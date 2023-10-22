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Windows عش محليًا واطلب خرائط الترقية

Windows عش محليًا واطلب خرائط الترقية

جنبا إلى جنب مع إطلاق موقع Ask.com الجديد بالأمس، قدمت الشركة منتج خرائط مطورًا يشبه الآن إلى حد كبير Google Local و Windows العيش المحلي. إنه يوفر مناظر جوية و”مختلطة” بالإضافة إلى عرض الخرائط القياسي. هنا بلدي الفندق في نيويورك. نحن نصدر تقرير رسم الخرائط اليوم، وكانت إعادة إطلاق Ask متأخرة جدًا بالنسبة لنا “لإيقاف المطابع”، ولكننا سنراجعه في Local Media Journal.

حقيقة قيام Ask بذلك (بالإضافة إلى Google وYahoo! وMicrosoft – MapQuest قريبًا) تعني أن رسم الخرائط الديناميكي أصبح الآن “حصصًا على الطاولة” لأي شخص يريد أن يؤخذ على محمل الجد على المستوى المحلي. وهذا يعني أن ناشري الدليل والصحف بحاجة إلى الاستفادة من واجهات برمجة التطبيقات الموجودة هناك أو إنشاء واجهات برمجة التطبيقات الخاصة بهم (ربما ليست فكرة جيدة).

معًا، Windows لقد أضاف Live Local للتو “جانب الشارع” عرض لمجموعة غنية بالفعل من طرق عرض الخرائط. في نظرتي الأولية إليها الليلة في قاعة العرض في SES، يبدو أنها نسخة أكثر ثراءً وديناميكية من منظر كتلة A9، والتي تحتوي على حداثة عدة وجهات نظر مدمجة فيها (سيارة السباق والسيارة الرياضية والمشي). يمكنك سحب المؤشر وتغيير طرق العرض بسهولة نسبية. سان فرانسيسكو وسياتل هما المدينتان الوحيدتان المعروضتان في الوقت الحالي، ولكنني متأكد من أن Microsoft تعتزم تغطية معظم المدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

لا يمكن للمرء بعد أن ينتقل من منظر مستوى الشارع إلى عين الطير. أتوقع أن يأتي ذلك في الوقت المناسب. ولكن مع هذه المجموعة الجديدة من الأدوات، قد تصبح Microsoft أول شركة تجمع كل طرق عرض الخرائط المحتملة معًا في تجربة متكاملة حقًا. بصريا Windows من المحتمل أن يكون منتج رسم الخرائط Live Local هو الأغنى في السوق، على الرغم من أن Microsoft لديها بعض العمل الذي يتعين عليها القيام به بشأن أساسيات رسم الخرائط الأساسية للحصول عليه بشكل صحيح تمامًا.

وفي ملاحظة ذات صلة إلى حد ما، أصبح سوق الإعلانات المبوبة لشركة Microsoft، Expo، مباشرًا. لقد كتبنا عن المعرض في وقت سابق هنا.

سيكون غاري وايزمان، المسؤول عن المعرض، عضوًا في لجنة “المزج” في Drilling Down Local.