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Windows إعدادات السلامة المباشرة

Windows إعدادات السلامة المباشرة

هذا عبر بيتا نيوز; Windows سيتم إصدار “إعدادات الأمان المباشر” في الإصدار التجريبي بحلول صيف عام 2006؛ من خلال “تصفية محتوى الويب وأدوات إدارة قائمة جهات الاتصال لخدمات الاتصال وتقارير الأنشطة عبر الإنترنت.” هناك أيضًا إشارة مستترة إلى معقل الشر هذا، MySpace:

“تسرد تقارير الأنشطة معلومات تفصيلية حول ما يزوره كل فرد من أفراد الأسرة، ويمكن الوصول إليها من أي شخص Windows جهاز كمبيوتر مباشر. علاوة على ذلك، فإن إدارة قائمة جهات الاتصال ستسمح للوالد بتقييد الوصول إلى سجل الويب الخاص بالطفل أو صفحة الشبكات الاجتماعية، وتحديد من يمكنه الاتصال بالطفل عبر Windows خدمات الاتصالات المباشرة مثل Messenger وMail.

الأطفال أذكياء ويمكنهم الالتفاف حول المرشحات، لكنني أقدر المساعدة. وأنا في حيرة من هذا البيان:

قال إيرول ألدن، الرئيس التنفيذي لـ AAP، “”يجب اعتبار الإنترنت محيطًا به الكثير مما يمكن اكتشافه، ويجب أن تكون العائلات مرتاحة للسماح لأطفالها باستكشافه”. “”ولكن في الوقت نفسه، لا بد من وجود مبادئ توجيهية.””

محيط به الكثير لاكتشافه؟ آخر مرة تأكدت فيها من أن معظم الآباء لم ينزلوا أطفالهم لاستكشاف البحر دون أي مساهمة من الوالدين؛ لماذا يتوقعون أن الإنترنت مختلف؟ الإنترنت جزء من العالم الحقيقي، وبالتالي يستحق نفس القدر من مساهمة الوالدين مثل أي شيء آخر. إنها ليست مسؤولية محرك بحث، أو موقع ويب، أو مدونة، أو موقع تواصل اجتماعي، وما إلى ذلك، تجاه أطفالنا – إنها مسؤوليتنا. لا يمكن للبرنامج أن يحل محل أحد الوالدين المعنيين والمشاركين.