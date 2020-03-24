WP Rocket vs. WP سوبر كاش

مقارنة بين WP Rocket و WP Super Cache إنه يشبه السؤال عما إذا كان المكون الإضافي لذاكرة التخزين المؤقت المتميز يستحق الدفع مقابله من خلال مكون إضافي مجاني.

ربما يكون WP Rocket هو المكون الإضافي الأكثر شهرة لأداء WordPress. تبدأ الأسعار من 49 دولارًا. WP Super Cache هو خيار مجاني 100٪ من Automattic ، وهو نفس فريق WordPress.com.

ربما تعرف أن موقع WordPress سريع التحميل مهم لكل شيء من تجربة المستخدم إلى تحسين محرك البحث. أي من هذين البرنامجين الإضافيين المخبئين يمنحك أسرع مكان؟

في هذا المنشور ، أريد مساعدتك في تحديد أيهما يناسب احتياجاتك عن طريق تثبيت كل من الإضافات على صفحة اختبار Bluehost الرخيصة وإجراء سلسلة من اختبارات الأداء.

في النهاية ، ستعرف:

ما التأثيرات التي يمكن أن تحتويها الإضافات المخبأة؟

إذا كان هناك فرق بين WP Rocket و WP Super Cache.

سأجري أيضًا نفس الاختبارات على استضافة WordPress المدارة الأكثر تكلفة (WP Engine) لإضافة منظور مختلف لمشكلة الأداء.

كيف أختبر هذين البرنامجين الإضافيين؟

للحصول على فهم عميق لهذين البرنامجين الإضافيين ، سأقوم بإنشاء هذه الاختبارات لتقليد مكان حقيقي ومحاولة إزالة أكبر عدد ممكن من المتغيرات.

أولاً ، أحتاج إلى استخدام السمة المتميزة الأكثر شيوعًا في العالم ، Avada ، واستيراد صفحة تجريبية كاملة ، أريد اختبار موقع الويب الذي يحتوي على صفحة طويلة بعناصر مثل:

محفظة

أوراق اعتماد

أحدث مشاركة بلوق

نموذج اتصال.

أيضا ، سأقوم بتثبيت بعض الإضافات المستخدمة بشكل متكرر مثل Yoast SEO.

لمعرفة شكل صفحة الاختبار ، انظر لقطة شاشة للصفحة الكاملة هنا.

لذلك سأقضي WebPageTest لجمع الكثير من بيانات الأداء على صفحتي الاختبارية بإعدادات مختلفة. أريد أن أركض عشرة اختبارات في اليوم في ثلاثة أيام على حدة () الهدف هو إزالة الاختلاف في اختبار واحد لتوليد أفكار ذات معنى.

إذا كنت مهتمًا ، فإليك الإعدادات الدقيقة التي أستخدمها لـ WebPageTest:

إثبات الموقع: شيكاغو ، إلينوي

شيكاغو ، إلينوي المتصفح : كروم

: كروم اتصال: FIOS (20 ميغابت / ثانية أدناه)

كما ذكرنا سابقًا ، تتم استضافة صفحات الاختبار الخاصة بي بواسطة Bluehost. خاصة بسعر 4 دولارات 95 في الشهر المزيد خطة. يقع مركز بيانات Bluehost في ولاية يوتا.

لدي أيضًا موقع اختبار متطابق مستضاف على WP Engine التكليف خطط حيث سأقوم بنفس الاختبارات. يقع مركز البيانات لهذا الموقع في ولاية كارولينا الجنوبية.

سندخل في البيانات ثم نستخلص بعض النتائج.

1 ، اختبار التحكم: موقع يستند Bluehost دون ذاكرة التخزين المؤقت

للحصول على خط الأساس حتى تتمكن من رؤية الفرق الكبير بين WP Super Cache و WP Rocket ، أقوم أولاً باختبار الموقع دون تمكين ذاكرة التخزين المؤقت.

بينما يأتي Bluehost مع حل التخزين المؤقت الخاص به ، فقد قمت بتعطيله لهذه الاختبارات. لذا هناك مجموعة أولى من الأدلة لا توجد ذاكرة تخزين مؤقتلم أجري أي تحسينات أخرى على الأداء.

اليوم الأول::

في اليوم الأول ، كان متوسط ​​وقت تحميل موقع Bluehost غير الأمثل 4.08 ثانية:

جرب 1 حاول 2 حاول 3 جرب 4 جرب 5 3123 ثانية 3430 ثانية 3332 ثانية 40،904 ثانية 5884 ثانية جرب 6 جرب 7 جرب 8 جرب 9 اختبار 10 2847 ثانية 3474 ثانية 3946 ثانية 3271 ثانية 6577 ثانية

في ما يلي روابط مباشرة إلى WebPageTest للاطلاع على بيانات الاختبار الكاملة:

اليوم الثاني::

في اليوم الآخر ، كان متوسط ​​موقع التحميل Bluehost غير المحسّن هو 3 ، 71 ثانية:

جرب 1 حاول 2 حاول 3 جرب 4 جرب 5 3303 ثانية 30803 ثانية 3 ، 228 ثانية 40،068 ثانية 40757 ثانية جرب 6 جرب 7 جرب 8 جرب 9 اختبار 10 3،679 ثانية 3222 ثانية 4،011 ثانية 3،393 ثانية 3662 ثانية

في ما يلي روابط مباشرة إلى WebPageTest للاطلاع على بيانات الاختبار الكاملة:

اليوم الثالث::

في اليوم الثالث ، كان متوسط ​​وقت تحميل موقع Bluehost غير المحسن 3.55 ثانية:

جرب 1 حاول 2 حاول 3 جرب 4 جرب 5 2964 ثانية 30،069 ثانية 3999 ثانية 3132 ثانية 4026 ثانية جرب 6 جرب 7 جرب 8 جرب 9 اختبار 10 3،476 ثانية 3،146 ثانية 3588 ثانية 2،796 ثانية 4،354 ثانية

في ما يلي روابط مباشرة إلى WebPageTest للاطلاع على بيانات الاختبار الكاملة:

2 ، WP Super Cache

WP Super Cache هو مكون إضافي مجاني للتخزين المؤقت في WordPress بنسبة 100٪ من Automattic ، الأشخاص وراء WordPress.com. وفقًا لـ WordPress.org ، فإن WP Super Cache نشط على أكثر من مليوني موقع WordPress ويمكن العثور عليه في أكثر من ألف مراجعة. 4.5 النجوم المصنفة.

واحدة من أكثر الأشياء جاذبية في WP Super Cache هي بساطته. إذا كنت تريد ، يمكنك تثبيته والنقر فوق زر ويستخدم موقعك صفحة ذاكرة التخزين المؤقت:

فعلت هذا لهذا الاختبار ومكّنت جميع الإعدادات في ممتد : علامة التبويب

بالإضافة إلى ذاكرة التخزين المؤقت ، يتم تمكين ما يلي:

ضغط GZIP

ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح.

هذه هي طريقة عمل WP Super Cache أثناء الاختبار:

اليوم الأول::

في اليوم الأول ، كان متوسط ​​وقت تحميل WP Super Cache هو 3.02 ثانية:

جرب 1 حاول 2 حاول 3 جرب 4 جرب 5 3110 ثانية 2623 ثانية 2423 ثانية 3345 ثانية 2،570 ثانية جرب 6 جرب 7 جرب 8 جرب 9 اختبار 10 3190 ثانية 4222 ثانية 3852 ثانية 2538 ثانية 2378 ثانية

في ما يلي روابط مباشرة إلى WebPageTest للاطلاع على بيانات الاختبار الكاملة:

اليوم الثاني::

في اليوم الآخر ، كان متوسط ​​وقت تحميل WP Super Cache يبلغ 3.18 ثانية:

جرب 1 حاول 2 حاول 3 جرب 4 جرب 5 2666 ثانية 2605 ثانية 4،305 ثانية 3811 ثانية 2786 ثانية جرب 6 جرب 7 جرب 8 جرب 9 اختبار 10 20704 ثانية 2،654 ثانية 2 ، 236 ثانية 4 ، 227 ثانية 30757 ثانية

في ما يلي روابط مباشرة إلى WebPageTest للاطلاع على بيانات الاختبار الكاملة:

اليوم الثالث::

في اليوم الثالث ، كان متوسط ​​وقت تحميل WP Super Cache هو 2 ، 70 ثانية:

جرب 1 حاول 2 حاول 3 جرب 4 جرب 5 4،400 ثانية 2491 ثانية 2334 ثانية 2552 ثانية 2837 ثانية جرب 6 جرب 7 جرب 8 جرب 9 اختبار 10 2،959 ثانية 2،216 ثانية 2566 ثانية 2،157 ثانية 2522 ثانية

في ما يلي روابط مباشرة إلى WebPageTest للاطلاع على بيانات الاختبار الكاملة:

3 ، صاروخ الفسفور الابيض

WP Rocket هو ملحق إضافي مخبأ ممتاز يتضمن مجموعة متنوعة من تحسينات الأداء في حزمة واحدة سهلة الاستخدام.

تبرر WP Rocket سعرها ، من بين أمور أخرى ، لأنها تسمح بأكثر من مجرد صفحات ذاكرة التخزين المؤقت. كما يغطي:

تصغير وربط ملفات HTML / CSS / JS

كسول تحميل للصور والفيديو

ضغط GZIP

تحسين قاعدة البيانات

تأخير تحميل JavaScript

التحميل المسبق لنظام أسماء النطاقات

العديد من التكوينات الأصغر الأخرى ، على سبيل المثال تعطيل الرموز التعبيرية والمزيد.

للسماح بإجراء مقارنة عادلة ، قمت بتمكين جميع ميزات WP Rocket.

بالإضافة إلى إعدادات الأداء الافتراضية التي تنطبق عند تمكين WP Rocket ، فإن الميزة الأخرى الوحيدة التي قمت بتمكينها هي التصغير. هذه الإعدادات الافتراضية هي:

ذاكرة التخزين المؤقت للصفحة

ضغط GZIP

ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح.

بشكل عام ، كان التكوين مشابهًا لـ WP Super Cache.

اليوم الأول::

في اليوم الأول ، كان متوسط ​​وقت تحميل WP Rocket هو 2 ، 64 ثانية:

جرب 1 حاول 2 حاول 3 جرب 4 جرب 5 2،502 ثانية 2301 ثانية 2328 ثانية 2273 ثانية 2 ، 228 ثانية جرب 6 جرب 7 جرب 8 جرب 9 اختبار 10 2272 ثانية 40،008 ثانية 2420 ثانية 3666 ثانية 2289 ثانية

في ما يلي روابط مباشرة إلى WebPageTest للاطلاع على بيانات الاختبار الكاملة:

اليوم الثاني::

في اليوم الآخر ، كان متوسط ​​وقت تحميل WP Rocket يبلغ 3.12 ثانية:

جرب 1 حاول 2 حاول 3 جرب 4 جرب 5 2،351 ثانية 2،397 ثانية 2.074 ثانية 2842 ثانية 2477 ثانية جرب 6 جرب 7 جرب 8 جرب 9 اختبار 10 6432 ثانية 2527 ثانية 2 ، 434 ثانية 4،762 ثانية 2897 ثانية

في ما يلي روابط مباشرة إلى WebPageTest للاطلاع على بيانات الاختبار الكاملة:

اليوم الثالث::

في اليوم الثالث ، كان متوسط ​​وقت تحميل WP Rocket هو 279 ثانية ()::

جرب 1 حاول 2 حاول 3 جرب 4 جرب 5 2282 ثانية 2429 ثانية 2497 ثانية 2،503 ثانية 2531 ثانية جرب 6 جرب 7 جرب 8 جرب 9 اختبار 10 2499 ثانية 2 ، 229 ثانية 2255 ثانية 2،212 ثانية 6،508 ثانية

في ما يلي روابط مباشرة إلى WebPageTest للاطلاع على بيانات الاختبار الكاملة:

4 ، مكافأة: نفس الاختبارات في WP Engine

كاختبار إضافي صغير ، أجريت نفس الاختبارات مع WP Engine ، مضيف WordPress مُدار أغلى بكثير.

كان السؤال: هل يمكن للمكوّن الإضافي الجيد للتخزين المؤقت أن يضمن عمل استضافة مشتركة رخيصة رخيصة قريبة من استضافة WordPress المكلفة باهظة الثمن؟

اليوم الأول::

في اليوم الأول ، كان متوسط ​​وقت تحميل WP Engine هو 2 ، 80 ثانية:

جرب 1 حاول 2 حاول 3 جرب 4 جرب 5 2412 ثانية 20805 ثانية 4،455 ثانية 3462 ثانية 2182 ثانية جرب 6 جرب 7 جرب 8 جرب 9 اختبار 10 2512 ثانية 2،447 ثانية 3 ، 231 ثانية 2266 ثانية 2205 ثانية

في ما يلي روابط مباشرة إلى WebPageTest للاطلاع على بيانات الاختبار الكاملة:

اليوم الثاني::

في اليوم الآخر ، كان محرك WP متوسط ​​وقت التحميل 2 ، 65 ثانية:

جرب 1 حاول 2 حاول 3 جرب 4 جرب 5 2697 ثانية 2339 ثانية 3027 ثانية 2413 ثانية 4 ، 219 ثانية جرب 6 جرب 7 جرب 8 جرب 9 اختبار 10 2282 ثانية 2 ، 434 ثانية 2322 ثانية 2435 ثانية 2375 ثانية

في ما يلي روابط مباشرة إلى WebPageTest للاطلاع على بيانات الاختبار الكاملة:

اليوم الثالث::

في اليوم الثالث ، كان متوسط ​​زمن تحميل WP Engine هو 2 ، 80 ثانية:

جرب 1 حاول 2 حاول 3 جرب 4 جرب 5 2،870 ثانية 3400 ثانية 2،651 ثانية 2204 ثانية 2349 ثانية جرب 6 جرب 7 جرب 8 جرب 9 اختبار 10 2180 ثانية 4،409 ثانية 3 ، 237 ثانية 2،315 ثانية 2347 ثانية

في ما يلي روابط مباشرة إلى WebPageTest للاطلاع على بيانات الاختبار الكاملة:

*** تجميع البيانات ***

كان هذا الكثير من بيانات الاختبار ، ما مجموعه 120 اختبارًا مختلفًا! لسهولة المقارنة ، نبدأ بإلقاء نظرة على المتوسط ​​اليومي والمتوسط ​​العام:

اليوم الأول اليوم الثاني اليوم الثالث المتوسط ​​العام لا شيء 4 ، 08 ثانية 371 ثانية 355 ثانية 378 ثانية WP سوبر كاش 3 ، 02 ثانية 3.18 ص 270 ثانية 297 ثانية صاروخ WP 264 ثانية 3.12 ص 279 ثانية 285 ثانية محرك WP 280 ثانية 265 ثانية 280 ثانية 275 ثانية

تم تأكيد الاتجاه الموضح أعلاه أيضًا في البيانات من مقارنتنا بين WP Super Cache و W3 Total Cache و WP Rocket ، مما يضيف وزنًا إلى الاستنتاجات التي نستخلصها.

ومع ذلك ، فقد تحسن كل من WP Super Cache و WP Rocket بشكل ملحوظ مقارنة بموقع Bluehost غير المحسن ، لكنهما لم يتمكنا من تحقيق أداء WP Engine.

ما هي الاستنتاجات التي يمكننا استخلاصها من WP Rocket ضد WP Super Cache؟

الآن دعونا نرى ما يجب القيام به مع كل هذه البيانات …

1 ، يؤدي استخدام البرنامج المساعد لذاكرة التخزين المؤقت إلى إحداث فرق ملحوظ

أولاً ، هناك استنتاج واضح: سيؤدي استخدام أحد المكونات الإضافية لذاكرة التخزين المؤقت إلى تحسين أوقات تحميل موقعك بشكل كبير بدلاً من استخدام أي نوع من ذاكرة التخزين المؤقت.

أدى كل من WP Super Cache و WP Rocket إلى تحميل نفس موقع الاختبار بشكل أسرع بشكل ملحوظ على مدار الأيام الثلاثة ، مما قلل من أوقات تحميل الصفحة بمعدل 25٪ تقريبًا.

أي شيء آخر يمكنك الحصول عليه من هذا المنشور ، استخدمه.

2 ، WP Rocket أسرع من WP Super Cache

بالنسبة لـ WP Rocket vs. كان WP Super Cache و WP Rocket هو الفائز الصغير ، لكن الفرق لم يكن دراماتيكيًا وكان WP Super Cache متقدمًا قبل يوم واحد ().

شيء واحد يجب تذكره هو أنني لم أقم بتمكين جميع ميزات WP Rocket. على سبيل المثال ، إذا قمت بتمكين تأخير التحميل وإعدادات أخرى ، فمن المحتمل أن يكون الفرق أكثر إثارة.

فهل هذا الفرق بقيمة 49 ()؟ أعتقد أن ذلك يعتمد على مدى تقديرك لتحسين الأداء ومدى ملاءمة توفر جميع تحسينات أداء WP Rocket المختلفة على لوحة واحدة ()

3 ، لا يوجد بديل للسكن الجيد

في حين أن كلا البرنامجين الإضافيين لذاكرة التخزين المؤقت نقل الإبرة بالتأكيد في اتجاه إيجابي ، كان الفائز الإجمالي من حيث الأداء لا يزال محرك WP.

ومع ذلك ، كان الفرق أقل دراماتيكية مما كان عليه في المقارنة السابقة. أعتقد أن السبب الأكثر ترجيحًا هو أنني غيرت سرعة الاتصال لمحاولة محاكاة ظروف الحياة الحقيقية. في هذه المقارنة الأولى ، استخدمت القيمة الافتراضية لـ GTmetrix ، أي واحدة مركب خال من الغازومع ذلك ، فإن معظم الناس في العالم الحقيقي ليس لديهم اتصال بدون معالجة الغاز. لدي واحدة هذه المرة 20-أدخل اتصال mbit / s الذي كان أكثر واقعية.

شيء آخر يجب تذكره هو أن محرك WP لا يوفر فقط أوقات تحميل أسرع للصفحات في اختبارات فريدة من نوعها مثل هذا ، ولكنه يقدم أيضًا موقعك بشكل أسرع تحت الأحمال الثقيلة. يمكنك أيضًا الحصول على ميزات يتم التحكم فيها جيدًا مثل التحديثات التلقائية.

لمزيد من المعلومات ، تحقق من اختبار WP Engine الكامل.

باختصار …

في مقارنة مباشرة ، تفوق WP Rocket على WP Super Cache ، ولكن عليك أن تقرر ما إذا كان الفرق كبيرًا بما يكفي لضمان الدفع. وبشكل عام ، قد تكون أفضل طريقة لتسريع موقع WordPress الخاص بك هي التبديل إلى استضافة أفضل مثل WP Engine إذا كنت تستطيع ذلك.