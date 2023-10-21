ستساعدك المقالة التالية:

Windows البحث المباشر يحل محل بحث MSN

Windows البحث المباشر يحل محل بحث MSN

بحلول يوم الخميس، لن يكون هناك بحث في MSN موجودًا. Windows بحث حي سيحل محله في جميع أنحاء العالم.

تقوم Microsoft أيضًا بإلغاء تسمية “بيتا”. يعيشوالبحث المباشر و العيش المحلي الليلة. عمود كريس شيرمان في يوم البحث غدًا يدور حول البحث المباشر. سأقوم بكتابة بعض المشاركات حول Live Local، هنا وعلى مدونة Search Engine Watch.

حتى لا تسرق صوت كريس (رفعت Microsoft الحظر مبكرًا)، يقدم Live Search واجهة وعرضًا تقديميًا جميلين ونظيفين بالإضافة إلى بعض الابتكارات الرائعة في بحث في الصور (على سبيل المثال، التمرير، لوحة المسودة، شريط التمرير). لكنني أعتقد أن Miscrosoft قامت أيضًا بعمل رائع في تمكين المستخدمين من التحرك بسلاسة عبر مجموعة من علامات التبويب “العمودية” (الويب، والصور، والأخبار، ومراقبة الجودة، والمحلية، والمنتجات، والفيديو، وما إلى ذلك). انظر، على سبيل المثال، مدى السرعة والدقة التي يمكنك بها التنقل عبر مجموعة من المعلومات حول الولايات المتحدة المفتوحة من خلال النقر على علامات التبويب/الأزرار الموجودة في شريط التنقل الأفقي.

إنه ليس مثاليًا (يفتح تطبيق Local تطبيقًا جديدًا، بدلاً من تقديم نتائج محلية ذات صلة بالاستعلام). لكنها تجربة مستخدم جيدة جدًا.

والآن إلى السؤال الذي يطرحه الجميع: “هل يمكنها الحصول على حصة سوقية لشركة مايكروسوفت من جوجل وياهو!” جوابي هو، على المدى القصير، ربما لا. على المدى المتوسط ​​إلى الطويل: ربما. تم تكليف Microsoft للأسف بتطوير محرك أفضل وتجربة مستخدم أفضل بشكل عام من أجل حث الأشخاص على تغيير السلوك المعتاد الآن.

هذا لا يعني أن البحث المباشر ليس جيدًا جدًا. بل إن المهمة المطروحة صعبة للغاية نظراً لترسخ موقع Google (وبدرجة أقل موقع Yahoo!) في سوق البحث.

إليك المزيد في الوقت الحالي من AP وإليكم البيان الصحفي.

–

جريج ستيرلنج هو المدير المؤسس لشركة Sterling Market Intelligence، وهي شركة استشارية وأبحاث تركز على سلوك المستهلك والمعلن عبر الإنترنت والعلاقة بين الإنترنت ووسائل الإعلام التقليدية، مع التركيز على السوق المحلية.