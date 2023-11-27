ستساعدك المقالة التالية: Statusphere يحضر صاحب المشروع

رجل أعمال المشروع عبارة عن يومين رائعين من ورش العمل وحل المشكلات مع بعض أفضل رواد الأعمال والمستثمرين في هذا المجال. يقومون كل عام باختيار 200 مؤسسة من جميع أنحاء البلاد لحضور هذا الحدث وتزويد هؤلاء النساء بالأدوات والشبكات والتحفيز لبناء شركات قابلة للتطوير. في الأسبوع الماضي كنت محظوظة بما فيه الكفاية لكوني واحدة من هؤلاء المؤسسات. وفيما يلي بعض الوجبات السريعة من هذا الحدث.

1. اقتباساتي ونصائحي المفضلة من ورش العمل

“ابدأ صغيرًا، فكر كبيرًا، وتوسع بسرعة” – سارة بلاكلي، مؤسسة سبانكس

“قم بإنشاء مجموعة تنمية قيادية مكونة من أفراد مختلفين عنك” – ثريا درابي، القائد العالمي الشاب للمنتدى الاقتصادي العالمي

“إذا لم تكن فاشلاً، فأنت لا تبتكر. اعترف بالأخطاء وامضِ قدمًا” – دونا ليفين، المؤسس المشارك لموقع Care.com

“جاءت بعض أفضل أفكار المنتجات من خلال التواصل مع العملاء مباشرةً في المتجر.” – مارلا مالكولم بيك، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة @بلوميركوري

كل ما قالته أنجيلا لي (مؤسسة أو 37Angels) خلال ندوتها كان بمثابة وجبة رئيسية، لذلك سأقوم بالربط بالموارد الموجودة على موقعها على الإنترنت: http://www.37angels.com/resources/ . أوصي بشدة بنشرتها الإخبارية والموارد الموجودة على موقعها.

2. المستثمرات موجودات وهن رائعات

أنا من أورلاندو. أنا أحب مدينتي، ولكن الشيء الوحيد الذي نفتقر إليه بشدة هو المستثمرات. إن إتاحة الفرصة للقاء العديد من المستثمرات والاستماع إليهن كان أمراً سريالياً إلى حد ما. لا يسعني إلا أن أشعر بالإثارة والتحفيز لكوني محاطًا بهؤلاء النساء. وعلى الرغم من أنني آمل ألا تكون هذه تجربة سريالية في يوم من الأيام، إلا أنها أعطتني الكثير من الثقة لأرى أنه يمكن فعل ذلك بالفعل، وكان من الملهم مقابلة الكثير من النساء الملتزمات بالاستثمار في نساء أخريات.

3. النساء يصنعن أعمالاً مذهلة

إلى جانب سماع قصص نساء مثل جينيفر فليس، المؤسس المشارك لـ استئجار المدرج وسارة بلاكلي مؤسس سبانكس (أصغر مليارديرة)، كان من المدهش أيضًا سماع القصص والأعمال من النساء الرائعات الأخريات اللاتي حضرن هذا الحدث. أتمنى لو كان لدي الوقت لإدراج جميع النساء الـ 200، ولكن فيما يلي بعض النساء الرائعات اللاتي التقيت بهن في هذا الحدث والذين سعدت بالتحدث معهن (إذا كنت هناك وتريد مني أن أضيفك، فما عليك سوى إرسال المقتطف الخاص بك إلى لي على ينكدين).

تينا هيدجز – لولي بيوتي – نقية وقوية وشخصية، LOLI هي أول علامة تجارية للتجميل نظيفة + خضراء من BIY (امزجها بنفسك).

فيرونيكا هاربيك – الخميس أحلى – ملابس مخصصة ثلاثية الأبعاد مصنوعة حسب الطلب

ستاسي برينكمان – SipsBy – تساعدك عينات الشاي الشهرية المخصصة على اكتشاف أنواع الشاي التي ستحبها، من العلامات التجارية في جميع أنحاء العالم.

جيني آدامز – جاهزة جميلة – خدمة التصميم الشخصي عبر الإنترنت التي تربط المصممون بالمستخدمين الحقيقيين.

جانيس أوماديكي – طريقة المرشد – eHarmony لربط الأقليات في مجال التكنولوجيا بالموجهين المهنيين الذين يسعون إلى التوظيف بشكل أكثر تنوعًا.

دانا دونوفري – أناأونو – الملابس الداخلية لمن خضعن لعملية إعادة بناء الثدي أو جراحة الثدي أو استئصال الثدي.

فيكي مايو – الطنين – حل محمول يمكن ارتداؤه يهاجم أعراض التوتر لديك لزيادة التركيز وتقليل القلق والنوم بشكل أفضل.

فارا ألكساندر – عداءو الإرجاع – خدمة الإرجاع عند الطلب لبضائع التجزئة غير المستخدمة وغير المرغوب فيها.

لذلك، كما يمكنك أن تقول، علمني هذا الحدث أشياء كثيرة، ولكن ربما تكون أهم ما تعلمته هو أن تحيط نفسك دائمًا بأشخاص أفضل منك. لقد رفع التواجد حول هؤلاء النساء المستوى بالنسبة لي وأنا أتطلع إلى تطوير Statusphere بكل ما تعلمته.