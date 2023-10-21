ستساعدك المقالة التالية: Topix.net يطلق محرك بحث ضخم للأخبار

Topix.net يطلق محرك بحث ضخم للأخبار

أخبار كبيرة من توبيكس.نت اليوم حيث كشفوا النقاب عن منصة تكنولوجيا البحث عن الأخبار الخاصة بهم والتي تبحث في القصص الإخبارية واتجاهات الأخبار على مدار عام واحد من فهرس مؤرشف. لقد التقيت بكريس تولز اليوم في Search Engine Strategies وأطلعني قليلاً على اتجاه البحث الجديد الخاص بهم، والذي تروج له الشركة باعتباره أكبر فهرس للأخبار على الإنترنت.

يقوم محرك بحث الأخبار الخاص بـ Topix.net بفهرسة 50000 مصدر إخباري رئيسي بالإضافة إلى مدونات منتقاة بعناية ومراجعة من قبل الإنسان – تغطي أخبار البلدات الصغيرة في جميع أنحاء الولايات بطريقة لا تستطيع أنظمة تجميع الأخبار والبحث الأخرى القيام بها.

إحدى الميزات المثيرة للاهتمام في Topix.net News Search Product هي البحث الحساس لحالة الأحرف، مما يجعل البحث عن الأخبار بمصطلحات مثل “IT” أو “MIT” أسهل بكثير.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر تصور اتجاهات الأخبار تعريفًا فوريًا لعمق فهرسها. عمليات البحث عن كاترينا أو حزب الله تكشف عن قمم واضحة موجهة نحو الأخبار حيث يتم البحث عن الكوارث الطبيعية مثل إعصار أو الفيضانات تكشف عن أهمية تغطية Topix.net للمدينة الصغيرة في أمريكا.

كما تم الحفاظ على الوظائف السابقة من منتج بحث Topix.net الحالي، بما في ذلك مطابقة المواضيع والقدرة على فصل الأخبار والمدونات في النتائج والطوابع الزمنية لتواريخ نشر النتائج.

إلى جانب البحث و”ملفات تعريف” الأخبار المحلية والموضوعية المتخصصة، دخلت Topix.net أيضًا في اتجاه مجتمع ديناميكي من المستخدمين المحليين، مما يمنح جمهورها القدرة على التعليق أو المراجعة أو إضافة معلومات إضافية إلى التغطية الإخبارية.

آمل أن أحصل على المزيد حول موقع Topix.net الجديد واتجاهه الجديد طوال اليوم.