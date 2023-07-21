ستساعدك المقالة التالية: WhatsApp يقترح ميزات جديدة لإصدار Android في عام 2023

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لنبدأ من الأساسيات ما هو WhatsApp؟ WhatsApp عبارة عن منصة وسائط اجتماعية تربطك بأصدقائك وعائلتك.

WhatsApp هو تطبيق مراسلة يستخدمه مليار مستخدم.

يرسل جميع المستخدمين رسائل نصية وصورًا ومقاطع فيديو بالإضافة إلى ملاحظات صوتية لبعضهم البعض من خلال منصة مراسلة الوسائط الاجتماعية هذه.

يمكن لجميع المستخدمين البقاء على اتصال مع أصدقائهم وعائلاتهم في أي وقت وفي أي مكان.

يمكنك إجراء مكالمات صوتية وكذلك مكالمات فيديو.

WhatsApp مجاني تمامًا للاستخدام.

هناك العديد من الميزات الأخرى لتطبيق WhatsApp. يتضمن ذلك أنه يمكنك إرسال رسائل فردية إلى مستخدمين مختلفين في وقت واحد. يمكنك الوصول لتنسيق النصوص الخاصة بك. يمكنك إرسال الرسائل بخط عريض ومائل ويتوسطه خط أيضًا. لديه حق الوصول لحفظ البيانات عند استخدامه على شبكات المحمول. يمكنك الوصول إلى كتم الدردشات والمجموعات. يمكنك التحكم في إعدادات الخصوصية. يوفر لك WhatsApp الكثير من سياسات الخصوصية. الآن يمكنك إخفاء صور ملف التعريف الخاص بك من جهات الاتصال. يمكنك الوصول لمشاركة المستندات الخاصة بك.

WhatsApp هو أحد أشهر منصات التواصل الاجتماعي عبر منصات مختلفة. إنه تطبيق المراسلة الأكثر شهرة. يواجه WhatsApp منافسة شديدة من Telegram والإشارة. يحتوي WhatsApp على الكثير من الميزات ويتم تحديث ميزات WhatsApp. تعمل الميزات الجديدة على تحسين تجربة المستخدم على تطبيق المراسلة.

لذا ، فإن آخر تحديث لتطبيق WhatsApp هو بدء أربع ميزات جديدة لهواتف Android. يمكن لمستخدم تطبيق المراسلة هذا الوصول لإضافة الأوصاف الآن. سيوفر هذا الوصول إلى المستخدمين لإعطاء السياق أثناء مشاركة المستندات أو محتوى الوسائط المتعددة. يمكن لمستخدمي هواتف Android الوصول لإرسال ما يصل إلى 100 صورة أو مقطع فيديو (بحد أقصى 2 جيجابايت). يمكن للمستخدمين إرسال هذه الصور ومقاطع الفيديو في وقت واحد إلى جهات الاتصال على WhatsApp. في السابق كان لديك قيود ، يمكنك إرسال 30 ملفًا فقط بعد ذلك.

هناك ميزة أخرى وهي إنشاء الصور الرمزية الخاصة بك. يتم تقديم هذه الميزة لكل من iOS و Android. ميزة الصورة الرمزية هذه متوفرة على نظام iOS منذ فترة طويلة ولكنها متوفرة الآن على هواتف Android. لا تحتاج إلى القيام بأشياء كثيرة لعمل صورة رمزية. تحتاج فقط إلى الانتقال إلى الإعدادات لبدء إنشاء صورتك الرمزية المتحركة لصورة ملفك الشخصي وأيضًا الملصقات لمشاركتها مع الأصدقاء والعائلة على تطبيق messenger.

من ناحية أخرى ، يقوم WhatsApp باختبار وصول المستخدمين إلى إرسال الصور بجودتها الأصلية. يمكن للأشخاص التقاط صور ومقاطع فيديو عالية الدقة بمساعدة مستشعرات الكاميرا المتقدمة على الهواتف. لكن أحد السلبيات هو أن محتوى الوسائط المتعددة الذي يتم إرساله على WhatsApp messenger يتم ضغطه ويفقد الجودة بسبب قيود WhatsApp.

في الختام يمكننا القول أن WhatsApp قدم ميزات جديدة لمستخدميه.

WhatsApp Messenger هو تطبيق يربطك بأصدقائك وعائلتك.

الميزة الجديدة لتطبيق WhatsApp هي أنه يمكنك الآن إرسال ما يصل إلى 100 صورة وفيديو دفعة واحدة.

يبلغ الحد الأقصى لمقاطع الفيديو والصور هذه 2 جيجابايت.

جميع التحديثات والمواصفات الخاصة بتطبيق WhatsApp messenger مذكورة هناك.