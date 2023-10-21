ستساعدك المقالة التالية: Yahoo Local & Dash Team للبحث المحلي ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

لقد تعاونت Dash Navigation، موفر خدمة الملاحة في المركبات، وYahoo Local لتقديمها ياهو المحلية المحتوى لمستخدمي Dash Express.

* عندما يقوم المستخدم بإدخال مصطلح البحث الخاص به في Dash Express، يبدأ الجهاز لاسلكيًا في Yahoo! البحث المحلي على شبكة الإنترنت.

* يتم تنسيق النتائج في بطاقات العناوين وتقديمها للمستخدم كقائمة بسيطة للشركات القريبة.

* يتم توجيه مستخدم Dash إلى الوجهة المطلوبة.

ياهو! يسمح Local أيضًا للسائقين باستخدام مجموعة واسعة من مصطلحات البحث للحصول على النتائج ذات الصلة. على سبيل المثال، سيرى مستخدم الداش الذي يكتب “الكرواسون” قائمة بالمخابز والمقاهي والمتاجر في المنطقة التي تبيع المعجنات. يمكن لمستخدم Dash آخر يكتشف أن متجر الأجهزة المحلي لا يحتوي على عنصر السباكة المطلوب أن يكتب “مستلزمات السباكة” من سيارته في ساحة انتظار السيارات ويرى قائمة بالمتاجر القريبة الأخرى مع الاتجاهات إلى كل موقع. في كثير من الحالات، ياهو! يتم أيضًا تقديم التقييمات والمراجعات المحلية لتزويد المستخدمين بتعليقات فورية من المستهلكين الآخرين حول التجار والخدمات.

“ياهو! قال بول ليفين، المدير العام لشركة Yahoo! محلي. “إن العمل مع Dash يجعلنا نقترب خطوة واحدة من هذا الهدف ويوفر للمستهلكين طريقة أخرى مفيدة وذات صلة للتفاعل مع منتجاتنا.”