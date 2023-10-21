ستساعدك المقالة التالية: Yahoo وZillow شريكان في البحث عن تقديرات المنازل

Yahoo وZillow شريكان في البحث عن تقديرات المنازل

تعاونت Zillow وYahoo للبحث عن التقديرات العقارية حيث تظهر Zillow Zestiments كاختصار في نتائج بحث Yahoo. بالإضافة إلى اختصارات البحث، يتم عرض Zillow أيضًا في قسم العقارات في Yahoo للعثور على قيمة المنزل.

من مدونة بحث ياهو:

لقد جعلنا أيضًا من السهل جدًا الحصول على التقييم التقديري لمنزلك: ما عليك سوى الانتقال إلى Yahoo! ابحث وابحث عن “قيم المنزل‘. يمكنك بعد ذلك تحسين بحثك باستخدام Yahoo! قم بالاختصار عن طريق إدخال أي عنوان شارع ومدينة/ولاية أو الرمز البريدي للحصول على القيمة المقدرة على Yahoo! العقارات.

تتضمن صفحة قيم المنزل خريطة لمنزلك الذي بحثت عنه، بالإضافة إلى 10 مقارنات، وتحتوي على جدول يوضح تقديرات كل منزل (قيمة المنزل المقدرة) وتغيير القيمة لمدة أسبوع واحد. نحن نستخدم ياهو! الخرائط التي توفر صور الأقمار الصناعية في حالة رغبتك في رؤية شكل الحي. ونقدم أيضًا رسمًا بيانيًا لإظهار اتجاهات الأسعار التاريخية ورابطًا لموقع Yahoo! إجابات حتى تتمكن من طرح الأسئلة حول العقارات وقيم المنازل.

في يوم تكون فيه معظم الأخبار الموجهة لشركة Yahoo محبطة بعض الشيء بسبب انخفاض قيمة الأسهم وتأخير نظام Yahoo Search Marketing الجديد، فإن هذه الشراكة تبعث على الارتقاء تمامًا حيث تملأ Yahoo ثغرة في منطقة العقارات الخاصة بها مع إضافة شريك آخر لخرائط Yahoo، وبالطبع تستفيد Zillow من التعرض وحركة المرور المستهدفة التي تعد أفضل وأرخص بكثير مما يمكن شراؤه بالمال بشيء مثل حملة PPC في عام 2005.

بريان سميث VerticalSearch.net يضيف

“يمكن للشركات الجديدة أن تنطلق وتحدث ضجة كبيرة باستخدام تكنولوجيا جديدة رائعة أو فوائد لا تصدق للمستهلكين، ولكن العلاقات العامة أو الضجة لا يمكن أن تذهب إلا إلى أبعد من ذلك. يتعين على الشركات القيام بتسويق تحسين محركات البحث (SEO) والدفع لكل نقرة (PPC)… ولكن الدفع بالنقرة (PPC) يصبح مكلفًا للغاية بسرعة كبيرة.

إذًا هناك “تطوير الأعمال” أو “تسويق الشراكة”. ما الذي تفعله Zillow مع Yahoo!. ص! يحصل على “محتوى” رائع ويحصل Zillow على تعرض مذهل. وهذا مشابه لتعاون Kaboodle وMpire مع eBay.