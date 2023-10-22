ستساعدك المقالة التالية: v7ndotcom elursrebmem في وول ستريت جورنال

v7ndotcom elursrebmem في وول ستريت جورنال

من الواضح أن لي جوميز من صحيفة وول ستريت جورنال يحتاج إلى حوالي 4000 دولار لأنه انضم إلى أكبر مسابقة لتصنيف محركات البحث (SEO) في التاريخ؛ أنا فقط أمزح. حصلت مسابقة V7n’s v7ndotcom elursrebmem لتصنيف Google للتو على التغطية التي تحتاجها للارتقاء بعالم تحسين محركات البحث إلى المستوى التالي ظهرت وول ستريت جورنال في المنافسة مع رؤية جون سكوت وجيم ويستنغرين (الذي يحتل المركز الأول حاليًا).

كتب جوميز أن Westengren تلتزم بالحدود الأخلاقية لتحسين محركات البحث: “ويقول السيد فيسترغرين إنه لن يذهب إلا إلى حد استخدام أساليب “القبعة الرمادية”، بما في ذلك شراء الروابط. لكنه يقول إن كونك في المقدمة يجعلك هدفًا لصانعي القبعات السود. قد يقومون، على سبيل المثال، “بالترويج” لموقعك عبر نوع البريد العشوائي الذي من المعروف أن Google يستهجنه. والنتيجة النهائية لذلك، كما يقول السيد Westergren، هي أن موقعك قد يتم تخفيض رتبته“.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه ليست كل المواقع الموجودة في أعلى النتائج تستخدم مثل هذه الأساليب الآمنة والمحبوبة لتقنيات التصنيف. على سبيل المثال، استخدم عضو v7n Nin10do (المعروف أيضًا باسم King of Da Wackos) تقنية مشكوك فيها تتمثل في إخفاء الهوية غير المرغوب فيها والتي أدت إلى طرد BMW من نتائج Google في الأسبوع الماضي. يضيف Nin10do في منتديات v7n “من بين 5,070,000 نتيجة، القائمة السابعة هي موقعي المتخصص في إخفاء الهوية/البريد العشوائي/حشو الكلمات الرئيسية!!!”

إحدى الإحصائيات الرائعة حول المنافسة هي أن جوميز كتب أن v7ndotcom elursrebmem قد وصل بالفعل إلى رابط “تجاوز الرقم ثلاثة ملايين رابط، أكثر من تلك الخاصة بجونيشيرو كويزومي، رئيس وزراء اليابان”.

لست متأكدًا تمامًا مما كان يقصده جوميز بالروابط، ولكن يوجد الآن، اعتبارًا من اليوم، 2,800,000 نتيجة مفهرسة في Google لمصطلح v7ndotcom elursrebmem. ياهو، الذي لديه “عام” أكثر دقة؛ تتبع الارتباط الخلفي من مسارات جوجل 186.000 رابط إلى v7n.com. جوميز أو جون، هل تمانع في شرح الـ 3,000,000 الروابط الرقم في حقل التعليق أدناه؟

بغض النظر، ما قام موقع v7n.com بتجميعه هو أكبر وربما آخر مسابقة رئيسية لتحسين محركات البحث، لأنه بمجرد الإعلان عن الفائز سيأتي المقلدون للمسابقة (وهذا يحدث بالفعل). لقد فعلت مقالة وول ستريت جورنال أكثر من مجرد إضفاء الشرعية على المسابقة، حيث أنها أدت بالفعل إلى مات كاتس من جوجل المدونات حول هذا الموضوع، وهو الأمر الذي ابتعد عنه السيد كاتس خلال الشهر الماضي (ولاحظ أن مات لم يذكر الكلمة الرئيسية).

لنفكر في الأمر، ذكر جون في مدونته للتسويق عبر الإنترنت أن المشاركات في المسابقة كانت تتضاءل قليلاً ونشر مخطط Technorati هذا حول إشارات المسابقة:

يبدو أن قصة وول ستريت جورنال اليوم قد تلتقط هذا الضجيج بما يكفي لإعطاء V7ndotcom ذروة أخرى في مربع الطنانة. لقد تحدثت مع جون اليوم عن المسابقة وكيف كانت تسير حتى الآن. “لقد شهدت المسابقة صعودا وهبوطا. أعتقد أننا رأينا بعض القبح هنا وهناك، لكننا تجاوزنا ذلك وأعتقد أن ذلك جعل مجتمع تحسين محركات البحث أقرب من أي وقت مضى.

وأضاف جون: “كان الغرض الرئيسي من المسابقة هو جلب المتعة لمجتمع تحسين محركات البحث (SEO) وأعتقد أنها حققت ذلك. آمل أن نمضي قدمًا حتى نتمكن من القيام بذلك كمجتمع. شكرًا جزيلاً للي جوميز من وول ستريت جورنال على اهتمامه بالمسابقة وتغطيته العادلة لها.

توقع المزيد عن مسابقة تحسين محركات البحث الخاصة بـ v7n هذا الأسبوع.