ستساعدك المقالة التالية: Yahoo Search Marketing تستعد للترقية إلى النظام الأساسي الجديد

Yahoo Search Marketing تستعد للترقية إلى النظام الأساسي الجديد

بينما تستعد Yahoo Search Marketing (مقدمة) لإعادة إطلاقها خلال الربع الرابع من هذا العام إلى تنسيق Yahoo Search Marketing “Panama” الجديد، فإن أحد مفاتيح الانتقال هو جلب الحملات بسلاسة من YSM الحالي إلى الواجهة الجديدة.

يبدو أن هذا قد بدأ يحدث حيث يقوم المعلنون بالإبلاغ عن رسائل البريد الإلكتروني الواردة من Yahoo والتي تهدف إلى تأكيد عناوين المعلنين ومعلومات الاتصال.

باري في محرك البحث المائدة المستديرة وقد نشر بريده وهنا بعض المقتطفات:

كما أبلغناك في مايو 2006، فإن حسابك على Yahoo! ستتم قريبًا ترقية حساب Search Marketing وإعادة تصميمه بالكامل، مما يوفر لك عددًا من الميزات المتقدمة التي ستساعدك على التواصل بشكل أفضل مع جمهور Yahoo!.

للمساعدة في توفير ترقية سلسة للمعلنين لدينا، نخطط للتواصل معك بشكل متكرر عبر المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والبريد الأمريكي. وبالتالي، فإننا نطلب من جميع المعلنين تأكيد معلومات الاتصال المسجلة لدينا حاليًا، بما في ذلك العنوان الفعلي وعنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف.

اعتبارًا من أغسطس 2006، هذه هي معلومات الاتصال الموجودة لدينا في الملف الخاص بحسابك:

عنوان الشارع: ##################

مدينة: ########

ولاية: ##

الرمز البريدي: #####

رقم التليفون: ###-###-####

يرجى تخصيص بعض الوقت الآن للتحقق من معلومات الاتصال بالحساب أعلاه. إذا كانت أي من البيانات المذكورة أعلاه غير صحيحة، يرجى تحديثها باتباع الخطوات السهلة التالية:

تسجيل الدخول إلى حسابك.

انقر فوق الرابط تحرير الملف الشخصي.

التحقق من معلومات الاتصال الخاصة بك وتحديثها.

هناك طريقة أخرى لتحديث معلوماتك وهي تسجيل الدخول إلى حسابك على Yahoo! ابحث في حساب التسويق كما تفعل عادةً، ثم انقر فوق الرابط “تحرير الملف الشخصي” ضمن علامة التبويب “الحساب”.

نحن نقدر بشدة اهتمامك بهذا الأمر، ونتطلع إلى تزويدك بجميع المعلومات المهمة التي ستحتاج إلى معرفتها أثناء ترقية حسابك. إذا كان لديك أي أسئلة، يرجى الاتصال بنا على (866) YAHOO-98.

بإخلاص،

شركاؤك في Yahoo! بحث التسويق

تفتخر Yahoo Search Marketing بخدمة العملاء المحسنة مؤخرًا وتبذل جهدًا إضافيًا لإبقاء المعلنين سعداء، الأمر الذي قد يؤدي عند إقرانه بتكنولوجيا الإعلان الجديدة والشفافة في محركات البحث إلى رفع مستوى خدماتهم إلى ما هو أبعد من خدمات منافسيهم. على أية حال، نأمل أن يكون اهتمامهم بتفاصيل المعلن خلال هذه الفترة الانتقالية علامة على أن هذا هو الحال بالفعل.