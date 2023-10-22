ستساعدك المقالة التالية: TrueTarget للإعلان على شبكة البحث المحلية من TrueLocal.com

TrueTarget للإعلان على شبكة البحث المحلية من TrueLocal.com

بعد تعليق خدمة الإعلان على البحث المحلي أثناء إعادة تعديل النظام، TrueLocal.com أعادت إطلاق برنامج TrueTarget الإعلاني الخاص بها والذي يسمح للشركات الصغيرة بإدراج قائمة البحث المحلية على TrueLocal، والذي يسمح فقط للشركات المادية بالإعلان معهم.

يمكن للشركات الصغيرة إضافة قائمة موسعة في TrueLocal مقابل 4 دولارات فقط في الشهر، والتي تتضمن:

* الملف التجاري وشعار الشركة.

* ساعات العمل وطرق الدفع.

* عضوية الجمعية وسياسات الإرجاع والاستبدال والعلامات التجارية التي تحملها.

* الكوبونات والإعلانات والعروض الترويجية والخصومات.

يقدم TrueTarget أيضًا عروض الأسعار حسب الفئة والرمز البريدي: “من خلال المزايدة بقيمة 1 دولار أمريكي للفئة والرمز البريدي، يمكنك الوصول إلى أعلى نتائج بحث TrueLocal – على سبيل المثال، المطاعم الأمريكية في 60603.“

* 1-800 رقم للمكالمات وتتبع العملاء المحتملين

* المنافسون هم شركات الطوب والملاط المحلية – “لن يتم تضخيم العطاءات من قبل تجار التجزئة ومواقع التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت فقط“.

* يمكن تتبع المكالمات ونقرات الويب ورسائل البريد الإلكتروني والقوائم المعروضة للحكم على عائد الاستثمار/

* يمكن تغيير القوائم وعروض الأسعار وتحديثها بسرعة

من خلال تجربتي في العمل مع التسويق عبر البحث المحلي، فإن حقيقة أن القوائم في TrueLocal هي مجرد تجار محليين حقيقيين هي أمر منعش تمامًا. لا يمثل أي من خدمات ServiceMagic أو Cars.com تعزيز الدفع لكل نقرة أو عملية تقديم العطاءات تغييرًا كبيرًا عن عروض البحث والإعلان المحلية الأخرى – مما يعطي معنى لاسم TrueLocal: قوائم محلية حقيقية للباحثين والمعلنين.

تطلق TrueLocal أيضًا برنامج وكالة معتمدًا لـ CMRs المعتمدين ومشتري الوسائط المعتمدين ووكالات التسويق وتحسين محركات البحث وإدارات التسويق الوطنية:

ستتلقى الوكالات جميع مواد تسويق TrueLocal بتنسيقات إلكترونية بالإضافة إلى تدريب شامل عبر الهاتف مع ممثل تسويق TrueLocal. يتضمن البرنامج أيضًا عملية إرسال تحميل مجمعة للوكالات التي لديها عملاء متعددين.

ستحصل جميع الوكالات على عمولة بنسبة 25%، تُدفع كل ثلاثة أشهر، على جميع إيرادات TrueTarget التي تتلقاها TrueLocal من خلال عملاء الوكالة. ستتلقى كل وكالة رمز قسيمة سيتم استخدامه لتتبع اشتراكات المعلنين وعروض الأسعار.