ستساعدك المقالة التالية: YellowPages.com وSuperPages يتصدران السنة الدولية للبقول في البحث المحلي

YellowPages.com وSuperPages يتصدران السنة الدولية للبقول في البحث المحلي

موقع YellowPages.com و الصفحات الفائقة أصدروا بيانات صحفية متضاربة أمس حول نجاحهم وابتكاراتهم. هنا إطلاق موقع YellowPages.com وهنا الصفحات الفائقة‘.

إليك تفاصيل comScore الأخيرة لحصتها في أسواق السنة الدولية للبطاطا:

إجمالي عمليات البحث في الصفحات الصفراء 100.0%

ياهو! المواقع — 23.9%

صفحات سوبر فيريزون – 20.1%

مواقع جوجل –12.5%

الصفحات الصفراء –12.0%

شبكة تايم وارنر –7.7%

Local.com -5.9%

شبكة المعلومات الفضائية -5.1%

ديكسونلاين.كوم -4.1%

قد يكون لدى Hitwise أو Nielsen أرقام مختلفة.

وتقول شركة comScore أن ما يزيد قليلاً عن ثلث حجم “البحث المحلي” يأتي من خلال مواقع السنة الدولية للبقول، والتي تمثل تقليديًا عملاء محتملين أقوى، مقارنة بالثلثين اللذين يأتيان عبر محركات البحث الرئيسية.

ولعل الأمر الأكثر إثارة للاهتمام هو أن هناك تداخلًا كبيرًا على ما يبدو بين الجماهير التي تقوم بالبحث على Google، وYahoo!، وMSN، وAOL، وAsk، وأولئك الذين يستخدمون مواقع السنة الدولية للبطاطا. يقول comScore أنه بشكل عام، أجرى 63% من مستخدمي الويب في الولايات المتحدة بحثًا محليًا في يوليو (أو 105 مليون مستخدم). هذا جمهور مشترك من مستخدمي محركات البحث ومستخدمي السنة الدولية للبقول الذين يبحثون عن معلومات محلية، باستخدام تعريف comScore “للبحث المحلي”. وأفادت شركة comScore أيضًا أن هناك حوالي 68 مليون مستخدم للسنة الدولية للبطاطا في يوليو/تموز، ولكن من بين هؤلاء 13 مليونًا فقط لم يكونوا يستخدمون أيضًا محركات البحث لعمليات البحث المحلية. (هناك سؤال بحثي هنا حول سبب ومتى يميز المستخدمون).

وقالت شركة comScore أيضًا أن قاعدة مستخدمي السنة الدولية للبقول كانت تنمو بمعدلات تفوق سوق البحث الإجمالي (46% مقابل 21%).

يتم استخدام البحث المحلي كبديل لمساعدة الدليل بواسطة 52% من المستخدمين الذين يبحثون عن رقم هاتف أو عنوان عمل. لكن أكبر فئة من الاستخدام في الربع الثاني (59%) كانت مخصصة لمناطق الجذب والترفيه (المطاعم والحانات والمسارح وما إلى ذلك). وهناك فئة كبيرة أخرى كانت للخدمات عند 41% من المستخدمين، وفقًا لشركة comScore.

واتساقًا مع البيانات الأخرى، فإن غالبية مستخدمي البحث المحلي إما اتصلوا بتاجر محلي أو قاموا بزيارة هذا النشاط التجاري المحلي “غير متصل بالإنترنت”. لكن 37% قاموا بالاتصال عبر الإنترنت (البريد الإلكتروني أو زيارة الموقع).

إليكم مشاركتي السابقة حول منظور أوسع حول البحث المحلي.

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جريج ستيرلنج هو المدير المؤسس لشركة Sterling Market Intelligence، وهي شركة استشارية وأبحاث تركز على سلوك المستهلك والمعلن عبر الإنترنت والعلاقة بين الإنترنت ووسائل الإعلام التقليدية، مع التركيز على السوق المحلية.