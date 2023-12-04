ستساعدك المقالة التالية: VPS مقابل الاستضافة المشتركة – ما هو الأفضل للتجارة الإلكترونية؟

هل ترغب في توسيع نطاق أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك باستخدام خطط VPS مقابل خطط الاستضافة المشتركة؟

إذا كنت مستعدًا للنمو بشكل أكبر، فقد ترغب في إلقاء نظرة على خطط VPS مقابل خطط الاستضافة المشتركة لتأمين تجارتك وتوسيع نطاقها. عندما تنمو التجارة الإلكترونية الخاصة بك، تحتاج إلى التفكير في الوصول إلى الجذر بشكل أفضل، والمساحة والاستقرار، والسرعة، والأمان.

إذا كنت جادًا بشأن إنجاز أعمالك والارتقاء بها، فأنت بحاجة إلى التفكير فيما إذا كان البقاء في استضافة مشتركة سيوفر لك المزيد من التكاليف للحصول على عائد استثمار أعلى. وبالمثل، قد ترغب في أن تعرف بنفسك ما إذا كان ينبغي أن تكون الخوادم الافتراضية الخاصة أو VPS هي الشيء الذي تفضله.

VPS مقابل الاستضافة المشتركة

إذا كانت لديك أي شكوك بخصوص عملك، فإن مقالتنا حول VPS مقابل الاستضافة المشتركة ستساعد في تسليط الضوء على هذه المشكلة.

أولا ما هي الاستضافة المشتركة؟

تستضيف الاستضافة المشتركة وتحتفظ بالعديد من مواقع الويب على الخادم. فكر في العيش في مسكن أو في شقة. إنه خيار غير مكلف للعيش بمفردك. يمكنك مشاركة الموارد مع بعض المستأجرين مثل الكهرباء والمطبخ وغرفة الطعام ومواقف السيارات والمزيد.

وبالمثل، الاستضافة المشتركة هي “مساحة معيشة” ميسورة التكلفة لموقعك على الويب حيث يمكنك مشاركة مساحة التخزين وعرض النطاق الترددي مع مالكي مواقع الويب الآخرين أو “المستأجرين” لنفس الخادم. على الرغم من أنه حل فعال من حيث التكلفة عند البدء، إلا أن تصرفات المستأجرين الآخرين قد تؤثر على المساحة الخاصة بك.

هل تجد مساحة المطبخ مكتظة؟ ماذا عن هؤلاء الجيران الصاخبين في الليل الذين يزعجون نومك؟

وبالمثل، عندما يكون الخادم الخاص بك مكتظًا، فإن أداء موقع الويب الخاص بك سوف يتباطأ. عندما تحتاج إلى مزيد من النطاق الترددي والموارد لأعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك، ستجد صعوبة في تخزين كل شيء على الاستضافة المشتركة.

يعد هذا النوع من خطط الاستضافة مثاليًا للشركات الناشئة وأصحاب المواقع الذين لا يحتاجون إلا إلى القليل من الموارد وحركة المرور والملفات. لا يزال لديه القدرة على الاحتفاظ بمساحة قرص غير محدودة، وشهادات SSL، وإجراءات الأمان الأخرى. غالبًا ما يتم الاهتمام بالصيانة والنسخ الاحتياطية والتحديثات بواسطة خادم الاستضافة – لذا، لا داعي للقلق كثيرًا!

إيجابيات وسلبيات الاستضافة المشتركة

إذا أردنا مناقشة VPS مقابل الاستضافة المشتركة، فإن الاستضافة المشتركة تعد خيارًا شائعًا بين مالكي مواقع التجارة الإلكترونية الجدد – وخاصة الشركات الناشئة. قامت الشركات بتأمين الأصول والأدوات اللازمة لمساعدتها مع الاستمتاع بمزايا مساحة القرص غير المحدودة. علاوة على ذلك، لا يحتاج المرء إلى عمل تعليمات برمجية ثقيلة لصيانة موقع الويب أو تحديثه أو تخصيصه.

الايجابيات:

مثالي لمواقع التجارة الإلكترونية المبتدئة أو المدونات أو مواقع الويب الشخصية

مثالية للشركات ذات الميزانية المحدودة

لأصحاب الأعمال الذين لا يهتمون كثيرًا بالبرمجة وتطوير الويب

موقع ويب فعال من حيث التكلفة يحقق عائد استثمار محتمل في الأعمال

يتم إجراء التحديثات والنسخ الاحتياطية والصيانة بواسطة الخادم

سلبيات:

عرض النطاق الترددي والمساحة أقل

يميل إلى التباطؤ عندما يتلقى أحد مواقع الويب حركة مرور عالية

التخصيص المحدود والصيانة الشخصية

عندما يتعطل الخادم بسبب وجود مواقع ويب خاطئة، ستصبح غير متصل بالإنترنت أيضًا

انها ليست “الخاصة بك” تماما

تعد الاستضافة المشتركة مثالية لشركات التجارة الإلكترونية الناشئة وأولئك الذين لا يحتاجون إلى موارد ملفات كبيرة ويتلقون حركة مرور أقل. كما هو الحال مع الشقق، تتم مشاركة الموارد والمساحات بنفس الرمز حتى تتمكن الخوادم من العمل بكفاءة وسلاسة.

الأمر الرائع في هذا الإعداد هو أن صيانة الخادم تتم تلقائيًا بواسطة المضيف. بالنسبة لأولئك الذين لديهم مهارات تقنية قليلة أو معدومة، يمنحك هذا ميزة امتلاك موقع ويب باستخدام القوالب أو منشئي مواقع الويب. هذه الخطة سهلة وفعالة من حيث التكلفة وبسيطة لإنشاء مشروع تجاري.

ما هو الخادم الافتراضي الخاص؟

تتكون استضافة الخادم الافتراضي الخاص، أو VPS باختصار، من خادم واحد ينقسم إلى عدة خوادم افتراضية للاستخدام الخاص لموقع الويب – ومن هنا جاء الاسم. فهو يضم خوادم مقسمة بحيث يحصل كل موقع على “مساحته” الخاصة. فكر في العيش في منزل في أحد الأقسام الفرعية أو عند استئجار شقة.

بينما لا تزال تشارك وسائل الراحة المشتركة مثل المنطقة الرياضية أو استخدام صالة الألعاب الرياضية أو استخدام حمام السباحة، فإنك تحصل على مساحتك الشخصية مع القليل من الإلهاءات عن المستأجرين الآخرين. ربما يمكنك أن تطلب من مالك الشقة أو المطور العقاري خططًا لامتلاك مساحة ترفيهية خاصة بك أو ببساطة إنشاء صالة ألعاب رياضية منزلية مؤقتة إذا كنت ترغب في ذلك.

بشكل عام، ستحصل على مساحة أكبر وحرية وتخصيص أكبر في وضعك المعيشي. وبالمثل، الأمر كذلك بالنسبة للخوادم الافتراضية الخاصة. وبطبيعة الحال، في نهاية المطاف، أنت مسؤول عن صيانة الممتلكات الخاصة بك وتخصيصها – وكذلك مواقع الويب أيضًا. قد يكون هذا صعبًا بالنسبة للأشخاص الذين لا يهتمون كثيرًا بالبرمجة والتصميم عبر الإنترنت – فهو يتطلب الكثير من العمل!

لكن VPS يحتوي على عدد أقل من الخوادم ومواقع الويب مع المضيف. يتيح ذلك إمكانية تصحيح المزيد من النطاق الترددي ومساحة القرص والموارد بواسطة المطورين الرئيسيين.

ما هو الفرق بين VPS والاستضافة المشتركة؟ بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين يتطلعون إلى توسيع نطاق تجارتهم، فهذه هي الخطة الأفضل بالنسبة لك. يمكنك الحصول على مساحة أكبر ومرونة وحرية لتخصيص متجرك وفقًا لخطتك. ما هو أكثر من ذلك، لا تمثل سرعة الصفحة مشكلة إذا قمت بتحسين موقعك بشكل صحيح.

إيجابيات وسلبيات VPS

إذًا، هل VPS هي خطة الخادم المناسبة لك؟ دعونا التحقق من ذلك. يقفز العديد من أصحاب الأعمال إلى فكرة الحصول على خطة استضافة VPS بسرعة. في حين أن البعض لديه القدرة على إدارة VPS، فإن الكثير من الشركات الناشئة تُركت مترددة في الاختيار بين VPS مقابل الاستضافة المشتركة. إليك ما تحصل عليه عندما تكون مستعدًا لتوسيع نطاق عملك.

الايجابيات:

مثالي لمواقع التجارة الإلكترونية المتنامية التي تحتاج إلى مزيد من النطاق الترددي والتخزين

يسمح بمزيد من التحكم والاستقرار والتخصيصات على الواجهة الخلفية

يوفر سرعة صفحة أسرع تساهم في تصنيفات تحسين محركات البحث

يوفر استقلالية في النشاط – فأنت لا تتأثر بنشاط الموقع الآخر وحركة المرور الخاصة به

دعم أسرع أو متميز من شركة الاستضافة

سلبيات:

أنت بحاجة إلى بعض المهارات التقنية للحفاظ على موقع الويب الخاص بك

يتطلب توسيع نطاق موقع الويب الخاص بك الكثير من العمل

يمكن أن تكون مكلفة

يحتاج إلى الكثير من التحديثات والنسخ الاحتياطية لتجنب الاختراق الأمني ​​وفواصل التعليمات البرمجية

معقدة بعض الشيء للعمل معها

VPS هو في الواقع الوسيط بين الاستضافة المشتركة والخادم المخصص. إنه الأفضل لأصحاب الأعمال الذين يحتاجون إلى تحسين السرعة والأداء والأمان. إذا كنت بحاجة إلى قابلية التوسع لموقع التجارة الإلكترونية الخاص بك، فهذه هي أفضل خطة استضافة نوصي بها.

قد تحتاج إلى بعض الإجراءات القانونية لإنشاء VPS (قد يشمل ذلك التحسين، وأعمال تصميم واجهة المستخدم وتجربة المستخدم، والمحتوى، وقوائم المنتجات، وما إلى ذلك). ومع ذلك، يعد VPS خيارًا مناسبًا لتشغيل موقع الويب الخاص بك مع المزيد من مساحة التخزين والموارد والأمان والسرعة والاستقرار وقابلية التوسع

VPS مقابل الاستضافة المشتركة: لماذا يعد VPS أفضل للتجارة الإلكترونية

لا يمكننا أن نكرر بما فيه الكفاية أنه عند توسيع نطاق أعمال التجارة الإلكترونية الخاصة بك، قد ترغب في التحول إلى VPS للحصول على المزيد من الموارد والتحكم في التكوين والسرعة وعرض النطاق الترددي والحرية. هناك سهولة في الوصول والتحكم في صيانة موقع الويب الخاص بك بالإضافة إلى زيادة الأمان.

عندما يصل موقع الويب الخاص بك إلى عدد كبير من الزيارات، فلن يتعرض لخرق أمني أو هجمات DDOS أو توقف عن العمل. وبدلاً من ذلك، يمكنه الاحتفاظ بما يكفي ليمنحك الأداء الأمثل الذي تحتاجه – طالما أنك تحافظ عليه جيدًا.

إذا كنت تتطلع أيضًا إلى تحسين موقعك من أجل تحسين محركات البحث، فإن VPS يمنحك السرعة المثلى للصفحة التي تحتاجها لتصنيف Google. أليس هذا تضخم؟