ستساعدك المقالة التالية:

Twitter كمولد حركة المرور: قم بإعداد TwitterFeed

استيقظت هذا الصباح لأطلع نفسي على آخر المستجدات بشأن الفضيحة والأخبار المحيطة بمنشور المدونة الخاص بتحسين تكاليف بدء التشغيل الذي كتبه جيسون كالاكانيس، وقمت بالنقر على الصفحة الرئيسية لمدونته، بدلاً من المنشور نفسه. ثم صادفت مشاركة جيسون على 9000 + Twitter متابعي وقراءة هذا الاقتباس: “Twitter هو المرجع رقم 2 لحركة المرور إلى مدونتي… خلف Google“.

في الأسبوع الماضي انضممت Twitter لأول مرة بعد مشاهدة عدد من مسوقي البحث الآخرين الذين يستخدمون الخدمة لمواكبة بعضهم البعض، والتواصل على المستوى الشخصي، وكذلك الحصول على السبق الصحفي عن بعض الأخبار قبل أن تصل إلى المدونات الأخرى.

سأعترف بأنني مبتدئ في Twitter، ولكن اكتسبت أكثر من 60 متابعًا في أسبوع واحد (معظمهم من الأشخاص الذين أعرفهم في مجال التسويق عبر البحث) وكنت أستخدم الخدمة لنشر أفكار شخصية، وليس الكثير من الترويج للموقع.

اتبعني Twitter : lorenbaker

ومع ذلك، أعترف بأنني أسقطت بعض الروابط Twitterفقط عندما شعرت بالحاجة إلى اختبار الاستجابة الشاملة ومن حيث توليد الأصوات الاجتماعية، Twitter لقد رفع عدد أصواتي لتلك الروابط في StumbleUpon وSphinn. لو كان لدي 1000 متابع لكان هناك فرق كبير.

منذ بلدي Twitter الحساب هو أكثر من حساب شخصي، وسأقوم بإطلاق حساب منفصل لـ Search Engine Journal باستخدامه تويتر تغذية. عملية بسيطة للغاية.

قم أولاً بإعداد حساب تويتر حيث ترغب في بث موجز RSS لمدونتك.

ثم انتقل إلى Twitterfeed وقم بتسجيل الدخول باستخدام OpenID. إذا كنت من مستخدمي Yahoo، فما عليك سوى تسجيل الدخول باستخدام معلومات ملفك الشخصي على Yahoo.

ثم قم بإعداد حساب Twitterfeed الخاص بك عن طريق إدخال موجز RSS الخاص بمدونتك.

كما ترون في لقطة الشاشة أدناه، قمت بإعداد SEJournal Twitterfeed للتحديث كل 30 دقيقة بمشاركتين فقط في المرة الواحدة.

لقد قمت أيضًا بتضمين عناوين المنشورات فقط في Twitterfeed لأن الأوصاف قد تكون أكثر من اللازم لتشغيلها وتؤدي إلى الكثير من الفوضى.

أضفت أيضًا بادئة SEJNews لتمييز الخلاصات بشكل أكبر قليلاً ومنحها إحساسًا بالأهمية الإخبارية.

بعد إنشاء خلاصتك، أوصي بمنح ملفك الشخصي يومًا أو يومين للإحماء قبل تكوين صداقات مع الآخرين ومتابعتهم Twitter الأعضاء، وبهذه الطريقة، يكون هناك المزيد من الاهتمام في خلاصتك وفرص أكبر لمتابعتك من قبل الأشخاص (بناءً على نصيحتي الخاصة، سأنتظر قبل بث SEJ Twitter يٌطعم)

بمجرد ملء مدونتك Twitter الحساب، ثم قم بنشر رابط إليه Twitter الملف الشخصي على مدونتك، أرسله إلى الأصدقاء، شاركه على Facebook وتقديمه كبديل للاشتراك في موجز RSS الخاص بموقعك.

ما مقدار حركة المرور التي يتلقاها موقعك منها؟ Twitter وهل لديك أي نصائح حول Twitter الترويج للمشاركة؟