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مسابقة V7ndotcom Elursrebmem SEO: اربح 4000 دولار وجهاز iPod

تم إطلاق مسابقة V7n.com SEO وبدأت شركة John Scott & Co. في الإعلان عن الكلمات الرئيسية التي يجب أن يتم تصنيف المواقع ضمن أفضل 5 نتائج على Google حتى تتمكن من الفوز: V7ndotcom Elursrebmem. يقول جون في منشور على منتدى V7n الخاص به أن اختيار الكلمة الرئيسية Elursrebmem يشير إلى “قيمة هذا [v7n] أماكن المجتمع عليها مجتمع“، حيث أن Elursrebmem هي “قاعدة الأعضاء” مكتوبة بشكل معكوس.

بدأت هذه المسابقة تشتد بالفعل خارج ركن تحسين محركات البحث (SEO) على الويب، ونحن نعلن عن رؤية المزيد والمزيد من المدونات ومواقع السلطة ونطاقات V7ndotcom Elursrebmem الجديدة ومواقع الويكي وقوائم Google Base وما إلى ذلك. لن أتفاجأ إذا قام شخص ما بدمج الاسم وإعداد قوائم محلية وملفات تعريف أعمال في Yahoo، Amazon وغيرها من المواقع.

قواعد الاشتراك في المسابقة بسيطة للغاية، من أجل التأهل للمسابقة، يجب أن تحتوي الصفحة إما على رابط يعود إلى صفحة V7N الرئيسية، أو إحدى لافتات مسابقة v7n SEO الرسمية “V7ndotcom Elursrebmem” (المتوفرة هنا)، أو النص التالي “نحن ندعم v7n.com“. من خلال كتابة هذه الفقرة، تكون مجلة محرك البحث قد دخلت رسميًا في مسابقة “V7ndotcom Elursrebmem” v7n SEO الرسمية.

يمكن وضع الروابط إلى الصفحة الرئيسية لـ v7n.com “بأي طريقة تريدها”. أي نص ربط تريده، مع nofollow، أو بدون nofollow، أو JavaScript، أو مخفي. هناك قاعدة إضافية أخرى وهي أن شعارات مسابقة v7n SEO الرسمية لـ “V7ndotcom Elursrebmem” لا يمكنها الارتباط بأي نطاق غير v7n.com. يمكن إلغاء ربطهما، لكن لا يمكن الإشارة إلى أي مكان آخر.

في الأصل، تم التخطيط لمسابقة السيد سكوت لمنح 1000 دولار للمتلقي بالمركز الأول، وهو مبلغ كبير. تشارك مواقع أخرى وأعضاء “v7ndotcom” أيضًا في المسابقة، حيث يقدم كل من Stoner3221 وShoeMoneyMedia.com وg00gl3r.com أيضًا جوائز بالإضافة إلى John، الذي يرفع الجائزة الكبرى إلى 4000 دولار وجهاز iPod. الجائزة الثانية هي 500 دولار من v7n وستقدم مواقع التصنيف من المركز الثالث إلى الخامس 100 دولار لكل منها.

حظًا سعيدًا لجميع أنواع تحسين محركات البحث وناشري الويب الذين يشاركون في المسابقة. نأمل أن تنتشر مسابقة جون إلى ما هو أبعد من جمهور منتدى تحسين محركات البحث (SEO) وعلى عالم المدونات حيث قد نرى بعض المواقع البديلة تظهر في التصنيف العالمي.

سؤال واحد لدي للسيد سكوت هو ما إذا كانت v7ndotcom ستمنح الجائزة لويكيبيديا إذا كانت ضمن المراكز الخمسة الأولى.

إذا كنت ستشارك في المسابقة وترغب في مشاركة صفحات الويب الخاصة بك مع قرائنا، فلا تتردد في ترك تعليق أسفل هذا المنشور مع:

* آرائكم في المسابقة

* رابط لموقعك

* أي شيء مميز ستفعله بمبلغ 4000 دولار إذا فزت

سننشر قصة متابعة حول مسابقة V7ndotcom Elursrebmem SEO مع أبرز النقاط من التعليقات أدناه.