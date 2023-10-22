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YouTube حد 10 دقائق يمنع تحميلات الفيديو المحمية بحقوق الطبع والنشر

YouTube حد 10 دقائق يمنع تحميلات الفيديو المحمية بحقوق الطبع والنشر

YouTube اتخذت إجراءات لمنع تحميل المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر إلى خدمة استضافة الفيديو ومشاركته والبحث فيه. من خلال تحديد مدة تشغيل مقاطع الفيديو بحد أقصى 10 دقائق، YouTube تأمل في منع إتاحة مقاطع البرامج التلفزيونية والأفلام بشكل غير قانوني للعرض عبر الإنترنت عبر خدمتها.

لقد واجهت NBC بالفعل احتكاكًا مع YouTube، مما أجبر مجتمع مشاركة الفيديو الاجتماعي على إزالة مقاطع من مسرحية هزلية Saturday Night Live.

يتم مشاهدة حوالي 30 مليون مقطع فيديو يوميًا في مكان ما عبر YouTube، ويتم تحميل حوالي 35000 مقطع فيديو يوميًا. في ضوء هذه الأرقام، كيف يمكن للمرء مراقبة ومنع تحميل اللقطات المحمية بحقوق الطبع والنشر؟ من خلال مراقبة طول الفيديو:

“نحن نعلم أن أكثر من 99% من مقاطع الفيديو التي تم تحميلها تكون مدتها أقل من 10 دقائق بالفعل، ونعلم أيضًا أن معظم مستخدمينا يشاهدون فقط مقاطع الفيديو التي تقل مدتها عن 3 دقائق تقريبًا.” يقول YouTubeماري روز.

فماذا عن 1% من مقاطع الفيديو التي ينتجها الأشخاص الذين يرغبون في تحميل مقاطع فيديو تزيد مدتها عن 10 دقائق؟ على مدونتهم YouTube قدم برنامج المحتوى المتميز:

حسنًا، إذا كنت قد تابعت منشورات مدونتنا أو أيًا من المقالات الصحفية، فأنت تعلم أننا نحاول باستمرار تحقيق التوازن بين حقوق أصحاب حقوق الطبع والنشر وحقوق مستخدمينا. لقد بحثنا في النظام قليلاً ووجدنا أن مقاطع الفيديو الطويلة هذه من المرجح أن تكون مقاطع فيديو محمية بحقوق الطبع والنشر من البرامج التلفزيونية والأفلام مقارنة بمقاطع الفيديو القصيرة المنشورة. ومع ذلك، فإننا ندرك أيضًا أن هناك منشئي محتوى شرعيين قد يكون لديهم مقاطع فيديو تزيد مدتها عن 10 دقائق، لذلك أنشأنا برنامج محتوى متميز لأولئك منكم الذين لديهم مقاطع فيديو منتجة بشكل احترافي.

بالإضافة إلى ذلك بالنسبة لمنتجي الفيديو الهواة الذين يصنعون أفلامًا أطول من 10 دقائق، YouTube أعلنوا أنهم منفتحون للتوصل إلى اتفاق مع هؤلاء المنتجين وفتحوا خط اتصال عبر البريد الإلكتروني (يرجى الاطلاع على YouTube رابط المدونة أعلاه).

هل سيؤدي قصر تحميلات الفيديو على 10 دقائق إلى منع جميع تحميلات المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر؟ بالطبع لا، ستظل المواد تمر عبر المرشحات ويتم تقطيعها إلى أجزاء – ومع ذلك، فإن ذلك سيجعل التعرف على مقاطع الفيديو تلك والأشخاص الذين يقومون بتحميلها أسهل بكثير بالنسبة لهم YouTube.