ستساعدك المقالة التالية: TurboTax Canada: كيفية تقديم الإقرار الضريبي عبر الإنترنت في عام 2023

TurboTax هو أشهر برامج الضرائب عبر الإنترنت في كندا.

زاد الإيداع الإلكتروني للإقرارات الضريبية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. بالنسبة للموسم الضريبي لعام 2022 ، قدم أكثر من 91٪ من أصحاب الإقرارات الضريبية إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا باستخدام طرق التسجيل في NETFILE و EFILE في الغالب.

في هذه الأيام ، يمكنك الانتقال بسهولة عبر الإنترنت بغض النظر عن وضعك الضريبي واستخدام برامج ضريبية سريعة وموثوقة لمعالجة إقرارك الضريبي على الدخل والفوائد.

مع موسم الضرائب هنا ، يمكن لـ TurboTax مساعدتك في تقديم ضرائبك الخاصة ، واسترداد الحد الأقصى من الأموال وتوفير الرسوم. وليس ذلك فحسب ، بل تمت الموافقة عليها أيضًا من قبل وكالة الإيرادات الكندية ومعتمدة من NETFILE.

هل تريد فهم أموالك والضرائب التي تدفعها بشكل أفضل؟ سيمنحك إعداد الضرائب الخاصة بك نظرة ثاقبة لنظام الضرائب الكندي ، وعاداتك المالية ، والمزيد.

ما هي TurboTax Canada؟

TurboTax هو برنامج إعداد ضريبي متوفر في كندا والولايات المتحدة. حتى كتابة هذه السطور ، قدم أكثر من 45 مليون كندي إقراراتهم الضريبية باستخدام TurboTax.

تعد شركتها الأم Intuit واحدة من أكثر الأسماء الموثوقة في مجال التمويل وقد تمت مراجعتها جيدًا من قبل عدد لا يحصى من المنشورات في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.

تم اعتماد TurboTax للاستخدام من قبل CRA ، وتأتي خدمتهم مع ضمانات متعددة ، بما في ذلك الدقة بنسبة 100٪ ، والحد الأقصى لاسترداد الأموال ، وحماية البيانات. وهي متوفرة في جميع المقاطعات والأقاليم في كندا.

منتجات وأسعار TurboTax

تقدم TurboTax Canada مجموعة متنوعة من منتجات البرامج الضريبية لتلبية احتياجات معظم ممولي الضرائب. من إقرارات ضرائب الدخل البسيطة إلى المعقدة وحتى الخاصة بالعاملين لحسابهم الخاص ، هناك برنامج TurboTax يمكنه القيام بهذه المهمة.

توفر الإصدارات المدفوعة من TurboTax ميزة إضافية للمستخدمين غير المعتادين على كيفية عمل النظام الضريبي في كندا. عندما تجمع بين المدخرات من أكثر من 400 خصم وائتمان يساعدك البرنامج في العثور عليها ، يمكنك بسهولة توفير أكثر من الرسوم التي دفعتها.

TurboTax مجاني

TurboTax Free هو ببساطة ذلك. يمكنك تقديم إقرارك الضريبي عبر الإنترنت باستخدام TurboTax وعدم دفع أي شيء (0 دولار).

للإقرارات الضريبية البسيطة ، تقدم TurboTax Free ما يلي:

ما يصل إلى 20 إقرارًا ضريبيًا مجانيًا سنويًا.

الإيداع الضريبي على أي جهاز ، بما في ذلك smartphones، عبر المتصفح وتطبيقات iOS و Android.

جميع نماذج وجداول CRA.

التعبئة التلقائية لعودتي لاستيراد معلومات السنة الحالية مباشرة من CRA ، مثل قسائم T4.

الإخطار السريع بالتقييم (NOA) حتى تتمكن من عرض NOA الخاص بك على الفور بعد إرسال الإقرار باستخدام NETFILE.

إرسال بيان التحقق من الدخل الأجنبي T1135 الخاص بك.

أمن البيانات وحمايتها.

إمكانية تعديل وإعادة تقديم إقرارك الضريبي من السنوات السابقة.

الوصول إلى دعم المجتمع.

TurboTax Free سهل الاستخدام للغاية ، وتضمن العملية التدريجية التي يستخدمها البرنامج أنه حتى أولئك الذين ليسوا على دراية بالتكنولوجيا يمكنهم تقديم إقرار ضريبي عبر الإنترنت.

معيار TurboTax

هذا هو منتجهم الأكثر شعبية. يعد إصدار TurboTax القياسي رائعًا للأفراد والعائلات وعائدي الطلاب. إليك ما تقدمه:

يبحث من خلال 400 من الأرصدة والخصومات المتاحة لتعظيم عائدك

مقابلة خطوة بخطوة تملأ عودتك تلقائيًا

جميع المزايا المتاحة من خلال TurboTax Free بالإضافة إلى

الوصول إلى المساعدة المباشرة الفردية من متخصص TurboTax

يمكنك بسهولة نقل معلوماتك الضريبية من السنوات السابقة والتمتع بالإرشادات خطوة بخطوة

قم بتخزين إقرارك الضريبي عبر الإنترنت لمدة سبع سنوات

الوصول إلى التوجيه المهني بشأن مساهمات RRSP ، والرسوم الدراسية ، والنفقات الطبية ، وتقسيم المعاشات التقاعدية ، ونفقات رعاية الأطفال ، وغيرها من المزايا العائلية

تبلغ تكلفة معيار TurboTax 20.99 دولارًا لكل عائد. يمكنك توفير 15٪ بالتسجيل هنا.

TurboTax Premier

يحتوي TurboTax Premier على كل ما تجده في معيار TurboTax ويضيف دعمًا لمرشحي الضرائب الذين يكسبون الدخل من تأجير العقارات والاستثمارات الأخرى. إذا كنت مالكًا أو مستثمرًا ، فستستفيد من استخدام TurboTax Premier.

تبلغ تكلفة TurboTax Premier عادةً 34.99 دولارًا لكل عائد ؛ ومع ذلك ، يمكنك الحصول على خصم 15٪.

TurboTax العاملين لحسابهم الخاص

هذه الحزمة تجعل حياتك أسهل إذا كنت تعمل لحسابهم الخاص ، أو تحقق دخلاً من مصادر متعددة ، أو تمتلك عملاً من المنزل.

تم تصميم TurboTax Self-Employed لمساعدتك على الاستفادة من جميع الخصومات المتعلقة بعملك للحفاظ على المزيد من أرباحك. إذا كنت تستخدم QuickBooks لإدارة دخل ومصروفات عملك ، فهذا يجعل العملية أسهل.

تبلغ تكلفة العاملين لحساب TurboTax 44.99 دولارًا لكل عائد ؛ ومع ذلك ، يمكنك الحصول عليها بخصم 15٪.

TurboTax لايف

TurboTax Live هي خدمة يمكنك اختيار استخدامها إذا كنت تريد من خبير ضرائب إجراء مراجعة مخصصة لإقراراتك الضريبية.

إذا كنت تشعر أنك قد تحتاج إلى محاسب ولكنك تفضل التوفير في تكلفة تكلفة الاكتساب باهظة الثمن ، فهذه الخدمة تناسبك. يتمتع الخبراء الذين يساعدونك بخبرة عدة سنوات (بمعدل 12 عامًا) ويتم فحصهم بدقة من قبل TurboTax لمعرفتهم الضريبية وجدارة بالثقة.

يتوفر TurboTax Live سبعة أيام في الأسبوع خلال موسم الضرائب (أي من فبراير إلى أبريل) من الساعة 9 صباحًا حتى 12 منتصف الليل بتوقيت شرق الولايات المتحدة (لدعم اللغة الإنجليزية) ومن 9 صباحًا إلى 9 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة (للدعم الفرنسي).

احصل على TurboTax Live.

كيفية تقديم ملف الضرائب الخاصة بك باستخدام TurboTax

تم تصميم TurboTax على أساس فكرة أن كل شخص يجب أن يكون قادرًا على تقديم إقراراته الضريبية بسهولة عبر الإنترنت.

للبدء ، اجمع كل أوراقك واشترك في TurboTax.

يأخذك البرنامج من خلال استبيان قصير لتحديد النماذج التي تحتاج إلى إكمالها. بمجرد اكتمال ملف التعريف الخاص بك ، فإن الباقي عبارة عن عملية إرشادية خطوة بخطوة تضمن لك الحصول على أقصى قدر ممكن من استرداد الضريبة.

قبل إرسال الإرجاع ، تتحقق TurboTax من أن كل شيء على ما يرام. يعد التقديم الإلكتروني لإقرارك الضريبي إلى CRA عبر NETFILE فوريًا ، وعادة ما يتم إيداع المبلغ المسترد للضرائب في حسابك المصرفي في غضون ثمانية أيام عمل.

متطلبات نظام TurboTax

يتوفر TurboTax على أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية و smartphones (كل من أجهزة iOS و Android).

لأجهزة الكمبيوتر ، المتصفحات التالية مدعومة:

مايكروسوفت Windows أجهزة الكمبيوتر: Google Chrome و Mozilla Firefox و Microsoft Internet Explorer و Microsoft Edge.

نظام التشغيل Mac OS X: جوجل كروم، Apple Safari و Mozilla Firefox.

تأكد من تثبيت أحدث إصدارات هذه المتصفحات على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

فوائد TurboTax

فيما يلي بعض الأسباب التي تجعل TurboTax يعتبر أحد أفضل البرامج الضريبية المتاحة:

معتمد من NETFILE: TurboTax معتمد من CRA لاستخدام برنامج 2021 NETFILE وتقديم الإقرارات الضريبية الإلكترونية.

100٪ ضمان الدقة: إنها تضمن دقة جميع الحسابات التي يقوم بها البرنامج. إذا كان عليك دفع غرامة بسبب خطأ ارتكبته TurboTax ، فسوف يقوموا بسداد الغرامة وأي فائدة يتم تكبدها.

ضمان استرداد الحد الأقصى: إذا حصلت على استرداد أكبر أو دفعت ضريبة أقل من خلال برنامج ضريبي آخر ، فستقوم TurboTax برد سعر الشراء.

تعبئة تلقائية للإرجاع: TurboTax متوافق مع خدمة الملء التلقائي للإرجاع ، مما يجعل من السهل استيراد قسائم الضرائب لعام 2019 من CRA إلى TurboTax.

حماية: يستخدمون تشفير TLS لحماية معلوماتك. يمكنك أيضًا إعداد مصادقة إضافية متعددة العوامل لمزيد من الأمان.

متاح في جميع أنحاء كندا: برنامج الضرائب مخصص للمقيمين في جميع مقاطعات وأقاليم كندا.

الوصول إلى الدعم: يمكنك العثور على إجابات لأسئلتك من خلال AnswerXchange أو عبر الدردشة المباشرة مع خبير ضرائب. على موقع الويب الخاص بهم ، يمكنك أيضًا الوصول إلى حاسبات الإقرار الضريبي ونصائح ضريبية متنوعة تغطي موضوعات مختلفة.

الدفاع عن المراجعة: إذا تم تدقيقك بواسطة CRA ، فيمكنك استخدام التمثيل المهني لـ TurboTax لإدارة ملفك. للاستفادة من هذه الخدمة ، يجب عليك شرائها مع الطرد الخاص بك قبل تقديم إرجاعك.

افكار اخيرة

يوفر TurboTax طريقة سهلة وفعالة وموفرة للتكاليف لتقديم إقرارك الضريبي عبر الإنترنت للسنة الضريبية 2022 (أي موسم الضرائب 2023).

أنها توفر مجموعة متنوعة من منتجات إعداد الضرائب التي تناسب معظم المواقف الضريبية ، سواء كنت طالبًا أو موظفًا أو يعمل لحسابك الخاص.

TurboTax Standard و Premier و Self-Employed ليسوا مجانيين ، لكنهم يرشدونك خلال سلسلة من المقابلات التي يمكن أن تؤدي إلى فرص توفير الأموال التي تتجاوز تكلفة البرنامج بكثير.

إذا لم يكن لديك الوقت أو كنت لا ترغب في إعداد ضرائبك الخاصة ، فإن TurboTax Live يقدم عرضًا منخفض التكلفة لإعداد ضريبة الخدمة الكاملة. أنت تقدم معلوماتك ، وسيهتمون بالباقي.

تأكد من حجز هذه الخدمة مبكرًا حيث يتم بيعها عندما يقترب الموعد النهائي للإقرار الضريبي.

تقدم TurboTax خصومات كبيرة لقراء الكنديين الجدد الأذكياء. إذا كنت تخطط لاستخدام حزمة TurboTax المدفوعة ، فيمكنك الحصول على خصم 15٪.

مراجعة TurboTax Canada: كيفية تقديم الإقرار الضريبي عبر الإنترنت



ملخص

TurboTax Canada هو البرنامج الضريبي الأكثر شيوعًا لتقديم الإقرارات الضريبية عبر الإنترنت في كندا. فيما يلي كيفية تقديم ضرائب 2022 مجانًا أو الحصول على خصم 15٪ على خطة مدفوعة.

الايجابيات

معتمد من NETFILE

100٪ ضمان الدقة

ضمان استرداد الحد الأقصى

تعبئة تلقائية للإرجاع

متاح في جميع أنحاء كندا

الوصول إلى الدعم

الدفاع عن المراجعة متاح

يؤمن

سلبيات