ستساعدك المقالة التالية: Twitter التسويق #TweetSheet: اجعل كل تغريدة ذات أهمية

Twitter يبدو أن لديها منحنى تعليمي وعامل تخويف أكبر للأشخاص مقارنة بالمنصات الأخرى، لذا ستكون TweetSheet هذه مفيدة في معرفة اللغة وآداب السلوك وكيفية الحصول على نتائج في 140 حرفًا فقط في شبكة اجتماعية سريعة بشكل أعمى.

سواء كنت Twitter مبتدئ أو مخضرم، يمكنك استخدام TweetSheet هذه للحصول على نتائج أفضل. كيف؟

جديد ل Twitter؟ استخدم مخطط المعلومات هذا كقائمة مرجعية: قم بمعالجة عنصر واحد في كل مرة وقم بإلغاء تحديده من قائمتك. أنصح عملائي بإعطاء أنفسهم هدية الوقت عندما يتعلق الأمر بإتقان شبكة اجتماعية، لذا جرب تكتيكًا جديدًا كل يوم، وفي نهاية ربع السنة، ستكون Twitter النينجا!

يمكن للمحاربين القدامى استخدامه لإنشاء حملات تسويقية فريدة تتفوق على منافسيهم. ومن خلال الاختيار العشوائي للتكتيكات من كل فئة، ستتمكن من تطوير استراتيجيات ترويجية إبداعية لم يتم استخدامها معًا من قبل، وهذا وحده يضمن أن علامتك التجارية ستلفت الانتباه. في هذا المثال، استخدمت مولد الأرقام العشوائية لتحديد تقنيات الفئات، دون أي فكرة عن كيفية عملها معًا. ماذا انتهى بي الأمر؟

4 – استخدم الكلمات الرئيسية لتحسين محركات البحث في السيرة الذاتية

11- مراقبة تغريدات علامتي التجارية

21- تضمين الأزرار في التسويق عبر البريد الإلكتروني

26- وصفات @Cookbook تغرد في 140 حرفاً

37- الترويج للمسابقات بالهاشتاج

43 – الروابط هي الأكثر إعادة تغريد

50 – منح العملاء التحكم الإبداعي

57 – المشاركة في محادثات الصناعة

حملة تسويقية تمنح العملاء تحكمًا إبداعيًا في بعض الجوانب، أقوم بالترويج لها باستخدام هاشتاج، وتأكد من استخدام كلمة رئيسية ذات صلة بـ SEO في قناتي Twitter السيرة الذاتية، ومراقبة التغريدات المحيطة بهاشتاج المسابقة، بما في ذلك Twitter الأزرار الموجودة في التسويق عبر البريد الإلكتروني الخاص بي، وعرض روابط لإعادة تغريدها، والمشاركة في محادثة صناعية. يقدم The 26 – @Cookbook فكرة عن كيفية القيام بشيء غير متوقع في 140 حرفًا: ربما عبارة عن تجميع لهذه المسابقة؟

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إنها ليست جميلة، لكنها تعمل. ونعم، يستغرق الأمر بعض الوقت لمعرفة كل الاختصارات. يقدم @Cookbook أ Twitter معجم الاختصارات حتى لا تضيع في بحر من الاختصارات.

أو

يمكن أن تكون مسابقتك عبارة عن تغريدة إبداعية تحيط بمنتجك وتفوز بأفضل النتائج.

لا يهم أين أنت في الخاص بك Twitter التسويق، ستمنحك #TweetSheet هذه منصة انطلاق للأفكار لتعزيز تسويقك. ما هي المفضلة لديك؟