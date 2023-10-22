ستساعدك المقالة التالية: Xoogler يتحدث عن غزوة Google للصين

Xoogler يتحدث عن غزوة Google للصين

على ال Xooglers مدونة (موظفو Google السابقون)، دوج إدواردز؛ المدير السابق للتسويق الاستهلاكي وإدارة العلامات التجارية لشركة Google، يعلق على تجاربه مع Google ومشكلة الرقابة الصينية. يقدم دوج وجهة نظر مطلعة على ما يجري داخل Google والتوازن بين الصبر والواقع بينما وقفت Google على حافة دخول السوق الصينية بينما قدمت Yahoo وeBay وMicrosoft مطالباتهم.

إن الأمر برمته في الصين عبارة عن فوضى ذات أبعاد أسطورية ولا يوجد حل سهل لها. سيكون من السهل إلقاء اللوم على Google لتعاونها إذا لم أر مدى الجهد الذي بذله المسؤولون التنفيذيون في الشركة لإيجاد طريقة إبداعية خارج الصندوق. إن حقيقة انتقالهم إلى سوق النمو الأكبر والأكثر وضوحًا في العالم بعد أشهر أو حتى سنوات من منافسيهم تشير إلى شمولية جهودهم لإيجاد مسار بديل.

أستطيع أن أشهد شخصيا على الشغف الذي تمت به مناقشة هذه القضية داخل الشركة. وقد تم الإعراب عن قلق بالغ إزاء أولئك في الصين الذين لا يعرفون سوى نسخة غير شرعية من بحث جوجل، وبالنسبة لموظفي الشركة الذين قد يخضعون لأهواء الحكومة الصينية إذا تم افتتاح مكتب رسمي هناك.

لقد كنت في الصين مؤخراً، وكان شعوري أن الرقابة على محركات البحث كانت متوقعة من جانب أغلب مستخدمي الإنترنت، حيث أن قسماً كبيراً من أخبارهم يتم بالفعل تمريرها من خلال مرشح حكومي. يبدو أنهم ببساطة يتجاهلون الأمر ويضعونه في الاعتبار عند استخدامهم للويب. كانت المجموعة المحدودة من الأشخاص الذين تحدثت معهم يفضلون محركات البحث التي منحتهم أفضل طريقة للعثور على ملفات mp3 والأفلام على الإنترنت والتعامل مع الأسماء الصينية بشكل صحيح، بدلاً من تلك التي توفر المعلومات الأكثر اكتمالاً حول الجهود التايوانية للبقاء مستقلة.

وجهة نظري الشخصية هي أن Google تتخذ القرار الصحيح. بمجرد فتح أبواب المعلومات، أعتقد أن الحكومة الصينية ستواجه ضغوطًا شديدة لاحتواء كل المحتوى الذي قد تعتبره ضارًا.

يعد منشور دوج بمثابة عرض منعش تمامًا في عالم المدونات الخاص بالكلاب الهجومية التي تلاحق Google. خطيب ل ديفيد أوتر في ويب برو نيوز.