ستساعدك المقالة التالية: SoloSEO: تحسين محرك البحث بالخدمة الذاتية

أصبح تحسين محركات البحث لمواقع الأسواق الصغيرة والشركات أسهل قليلاً مع إطلاق SoloSEO؛ أداة لإدارة مشاريع الخدمة الذاتية على شبكة الإنترنت لحملات تحسين محركات البحث.

هل SoloSEO هو البديل لموظف أو وكالة خبيرة في تحسين محركات البحث (SEO)؟ لا. ولكن بالنسبة لتلك الشركات التي ترغب في محاولة التعامل مع تحسين محركات البحث الأساسية بنفسها أو التعلم من الألف إلى الياء، أو بالنسبة لمقاول تحسين محركات البحث الخاص الذي يتطلع إلى دمج أدوات متعددة في عرض واحد لإدارة المشاريع المبسطة، يمكن أن يكون SoloSEO بمثابة هبة من الله.

توفر خدمة SoloSEO.com أدوات وتقارير SEO احترافية للعثور على الكلمات الرئيسية وإدارتها، وتتبع بيانات تصنيف مواقع الويب والصفحات، وإدارة عملية بناء الروابط من البداية إلى النهاية.

فيما يلي قائمة بالميزات التي تأتي مع حزمة SoloSEO:

ميزات الكلمات الرئيسية

* إدارة الكلمات الرئيسية في مكان واحد

* التنظيم حسب الموضوع والشهرة والكلمات الرئيسية “الأعلى”.

* أداة اقتراح الكلمات الرئيسية تستعلم عن مصادر متعددة

* يُنشئ Keyword Site Scan كلمات رئيسية بناءً على موقع أو عنوان URL للعثور على الكلمات الرئيسية التي تم التغاضي عنها

* يقوم Keyword Creator بأتمتة إضافة الصفات والمعدلات إلى الكلمات الرئيسية مثل الحالات واللون والحجم

* أضف الكلمات الرئيسية يدويًا من مصادر الكلمات الرئيسية الأخرى

ميزات المحتوى

* تتبع الروابط الخلفية وتصنيف الصفحات للصفحات المقصودة والصفحات المهمة الأخرى

* استيراد صفحات الموقع مباشرة من خريطة الموقع

* إنشاء صفحات محسنة خطوة بخطوة

* تنزيل الصفحات التي تقوم بإنشائها

ميزات بناء الروابط

* إدارة بناء الروابط من البداية إلى النهاية (مدير الروابط)

* أداة البحث عن الروابط لإيجاد فرص الارتباط

* أداة Bookmarklet لتحليل قوة/جودة المواقع، قم بإضافتها مباشرة إلى Link Manager

* تعيين تصنيف القوة لكل رابط

* تتبع حالة الروابط (جديدة، تم الاتصال بها، ناجحة)

* تحقق أسبوعيًا من استمرار وجود الرابط

ميزات التقرير

* تقرير التحليل التنافسي

* أ href=”seo-reports.html”>تقرير تصنيف الكلمات الرئيسية

* جدولة التقارير، يتم إعلامك عن طريق البريد الإلكتروني عند اكتمالها

* حفظ التقارير للعرض والمقارنة

* إرسال التقارير بالبريد الإلكتروني مباشرة إلى العملاء والإدارة والآخرين

ميزات التتبع

* تتبع إحصائية الموقع الأسبوعية

* تتبع الروابط الخلفية والصفحات المفهرسة وتصنيف الصفحات وتقييم Alexa

* إحصائيات موقع الرسم البياني مع مرور الوقت

تعلم تحسين محركات البحث

* منطقة التعلم داخل كل قسم

* شروحات وروابط مباشرة لمهام SEO القياسية

* روابط لمدونات ومواقع السلطة حول المواضيع

* معلومات تحسين محركات البحث (SEO) المحدثة من الخبراء، كل ذلك في مكان واحد

ميزات الإنتاجية

* قوائم مرجعية قياسية لمهام تحسين محركات البحث (SEO).

* إنشاء وتخصيص قوائم مرجعية لسير عمل تحسين محركات البحث (SEO) الخاص بك

* قوائم المهام لكل موقع

* الحفاظ على المهام النشطة تلقائيا من قائمة انتظار المهام

* سحب وإسقاط تحديد أولويات المهمة

* تم حفظ تاريخ إنجاز المهمة كمرجع وإعداد التقارير

ميزات الإدارة

* إدارة مواقع متعددة بتسجيل دخول واحد

* تنظيم المواقع حسب الموضوع (theming، siloing)

* استخدم قوائم المراجعة عبر مجالات متعددة

تتبع المنافسين

* تتبع إحصائيات المنافسة الخاصة بك

* أداة البحث عن المنافسين

قال مايكل جنسن، الشريك والمطور لموقع SoloSEO.com: “إن تسويق موقع الويب الخاص بك عن طريق تحسين محركات البحث يمكن أن يمثل تحديًا للشركات الصغيرة، حيث إنها غالبًا لا تستطيع تحمل تكلفة التعاقد مع شركة تحسين محركات البحث”. “لقد رأينا حاجة حقيقية لمساعدة أي شخص لديه موقع ويب على تحسين محرك البحث الخاص به، وهذا يعني وجود الأدوات المناسبة والمعرفة في متناول أيديهم، بسعر يستطيع الجميع تحمله.”

يقوم SoloSEO حاليًا بتشغيل نسخة تجريبية مجانية مدتها أسبوعين، والتي يمكن للناشرين الاشتراك فيها على http://www.soloseo.com/demo.html، ويبدأ السعر العادي من 29 دولارًا شهريًا.