ستساعدك المقالة التالية: T-Mobile وVirgin Mobile تأملان في جلب كأس العالم للهواتف المحمولة

T-Mobile وVirgin Mobile تأملان في جلب كأس العالم للهواتف المحمولة

الآن بعد أن أصبح رونالدو المتقدم في السن في أفضل حالاته مع ساقين نضرتين مرة أخرى، وازدهر روبينيو ليصبح النجم الحقيقي لريال مدريد، وعزز رونالدينيو مقعده باعتباره لاعب كرة القدم رقم واحد في العالم، فإن البريطانيين سوف الحصول على فرصة مشاهدة الأناقة المهيمنة للفريق البرازيلي (بدون سيرجي برين ولاري بايج من Google) وهو يفوز بكأس العالم مرة أخرى… هذه المرة على هواتفهم المحمولة. أعلنت شركتا T-Mobile وVirgin Mobile أمس أنهما ستقدمان مباريات كأس العالم مباشرة على الهواتف المحمولة لعملاء 3G.

T-Mobile هي الراعي الرسمي للهاتف المحمول لكأس العالم هذا الصيف في ألمانيا وتجري محادثات مع FIFA لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم اختيار مباريات إنجلترا المباشرة فقط للبث أو ما إذا كان يمكن عرض أبرز الأحداث فقط.

تتم مشاركة حقوق البث التلفزيوني لكأس العالم بين ITV وBBC، وكلاهما عمل مع Virgin Mobile في الماضي لبث الأحداث المباشرة.

الحارس التقارير :

من الممكن أن تقوم شركة Virgin Mobile، التي تعمل مع شريك البث BT Movio، بتشغيل الخدمة في الوقت المناسب لبدء المباراة الأولى، وعلى الرغم من أن قائمة قنوات الخدمة لم يتم إصدارها بعد، فمن المتوقع أن يتم إصدار ستكون القناة من ITV أو BBC من بين القنوات الخمس التي سيتم عرضها عند الإطلاق. ونتيجة لذلك، قد يحصل المشاهدون على فرصة مشاهدة فريقهم. تتضمن الخدمة أيضًا جميع قنوات الراديو الرقمية التي تبث في المملكة المتحدة.

استحوذت شركات الهاتف المحمول على التلفزيون المحمول كوسيلة لزيادة الأموال التي تجنيها من العملاء حيث تؤدي المنافسة والتنظيم والتقنيات الجديدة إلى تآكل أسعار الهاتف الصوتي التقليدي. “هناك الكثير من الضجيج حول تلفزيون الهاتف المحمول،” هذا ما اعترف به أولي جريتزون، كبير مسؤولي التسويق في شركة T-Mobile. “ويضع بعض المشغلين افتراضات تاريخية حول دورها. لا شك أن التلفاز سيحدث.. لكنه امتداد لعادات المشاهدة القائمة. فهو يكمل البث التلفزيوني، ولا يحل محله.