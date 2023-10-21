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YouTube النمو يكاد يكون صادما

YouTube النمو يكاد يكون صادما

وبحسب مقال رويترز الذي ظهر الأحد، بموقع الفيديو YouTube يقدم الآن 100 مليون مقطع فيديو (نعم، هذا صحيح) يوميًا:

YouTubeقالت الشركة الرائدة في مجال البحث عن مقاطع الفيديو على الإنترنت، يوم الأحد، إن المشاهدين يشاهدون الآن أكثر من 100 مليون مقطع فيديو يوميًا على موقعها، مما يمثل زيادة في الطلب على أجرة الفيديو “ذات الحجم الصغير للوجبات الخفيفة”.

منذ أن ظهرت من العدم في أواخر العام الماضي، YouTube أصبحت تحتل مكانة رائدة في مجال الفيديو عبر الإنترنت بنسبة 29 بالمائة من سوق الترفيه متعدد الوسائط في الولايات المتحدة، وفقًا لأحدث البيانات الأسبوعية من موقع قياس الويب Hitwise.

YouTube وقالت الشركة إن مقاطع الفيديو تمثل 60 بالمائة من جميع مقاطع الفيديو التي تتم مشاهدتها عبر الإنترنت. يتم تسليم مقاطع الفيديو مجانًا على YouTube ولا تزال الشركة تعمل على تطوير الإعلانات وغيرها من وسائل توليد الإيرادات لدعم الأعمال.

وماذا عن هذا: YouTube استقبل 58000 زائر في أغسطس 2005؛ كم يحصل على أساس شهري اليوم؟ يحتوي الموقع على 20 مليون قطعة فريدة. وهذا بعد أقل من عام.

بدأ الموقع في عرض إعلانات البانر وأبرم صفقة مع NBC، مع اقتراحات لصفقات أخرى مماثلة قيد التنفيذ. على الرغم من أن إيرادات الموقع محدودة، فمن المحتمل أن يحقق الآن سعر شراء مرتفعًا بشكل فلكي نظرًا لنموه وتزايد قيمة علامته التجارية.

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جريج ستيرلنج هو المدير المؤسس لشركة Sterling Market Intelligence، وهي شركة استشارية وأبحاث تركز على سلوك المستهلك والمعلن عبر الإنترنت والعلاقة بين الإنترنت ووسائل الإعلام التقليدية، مع التركيز على السوق المحلية.