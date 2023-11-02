ستساعدك المقالة التالية: WordPress.com مقابل WordPress.org: لماذا سيكسر موقع الويب الخاص بك المستضاف ذاتيًا الحواجز

باعتبارك شخصًا وضع قدمه في عالم التدوين الكبير والمثير هذا – أرض مليئة بالفرص، فإن اختيار الأدوات المناسبة أمر مهم.

الآن أنا متأكد من أنك سمعت الكثير عن منصات التدوين/نشر المحتوى الرائعة هذه – WordPress وTumblr وBlogger وما إلى ذلك.

إذا قررت استخدام WordPress، فستكون مهمتك مكتملة بنسبة 50%. لقد اخترت أفضل منصة لنشر المحتوى على وجه الأرض. تم إطلاق WordPress في عام 2003، وقد برز في المركز الأول في نظام إدارة المحتوى (CMS)، حيث تم استخدامه في أكثر من 22% من أفضل 10 ملايين موقع ويب على الإنترنت.

لكن هل تعلم أن WordPress يأتي في أشكال مختلفة؟

من ناحية، لديك WordPress.com – الإصدار التجاري من WordPress المدعوم من Automattic.

ومن ناحية أخرى، لديك WordPress.org – بيت البرمجيات مفتوحة المصدر.

WordPress.com هي خدمة تستضيف مدونات WordPress. فهو مجاني مئة بالمئة. لأجل الحياة.

WordPress.org هو البديل من WordPress. تحتاج إلى تنزيل البرنامج وتثبيته على الخادم الخاص بك. سيكلفك هذا ما بين 3 إلى 4 دولارات شهريًا، والتي تتراكم إلى 40-50 دولارًا سنويًا.

في البداية، يبدو أن WordPress.com هو الخيار الأفضل – ويرجع ذلك أساسًا إلى أنه . هذا صحيح، لكنه يأتي مع

إذا كنت تعمل فيه على المدى الطويل، فمن الأفضل أن تعرف إيجابيات وسلبيات WordPress.com والنظام الأساسي المستضاف ذاتيًا. مع هذه المعرفة عليك أن تكون قادرا على القيام بمساعيك في التدوين الخاص بك.

لنبدأ المقارنة!

الاستضافة

كما قلت لك، يتم استضافة WordPress.com في شبكة WordPress الضخمة الخاصة والتي يتم تشغيلها بواسطة EdgeCast. إذا كنا نتحدث عن الأرقام، فحسنًا، تعمل شبكة WordPress.com على تشغيل أكثر من مليون مدونة تخدم 14 مليار مشاهدة للصفحة كل شهر. يتم إنشاء أكثر من (54.4 مليون تعليق على وجه الدقة) كل 30 يومًا – وهذا تقريبًا 21 تعليق في الثانية! ييكيس!

تحقق من بعض الإحصائيات المذهلة هنا. عندما تختار WordPress.com، ستتم استضافة مدونتك على هذه الشبكة بالذات. أنيق، أليس كذلك؟

WordPress.org، المعروف أيضًا باسم النظام الأساسي “المستضاف ذاتيًا”، سيمنحك البرنامج فقط. سيتعين عليك اختيار خادم الاستضافة الخاص بك وإعداد مدونتك وإدارة كل شيء آخر. بالطبع، تمنحك معظم شركات الاستضافة حلاً لتثبيت WordPress بنقرة واحدة – لذا نعم، هذا سهل أيضًا.

التخزين وعرض النطاق الترددي

تتقاضى شركات الاستضافة المشتركة حوالي 5 دولارات شهريًا مع مساحة ونطاق ترددي غير محدود. من ناحية أخرى، يمنحك WordPress.com 10 جيجابايت من النطاق الترددي و3 جيجابايت من المساحة لتخزين الأشياء الخاصة بك.

الحكم:

WordPress.com إذا كانت أموالك منخفضة أو بدأت للتو في التدوين

WordPress.org إذا كنت تريد أن تتسخ يديك (ستعرف ما أتحدث عنه في بضع دقائق)

المجالات المخصصة والمجالات الفرعية

إذا كنت تستضيف موقعًا إلكترونيًا لشركة أو تبدأ مشروعًا، فستحتاج إلى اسم نطاق مناسب. ليس هناك طريقة حوله. عندما تكون على WordPress.com، سيكلفك كل موقع، أي كل نطاق، 15 دولارًا سنويًا. لكن لا يمكنك إنشاء نطاقات فرعية إضافية أو تثبيت عدة WordPress. كما أن نطاقات .com من مسجل معتمد من ICANN ستتكلف حوالي 12 دولارًا سنويًا (أحيانًا أقل).

عمليات تثبيت WordPress المتعددة

تستخدم معظم مدونات الشركات (أ) بينما قد يستخدم البعض (ب) يمكن تحقيق أي من هاتين الحالتين بواسطة WordPress.com من خلال خيار النطاق الفردي.

ولكن عندما تريد تثبيت أكثر من WordPress، على النطاق (باستخدام أي من الخيارين (أ) أو (ب))، سيكون WordPress.org أرخص. يتيح لك مضيفك المشترك أن يكون لديك قواعد بيانات MySQL متعددة، وهو كل ما تحتاجه لإعداد تثبيت WordPress منفصل.

الحكم:

WordPress.com عندما تريد استضافة مدونة واحدة

WordPress.org إذا كنت تريد مدونات متعددة

إعلانات

هل توقفت يومًا عن التفكير في كيفية قدرة WordPress.com على تحمل تكاليف استضافة ملايين المدونات المجانية؟ مجد إذا فعلت!

يفعلون ذلك عن طريق عرض الإعلانات على المدونات المجانية من وقت لآخر. المبلغ مقيد – إنه ليس طعمًا إعلانيًا. ربما يكون أحد أهم العوامل لمدونة جديدة. هل تريد أن يرى زوار موقعك الإعلانات عندما يزورون موقعك؟

ولن تكسب أي أموال من تلك الإعلانات.

تحقيق الدخل

من ناحية أخرى، لا يحتوي WordPress.org على أي إعلانات.

اخترت إبقاء مدونتك نظيفة كصافرة أو تحويلها إلى طعم إعلاني مثل متجر الفياجرا عبر الإنترنت.

الاعتدال هو المفتاح! وفي كلتا الحالتين، سوف تصبح جيوبك أثقل.

الحكم:

WordPress.com إذا كنت لا تمانع في ظهور إعلانات غير متكررة وغير مزعجة على مدونتك

WordPress.org إذا كنت تريد التحكم الكامل في موقعك

الموثوقية ووقت التشغيل والأمان

بمجرد أن تدرك ضخامة شبكة WordPress.com، لن يكون هناك مجال للشك في أن المدونة المستضافة على WordPress.com هي أفضل من جميع المضيفين المشتركين/المخصصين/المُدارين تقريبًا.

ومع ذلك، مع الأخذ في الاعتبار العوامل الأخرى مثل التخصيص والتكلفة الإجمالية، يفضل الكثيرون استخدام WordPress المستضاف ذاتيًا. وتتناسب زيادة الموثوقية في مثل هذه الخدمات بشكل مباشر مع التكلفة. بعبارة أخرى:

“هل تريد أن يكون موقعك آمنًا بنسبة 99.999*%؟ ادفع 29.99 دولارًا شهريًا!

تعد مدونات WordPress.com بشكل عام أكثر أمانًا من المدونات المستضافة ذاتيًا نظرًا لأنك لا تستطيع الوصول إلى FTP/الملف في السابق. مصدر رئيسي للاستغلال ينبع من عدم كفاية إذن الملف والدليل، وبيانات اعتماد SQL غير الآمنة واستخدامها كاسم مستخدم. يتم الاهتمام بكل هذا والعديد من العوامل الأخرى عندما تكون في WordPress.com. في WordPress.org، أنت وحدك يا ​​صديقي. لحسن الحظ أن سوكوري حصلت على ظهرك!

الحكم:

WordPress.com إذا كنت لا تحب متاعب استضافة موقعك

WordPress.org إذا كانت أولويتك هي المرونة

التخصيص – السمات والمكونات الإضافية والمزيد

هذا هو العامل الحاسم الأكبر بين WordPress.com وWordPress.org. لنبدأ بالتخصيص. في WordPress.com، لديك ميزات التخصيص الأساسية مثل اللون العام للموقع، والشعارات، والأدوات، وما إلى ذلك. يمكنك شراء حزم تخصيص إضافية مثل و، ولكن لا شيء يتفوق على WordPress.org في هذا الصدد.

الفائز: WordPress.org لأنه يوفر المزيد من المرونة مجانًا.

المواضيع

نعم، يمكنك الوصول إلى العديد من السمات (المجانية والمتميزة) هنا – ولكن فقط تلك الموجودة في متجر WordPress.com. تكمن الميزة الأكبر في حقيقة أن كل موضوع من هذه المواضيع قد تم اختباره بعناية – “مراقبة الجودة” إذا صح التعبير – بواسطة خبراء WordPress.com.

ليست هناك فرصة لوجود تعليمات برمجية ضارة أو أي شيء من هذا القبيل. ما لم يكن المطور هو Sauraon من Lord of The Rings.

الفائز: WordPress.org إذا كنت تبحث عن المزيد من الخيارات.

الإضافات

اضرب ثلاثة! لقد خرجت!

لا يمكنك تثبيت أي مكونات إضافية عند استضافتها في WordPress.com.

يسمح لك WordPress.org بتثبيت البرنامج المساعد الذي تريده.

كن حذرًا فيما ترغب فيه، لأن وجود عدد كبير جدًا من المكونات الإضافية يمكن أن يؤدي إلى صراعات داخلية وإبطاء موقعك. إن تثبيت المكونات الإضافية المقرصنة أو الفارغة (والشعور بأنك بطل) يشبه دعوة جميع الشفرات الضارة لحفل شواء يوم الأحد.

الفائز: يقين مثل شروق الشمس، WordPress.org.

تطوير

يتيح لك WordPress.org تجربة السمات/المكونات الإضافية المخصصة وتخصيصات WordPress الأخرى. إنه بمثابة الأساس لجميع أنشطة التطوير.

خبرة

“لماذا نسقط يا سيد واين؟”

وغني عن القول أنه ستكون هناك حواجز على طول الطريق، بعضها خطير مثل الانهيارات الأرضية.

الأمر متروك لك – أنت وحدك للعثور على طريق آخر، أو إذا لزم الأمر، امسح الأوساخ والمضي قدمًا. حتى لو كنت قد اتبعت كل “القاعدة الذهبية” التي وصفها معلمو WordPress الذين عينوا أنفسهم، فقد تواجه صعوبات عند تشغيل موقع WordPress مستضاف ذاتيًا.

والحق يقال، إن الخبرة التي تكتسبها من التعافي من هذا السقوط، هي على أقل تقدير – .

الحكم: الاقتباس من بداية باتمان. هذا كل ما سأقوله!

الروابط التابعة لها

يفرض WordPress.com قواعد صارمة بشأن الروابط التابعة. يمكنك مراجعة فيلم أو كتاب أو لعبة وطرحها Amazon الرابط التابع. يمكنك أيضًا الارتباط بمنتجاتك على ETSY. ولكن ذلك حول هذا الموضوع.

لا يمكنك طرح أي أشكال أخرى من الروابط التابعة مثل إحالات WPEngine (يدفعون 150 دولارًا لكل اشتراك) أو مبيعات الكتب الإلكترونية.

حتى لو كنت لا تلعب وفقًا للقواعد، يمكنك:

(أ) الحصول على إنذار أو

(ب) تجميد الروابط التابعة لك أو

(ج) قم بإغلاق مدونتك!

الحكم:

إذا كنت تخطط لكسب المال من هذه المدونة، فالتزم بموقع WordPress.org من اليوم الأول

ملكية المحتوى

تنص شروط خدمة WordPress.com (TOS) بوضوح شديد على ذلك

…يجوز إنهاء وصولك إلى كل أو أي جزء من الموقع في أي وقت، بسبب أو بدون سبب، مع أو بدون إشعار، على الفور.

على الرغم من أنه سيناريو غير مرجح للغاية، إذا كانت مدونتك مصدرًا لكسب رزقك، فلا ينبغي أن يتمتع WordPress.com بهذه السلطة عليها.

الحكم:

إذا كنت تجني المال من مدونتك، فانقلها إلى مزود استضافة WordPress مُدار

دعم متميز

الدعم يأتي في أشكال مختلفة.

هناك الأسئلة الشائعة والمنتديات المتوفرة حول WordPress. وهذا يندرج تحت دعم المجتمع.

في حالة WordPress.com، يمكنك شراء دعم متميز في شكل بريد إلكتروني مباشر أو دردشة مباشرة. قم بزيارة متجر WordPress.com لمزيد من المعلومات.

عندما تستخدم WordPress.org، يستلزم الدعم المتميز عادةً خدمات استضافة WordPress مُدارة مثل WPEngine. ومع ذلك، يتمتع موظفو الدعم بالمهارة ويمكنهم حل مشكلتك بنسبة 99% من الوقت.

الحكم:

WordPress.com إذا كنت على استعداد لإنفاق 299 دولارًا سنويًا (يأتي مع الكثير من الأشياء الرائعة)

WordPress.org إذا كنت على استعداد لإنفاق نفس المبلغ وتريد الراحة في استخدام السمات والمكونات الإضافية المخصصة

التجارة الإلكترونية

إذا كنت تبحث عن حل مخصص للتجارة الإلكترونية، فيجب عليك التفكير في بدائل مثل Shopify وPrestaShop وMagneto (لا، ليس الرجل الذي يتحكم في المعادن من X-Men).

ومع ذلك فقد تفوق WordPress في مجال التجارة الإلكترونية بفضل المكونات الإضافية مثل ووكومرس و iThemes تبادل.

الحكم:

WordPress.org إذا كنت تريد المرونة

جدول المقارنة: WordPress.com مقابل WordPress المستضاف ذاتيًا

لقد قمنا بتجميع جدول مقارنة كمرجع سريع لك. تميل النتائج في الغالب نحو WordPress.org.

عدد عامل الفائز 1 استضافة المدونات – التخزين وعرض النطاق الترددي WordPress.org 2 النطاقات المخصصة والمجالات الفرعية WordPress.org 3 عمليات تثبيت WordPress المتعددة WordPress.org 4 الإعلانات وتحقيق الدخل WordPress.org 5 الموثوقية ووقت التشغيل والأمان 6 التخصيص WordPress.org 7 خبرة WordPress.org 8 الروابط التابعة WordPress.org 9 الإنهاء المفاجئ للمدونة WordPress.org 10 دعم المستوى 1 11 التجارة الإلكترونية WordPress.org

نتيجة:

وردبرس.كوم – 2 من أصل 11

WordPress.org – 9 من أصل 11

خاتمة

لقد رأينا حتى الآن الكثير من العوامل التي تشير إلى نقاط القوة والضعف لدى كلا المتنافسين.

والحق يقال – الأمر متروك لك في النهاية. أنت من يدير الموقع

كقاعدة عامة، يجب عليك التفكير في WordPress.com إذا كنت تريد تجربة خالية من المتاعب وتريد فقط التركيز على المحتوى. يعد WordPress.org أكثر ملاءمة للأشخاص المتعطشين للتكنولوجيا.

في ال كلمات المؤسس مات مولنويج,

“إن استضافة موقعك على WordPress.com تشبه استئجار شقة، على عكس مدونة WordPress ذاتية الاستضافة والتي تمتلكها بالكامل.

باستخدام مدونة WordPress ذاتية الاستضافة، يمكنك فعل أي شيء تريده. هدم الجدران. أعد تزيينها بالطريقة التي تريدها. لكنك مسؤول عن الصيانة أيضًا (أي التحديث الأمني ​​والنسخ الاحتياطية وترقيات الميزات).

بينما مع WordPress.com يتم كل شيء من أجلك. لكنك تفقد بعض السيطرة. لا يمكن أن يكون لها ساحة. لا يمكن هدم الجدران، وما إلى ذلك.

ومع ذلك، فهو ليس طريقًا باتجاه واحد.

بمعنى أنه يمكنك دائمًا التحول من WordPress.com إلى نظام أساسي مستضاف ذاتيًا (أو من أي من شبكات التدوين الشهيرة إلى WordPress) لهذا الأمر. سيكون لدينا برنامج تعليمي حول ذلك قريبا.

لذا، خذ الأمور ببساطة. ففي النهاية، لقد اخترت أفضل نظام إدارة محتوى (CMS) في العالم!

Note: هل تريد البدء مع WordPress.com؟ اضغط هنا للتسجيل. هل تريد البدء بالإصدار المستضاف ذاتيًا من WordPress؟ ستحتاج إلى الاستضافة أولاً. انقر هنا لاختيار الاستضافة.