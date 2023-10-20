ستساعدك المقالة التالية: SuperPages.com يدخل إلى وسائل التواصل الاجتماعي

الصفحات الفائقة حصل على مراجعات المستخدمين لبعض الوقت. اليوم هو أعلن “مراجع الأسبوع”، وهي مسابقة تسعى إلى جذب المزيد من التفاعل والمزيد من التقييمات. (سيتم عرض “مراجع الأسبوع” على الصفحة الرئيسية لـ SuperPages.) تعد هذه الخطوة أيضًا بمثابة خطوة صغيرة نحو شيء يشبه المجتمع أكثر من التقييمات بالنجوم والمراجعات المستقلة.

يشير الإعلان أيضًا إلى أنه ستكون هناك ميزات إضافية قادمة على هذا المنوال:

قال روبين روز، نائب رئيس التسويق في SuperPages.com: “يشهد البحث المحلي نشاطًا كبيرًا، وكذلك الشبكات الاجتماعية، لذا فمن المنطقي أن نجمع بين الاثنين”. “سواء كنت تتحدث عن العثور على أفضل مطعم إيطالي أو سباك موثوق، فإن موقع SuperPages.com يوفر إمكانات بحث محلية قوية، إلى جانب التقييمات ومراجعات المستخدمين، لربط دوائر الأفراد الموثوقين.”

هذا أيضًا هو SuperPages الذي بدأ في كسر (قليلًا) من القيود القديمة لثقافة الشركة الأم للاتصالات.

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جريج ستيرلنج هو المدير المؤسس لشركة Sterling Market Intelligence، وهي شركة استشارية وأبحاث تركز على سلوك المستهلك والمعلن عبر الإنترنت والعلاقة بين الإنترنت ووسائل الإعلام التقليدية، مع التركيز على السوق المحلية.