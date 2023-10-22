ستساعدك المقالة التالية: Yahoo MyWeb يعيد تصميم ويضيف ميزات جديدة لوضع العلامات

Yahoo MyWeb يعيد تصميم ويضيف ميزات جديدة لوضع العلامات

الشعور بالحرارة من YouTubeوماي سبيس وحتى جوجل؛ قامت Yahoo مؤخرًا بتحديث وتوسيع عروض الوسائط الاجتماعية الخاصة بها إلى خدمات أكثر سهولة في الاستخدام وتكاملاً ضمن شبكة Yahoo. شهدنا الأسبوع الماضي إطلاق تطبيق Yahoo Video الجديد مع YouTube أسلوب تحميل الفيديو ووضع العلامات عليه ومشاركته. تمتلك Yahoo أيضًا أساس وضع العلامات والمشاركة تحت حزامها في del.icio.us وFlickr.

أعادت Yahoo الآن تصميم Yahoo MyWeb بتصميم وميزات جديدة تضيف المزيد من سهولة الاستخدام إلى تجربة الإشارات المرجعية الاجتماعية ونأمل أن تصبح محورًا للبحث الاجتماعي في Yahoo.

تشمل الميزات الجديدة ما يلي:

* أقسام “أهم العلامات” و”مثيرة للاهتمام اليوم” والتي تعمل إلى حد ما مثل ميزات del.icio.us الشائعة والقائمة الساخنة

* البحث عبر كافة الصفحات العامة في النظام

* القدرة على تصدير إشارات وصفحات MyWeb إلى أي تنسيق متصفح

يلاحظ توم تشي على مدونة بحث ياهو أن “التحول الأكثر أهمية” في Yahoo MyWeb الجديد ليس الميزات الجديدة ولكن تكييف الإشارات المرجعية الاجتماعية بما يتجاوز قادة الرأي والتقنيين على الويب؛

ربما يكون التحول الأكثر أهمية في هذا الإصدار لا يتعلق بأي ميزة واحدة، ولكنه ببساطة هو إدراك أن الإشارات المرجعية الاجتماعية تجتذب الأشخاص ذوي المشاعر والاهتمامات المتنوعة للغاية. في حين أن قائمة العلامات الشائعة لا تزال تحتوي على إدخالات مثل “CSS” و”XML”، كلما بحثنا أنا وجوشوا وستيفن في البيانات، أصبح من الواضح أن هذه الإشارات المرجعية مخصصة للبوذيين وعشاق الموسيقى المحيطة وراقصي البريك دانس.

ما الذي أود رؤيته أكثر في Yahoo MyWeb؟ يبدو أن شركة Yahoo تفتقر إلى صفحة بداية مركزية لعروض الوسائط الاجتماعية الخاصة بها… بالتأكيد، يمكن القول بأن البحث هو في الأساس جوهرها الاجتماعي، ولكن في رأيي نظرًا لأن MyWeb هو أساس وضع علامات على بحث Yahoo ومشاركته، مما يجعله موقعًا مركزيًا لمواكبة وضع العلامات من قبل الأصدقاء والعائلة في عروض Yahoo Social الأخرى مثل Yahoo Video وFlickr، من شأنها أن تجعل MyWeb يدور حول دائرة كاملة. ربما تكون هذه هي خطة 360 أو MyYahoo، بمجرد أن تتوسع العلامات والإشارات المرجعية على Yahoo إلى ما هو أبعد من جمهور جامعة الفنون الليبرالية (البوذيون وعشاق الموسيقى المحيطة وراقصو البريك) وفي إجابات ياهو ‘العالم الحقيقي“2.0 المستخدمين.