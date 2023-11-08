ستساعدك المقالة التالية: White Label SEO: ما هو & كيف تفيد العلامة التجارية

هل سمعت عن SEO ذو العلامة البيضاء؟ يمكن أن يساعدك الاستخدام الجيد لهذه الموارد واستراتيجية التسويق في تقديم خدمات إضافية لعملاء التسويق الرقمي دون الوقت والنفقات والطاقة اللازمة لإنشاء وتدريب قسم تحسين محركات البحث الداخلي.

من خلال تقديم خدمات تحسين محركات البحث (SEO)، ستمنح عملائك حزمة أكثر اكتمالاً من الخدمات ومن المحتمل أن تجتذب عملاء جدد ربما تجاوزوك لأنك لم تقدم خدمات تحسين محركات البحث (SEO).

ما هو SEO ذو العلامة البيضاء؟

إن وضع العلامات البيضاء في المجال الرقمي هو ما تمثله الكتابة الخفية للنشر التقليدي أو وضع العلامات الخاصة على البيع بالتجزئة.

ببساطة، تقوم شركة SEO ذات العلامة البيضاء بتعيين مقاول أو وكالة خارجية لإنتاج منتجات رقمية تحت علامتك التجارية.

على سبيل المثال، قد تقدم شركتك خدمات تحسين محركات البحث (SEO) لأحد العملاء، ولكن يتم توفير هذه الخدمات فعليًا من قبل شركة أخرى تحت علامتك التجارية.

تعرف على المزيد حول ما هو SEO ذو العلامة البيضاء في هذا YouTube فيديو:

لماذا العلامة البيضاء SEO؟

هناك عدد من الأسباب التي قد تدفعك إلى تقديم خدمات تحسين محركات البحث ذات العلامة البيضاء.

أولاً، لا يتعين عليك تعيين فريق تحسين محركات البحث (SEO) ودفع رواتبهم ومزاياهم بالإضافة إلى الضرائب المرتبطة بالموظف.

عندما تقوم بالاستعانة بمصادر خارجية لخدمات تحسين محركات البحث (SEO)، فإنك تدفع فقط مقابل الوقت الذي يعمل فيه الفريق على مشاريعك، وليس فقط وقت التوقف عن العمل.

بالإضافة إلى ذلك، لا يتعين عليك الاستثمار في التعليم المستمر لإبقاء فريقك على اطلاع دائم بمجال تحسين محركات البحث (SEO) المتغير باستمرار.

كيف تختار مزود SEO ذو العلامة البيضاء؟

بالطبع، ستكون خدمات تحسين محركات البحث ذات العلامة البيضاء الخاصة بك جيدة فقط مثل شريك تحسين محركات البحث الذي تختاره.

أنت تضع سمعتك ورفاهية عمل عميلك في أيدي شركة أخرى، لذلك من الضروري اختيار هذا الشريك بحكمة.

تريد العمل مع شركة تتمتع بالخبرة والمعرفة التي يحتاجها عملاؤك.

بالإضافة إلى ذلك، فأنت تريد شركة تتمتع بصحة جيدة من الناحية المالية والتي من المحتمل أن تكون في مجال الأعمال بعد ثلاث أو خمس أو عشر سنوات من الآن.

ليس من غير الأدب أن نطلب أمثلة عن عمل الشركة ومراجع من العملاء الراضين. إنها مجرد أعمال جيدة.

وأخيرًا، تريد اختيار شركة تستجيب لأسئلتك واهتماماتك وشركة تقدم تقارير سهلة القراءة بكل سرور.

ما هي فوائد العلامة البيضاء؟

بالإضافة إلى توفير الوقت والمال والتدريب المرتبط بالتوظيف وتدريب فريق تحسين محركات البحث الخاص بك، تسمح لك العلامة البيضاء بتقديم خدمة جديدة لعملائك على الفور، دون المهلة الزمنية المرتبطة عادةً بتوظيف قسم جديد.

يمكنك أيضًا الاستفادة من تجربة وخبرة شركة SEO الشريكة لك.

من خلال تقديم خدمة إضافية، يمكنك أيضًا جذب العملاء الجدد الذين يبحثون عن شركة شاملة للعمل معها لتلبية جميع احتياجات التسويق الرقمي الخاصة بهم.

أمثلة على العلامات البيضاء؟

كيف تعمل العلامات البيضاء في العالم الحقيقي؟ وفيما يلي مثال…

يمكنك إرسال معلومات عميلك إلى شريك البطاقة البيضاء الخاص بك ويقومون بإجراء تدقيق كامل لتحسين محركات البحث للصفحات الرقمية الخاصة بعميلك، وإجراء بحث حول الموضوع والكلمات الرئيسية، وتطوير إستراتيجية تحسين محركات البحث والتعامل مع كل من تحسين محركات البحث الفنية وعلى الصفحة بالإضافة إلى بناء الروابط.

يرسلون لك تقريرًا شهريًا أو نصف شهري يوضح ما فعلوه خلال تلك الفترة نيابة عن عميلك.

من الناحية المثالية، تكون العملية سلسة، حيث لا تختلف هذه الخدمات بالنسبة للعميل عن الخدمات التي تقدمها لهم مع فريقك الداخلي.

ما الفرق بين واجهة برمجة التطبيقات (API) والعلامة البيضاء؟

API، في عالم SEO، تعني واجهة برمجة التطبيقات.

بمعنى آخر، إنه برنامج يساعدك على اختيار أفضل الكلمات الرئيسية للمحتوى الخاص بك ويخبرك بكيفية استخدام تلك الكلمات الرئيسية بطريقة أكثر جاذبية لمحركات البحث، وخاصة Google.

وبالتالي، بحكم التعريف، فإن الاختلاف الرئيسي بين واجهة برمجة التطبيقات (API) والبطاقة البيضاء هو أن واجهة برمجة التطبيقات (API) هي برنامج يعمل بالذكاء الاصطناعي، في حين أن البطاقة البيضاء SEO تعمل بالطاقة البشرية.

إذا سبق لك أن عملت مع الذكاء الاصطناعي في الكتابة أو التحرير، فأنت تعلم أنه على الرغم من تعقيد هذه التكنولوجيا، إلا أنها تفتقر إلى الفروق الدقيقة في التفاعل البشري الحقيقي.

White Label SEO مع WriterAccess

يسهل WriterAccess تقديم خدمات تحسين محركات البحث لعملائك. نحن نقدم مجموعة شاملة من خدمات تحسين محركات البحث (SEO)، بدءًا من المحتوى المحسّن والمكتوب جيدًا وانتهاءً بالتواصل الرائع وخدمة العملاء التي تبقيك على اطلاع بما نقوم به نيابة عنك.

لدى WriterAccess مجموعة مستقرة تضم أكثر من 15000 كاتب ومحرر من ذوي الخبرة في مجموعة كبيرة من المواضيع.

لدينا أيضًا فريق ممتاز من خبراء تحسين محركات البحث ومديري المحتوى الذين يعملون كحلقة وصل بين مواهبنا وعملائنا (مثلك).

يتأكد مديرو المحتوى هؤلاء من أن جميع منشوراتك مُحسّنة بشكل جيد وتدعم علامتك التجارية. بالإضافة إلى ذلك، يتم تشغيل منصة WriterAccess بواسطة الذكاء الاصطناعي لتحقيق المزيد من الكفاءة في عملك.

لدينا سجل حافل. لقد أنتجنا حتى الآن أكثر من مليوني مشروع لعملائنا بنسبة نجاح تكاد تكون مثالية (99.97%).

نحن ندعوك لتجربة خدمة SEO ذات العلامة البيضاء. نحن نجعل الأمر سهلاً وبأسعار معقولة من خلال فترة تجريبية مدتها أسبوعين. يزور وصول الكاتب اليوم للبدء.