي مشغولة بالعمل على الكتاب الثالث! شيريل شيء آخر Facebook 101 طالبة استخدمتها ومدونتها للترويج لكتابها التعاوني. تخيل ما يمكن أن يفعله 25 مصممًا باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لبيع تلك الكتب. رائع! نحن فخورون بك شيريل!

ايمي شوفالييه هي YouTube 101 طالبة أنشأت أول فيديو لها، وهي عقبة كبيرة يجب التغلب عليها. أصعب جزء في القيام بتسويق الفيديو هو القيام بالجزء الأول، وقد قامت إيمي بعمل رائع في تسليط الضوء على ما تحمله في متجر Etsy الخاص بها. عمل عظيم ايمي!

نان بيكر، مدير التسويق في مجلة نمط لحاف، هو أحد طلابنا النجوم الذين أخذوا دورات متعددة منا. أنشأت نان أيضًا أول فيديو لها للترويج لـ مسابقة لحاف كيتي من الجودة الشاملة لإدارة الجودة، وهي تتألق لأنها أدرجت عبارة واضحة تحث المستخدم على اتخاذ إجراء في نهاية الفيديو. طريقة للذهاب نان!

نريد أن نرى اسمك هنا أيضا! سجل في دوراتنا على Facebook, YouTube, Twitterأو WordPress أو تذكرة فئة غير محدودة أو استشارات العقل المدبر للترويج لنفسك ولأحدث مشاريعك. أنت لا تعرف أبدًا إلى أين سيؤدي ذلك: قد تكون قريبًا Amazonقائمة العشرة الأوائل أو التي أجرت معها ديبورا روبرتس مقابلة!