ستساعدك المقالة التالية:

YouTube تسليم بيانات المستخدم الخاصة لمحامي الاستوديو

عند التسجيل في بوابة ويب أو شبكة اجتماعية أو محرك بحث، تكون الخصوصية دائمًا مصدر قلق نظرًا لأن الشركات التي يتم التسجيل لديها تتتبع جزءًا كبيرًا من نشاطك عبر الإنترنت واختيارات نمط حياتك؛ خاصة وأن شركات مثل MySpace وYahoo وGoogle تحاول جاهدة محاكاة الحياة في عروضها عبر الإنترنت.

في الآونة الأخيرة، خضعت شركتا Yahoo وGoogle لمجهر الخصوصية بسبب امتثالهما أو إحجامهما عن العمل مع حكومات العالم التي تحاول استخدام مثل هذه البيانات الخاصة لمنع الأنشطة غير القانونية. إحدى هذه الشركات التي حصلت مؤخرًا على الكثير من الاهتمام الصحفي هي أحدث عملية استحواذ ضخمة لشركة وسائط بحث YouTube. ونعم، YouTube لا يعمل بدون خلافات الخصوصية نفسها.

YouTube امتثلت لأمر المحكمة بتسليم هذه المعلومات الخاصة إلى شركة Paramount Pictures. مراقبة السوق التقارير:

YouTubeتُظهر تصرفات شركة أمازون ردًا على أمر استدعاء تلقته في مايو أنها كانت تراقب المستخدمين الذين ينشرون مواد محمية بحقوق الطبع والنشر على موقعها – وفي إحدى الحالات شاركت اسم مستخدم مع محامين من استوديو أفلام في هوليوود.

في 24 مايو، أقنع محامو شركة بارامونت بيكتشرز التابعة لشركة فياكوم قاضيًا فيدراليًا في سان فرانسيسكو بإصدار أمر استدعاء يطالب YouTube لتسليم تفاصيل حول المستخدم الذي قام بتحميل الحوار من “Twin Towers” في استوديو الأفلام، وفقًا لنسخة من المستند.

YouTube وسلمت البيانات على الفور إلى شركة باراماونت، التي رفعت في 16 يونيو/حزيران دعوى قضائية ضد مؤلف المقطع الذي تبلغ مدته 12 دقيقة، وهو المخرج كريس مكربل المقيم في مدينة نيويورك، بتهمة انتهاك حقوق الطبع والنشر، في المحكمة الفيدرالية في واشنطن.

من أجل حماية نفسها ومستخدميها، YouTube تقوم الآن بتوقيع صفقات توزيع المحتوى مع العلامات التجارية الكبرى واستوديوهات الترفيه والتي ستسمح لمستخدميها بتحرير اللقطات وتحميل الموسيقى المحمية بحقوق الطبع والنشر إلى مقاطع الفيديو الخاصة بهم. ولكن بعد الاستحواذ على جوجل وهذه الدعوى القضائية، يتعين على المرء أن يتساءل عما إذا كان صانعو الأفلام المارقون في الدائرة الذين يستمتعون بربط المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر في أعمالهم سيتخلىون عن ذلك. YouTube لشركة أخرى. قد يعكس هذا الاقتباس، في الواقع، طبيعة تلك الثقافة الفرعية المذكورة: ‘كنت سعيدًا بالاستفادة YouTube عندما كان لا يزال غير محدد بشكل واضح. لقد بدا الأمر طوباويًا بعض الشيء، على الرغم من أن أيام ذلك كانت معدودة بشكل واضح. – كريس مكربل

ولعل مثل هذا النزوح من YouTube ستكون بمثابة نعمة مقنعة لشركة Google التي ستصبح قريبًا، والتي بالتأكيد لا تحتاج إلى مزيد من المشاكل القانونية.