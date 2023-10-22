ستساعدك المقالة التالية: Spreadshirt: الراعي الرسمي لمسابقة القمصان في محرك البحث

Spreadshirt: الراعي الرسمي لمسابقة القمصان في محرك البحث

لقد كانت الاستجابة لمسابقة القمصان في مجلة محرك البحث مذهلة، حيث تم إدراج أكثر من 60 فكرة للقمصان، ونأمل أن يأتي المزيد قبل انتهاء المسابقة في نهاية هذا الأسبوع.

ويسعدني أيضًا أن أعلن ذلك قميص وافقت على رعاية المسابقة. تقدم Spreadshirt مجموعة واسعة من المنتجات يمكن لناشري الويب والمدونين تحميل رسوماتهم على مواقعك وبيعها. القمصان متوفرة بألوان وقصات متعددة بما في ذلك قمصان Ringer T’s وV-Neck وXXXL. تقدم Spreadshirt أيضًا مجموعة واسعة من الملابس النسائية ذات العلامات التجارية وملابس التمارين والقبعات والإكسسوارات المكتبية.

يساعدنا Spreadshirt أيضًا في تقديم المزيد من الجوائز وفتح المنافسة أمام المزيد من الفائزين. بمساعدة Spreadshirt، سنعلن الآن عن 10 فائزين في مسابقة قمصان محرك البحث.

نعم، سيتم اختيار 10 أفكار من بين أفكار القمصان والشعارات المتنوعة، وستقوم Search Engine Journal & Spreadshirt بإصدار تي شيرت مجاني لكل فائز – من تصميم ذلك الفائز. وهذا يمنحك فرصة أفضل بكثير للفوز والحصول على تيشيرتك الخاص من SEJ! لذا يرجى الدخول في المسابقة.

تساعدنا Spreadshirt في إنشاء متجر مجلة محرك البحث الخاص بنا، والذي سيقدم منتجات بالتصميمات الفائزة في المسابقات، ويجب أن أذكر أيضًا أنه عندما يكون الناشر يفتح متجرا على Spreadshirt، فإن عوائد الإحالة أو هامش الربح أعلى بكثير من منافسة Spreadshirt.

الآن، لدينا موزع لتصميمات القمصان الفائزة وقد أعلنا أننا سنعلن عن 10 فائزين.

ما نحتاجه الآن هو فنان رسومي لتحويل تصميمات القمصان الفائزة إلى واقع ملموس – لذا إذا كنت ترغب في تقديم مواهبك الإبداعية لمسابقة القمصان على محرك البحث، فيرجى مراسلتي عبر البريد الإلكتروني على [email protected] أو ترك تعليق أدناه.

كما يرجى الاتصال بي إذا كنت ترغب في أن تصبح قاضيا.