Xiaomi Mi Band 5 Live Images Spotted Online ، تم تحويله إلى ميزة Amazon دعم Alexa ، مستشعر SpO2

منذ فترة طويلة ، نتلقى تسريبات وشائعات حول الإطلاق المحتمل لـ Xiaomi Mi Band 5. أطلقت Xiaomi هاتف Mi Band 4 مرة أخرى في عام 2019 ويقال أنها تستعد لإطلاق خليفتها. قبل يومين ، ظهر تسرب جديد على الإنترنت ، مما يشير إلى أن Mi Band 5 يمكن أن يأتي بدعم NFC ومن المرجح أن يحزم في مستشعر SpO2 أيضًا. اليوم ، وصلت مجموعة جديدة من الصور الحية المسربة ، مما يمنحنا فكرة عملية عن الشكل الذي قد تبدو عليه Mi Band 5. ألق نظرة على الصور الحية المزعومة لـ Mi Band 5 واكتشف ما نعرفه عن متعقب اللياقة البدنية القادم من Xiaomi حتى الآن.

تسربت صور Xiaomi Mi Band 5 الحية ؛ إليك ما نعرفه حتى الآن

كما هو موضح في الصور المزعومة لـ Mi Band 5 ، من المرجح أن تتميز Mi Band 5 بشاشة أكبر عند مقارنتها مع سابقتها. يبدو أن Mi Band 5 قد ضمت شاحنًا جديدًا من النوع الإضافي. يبدو أن التصميم العام لـ Mi Band 5 المزعوم يتماشى مع أمثال طراز الجيل السابق – هناك شاشة مسطحة مع زر سعوي يجلس في الأسفل. من المؤكد أنها تبدو أكثر اتساعًا من سابقتها.

يميل Mi Band 5 أيضًا إلى دعم NFC على مستوى العالم ، مما يعني أن الشركة ستحتفظ على الأرجح بدعم NFC للإصدار العالمي من Mi Band 5 أيضًا ، وهو أمر فاتنا في الجيل السابق Mi Band 4. علاوة على ذلك ، يقال أن Mi Band 5 يتميز Amazon دعم اليكسا وميزة لتتبع دورات الطمث للنساء. بقدر ما أو إلى هذا الحد Amazon تشعر أليكسا بالقلق ، يشير التسرب إلى أنه سيكون متاحًا على كل من الصينيين ، وكذلك المتغير العالمي لـ Mi Band 5. بالإضافة إلى ذلك ، يقال أن Mi Band 5 يتميز بميزة ذكاء النشاط الشخصي (PAI) ، والتي استفد من بيانات معدل ضربات القلب لتظهر للمستخدمين مقدار النشاط البدني الذي يتعين عليهم القيام به من أجل البقاء بصحة جيدة.

فيما يتعلق بالأسعار ، يشير التسرب إلى أنه يمكن تسعير Mi Band 5 بنحو 200 يوان صيني ، وهو ما يُترجم تقريبًا إلى مكان ما حول 28 دولارًا. ومع ذلك ، هذا ليس قريبًا من التأكيد النهائي اعتبارًا من الآن ، لذلك نقترح على قرائنا تناوله بحبوب طفيفة من الملح حتى الوقت الذي نتلقى فيه شيئًا ملموسًا.

اعتبارًا من الآن ، هذا هو تقريبًا كل المعلومات التي لدينا حول Mi Band 5 القادمة ، لكننا سنبقيك على اطلاع على نفس الشيء إذا تلقينا أي شيء عنه في المستقبل. ما هي أفكارك حول Mi Band 5؟ أخبرنا في قسم التعليقات أدناه.

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