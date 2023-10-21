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YouTube حقائق الفيديو والاستخدام

YouTube حقائق الفيديو والاستخدام

هناك مقالة مثيرة للاهتمام في وول ستريت جورنال (الطلب الفرعي) على YouTube، مع بعض البيانات والمقاييس، بقلم لي جوميز اليوم:

فعلت كشط من YouTube قبل شهر ووجدت أن هناك 5.1 مليون مقطع فيديو. وبحلول يوم الأحد، في نهاية أزمة أخرى، ارتفع هذا العدد بنحو 20% ليصل إلى 6.1 مليون. لأننا نعرف عدد مقاطع الفيديو التي تم تحميلها على الموقع، ومدة كل منها، وعدد مرات مشاهدتها (بلغ إجمالي المشاهدات 1.73 مليار اعتبارًا من يوم الأحد) يمكننا إجراء عملية ضرب بسيطة لمعرفة مقدار الوقت المستغرق بشكل جماعي قضيت مشاهدتهم…

YouTube تشغل مقاطع الفيديو ما يقدر بـ 45 تيرابايت من مساحة التخزين – أي ما يعادل حوالي 5000 جهاز كمبيوتر منزلي – وتتطلب ما يعادل عدة ملايين من الدولارات من النطاق الترددي شهريًا لنقلها.

يوهان بوليسي، أستاذ جامعة ديلفت الذي ساعد في تطوير تقنية مشاركة الفيديو من نظير إلى نظير في جامعة ديلفت تسمى Tribler… يذكر أن 70% من YouTubeالمستخدمون المسجلون في الموقع هم أمريكيون ونصفهم تقريبًا أقل من 20 عامًا.

وفقًا لـ comScore، شاهد ما يقرب من 70% من مستخدمي الإنترنت مقاطع فيديو عبر الإنترنت ويشاهد المستهلك العادي 73 دقيقة من مقاطع الفيديو عبر الإنترنت شهريًا.

YouTube ارتفع عدد الزوار من حوالي 58.000 زائر شهريًا في أغسطس من العام الماضي إلى أكثر من 20 مليونًا اليوم. (الآن هذه هي “عصا الهوكي”.)

إذا كان جوميز على حق YouTubeتكاليف الموقع، فسوف ينفد المال من الموقع بسرعة ما لم يقم باستثمار حركة المرور ومرات مشاهدة الصفحة بشكل أكثر قوة – وهو ما بدأ في القيام به. ولكن من الصعب أن نصدق أن أي عائدات إعلانية جديدة ستغطي هذه التكاليف (ما لم تبرم صفقة بحث مدفوعة الأجر تشبه صفقة ماي سبيس مع لاعب رئيسي).

لذلك، على الرغم من أنها حصلت على تقييم ضخم (يزيد عن مليار دولار)، YouTube قد تضطر إلى البيع في وقت أقرب مما ترغب فيه بسبب النفقات العامة الضخمة.

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وفقًا لبيانات مايو 2006 من Hitwise، فإن أفضل خمسة مواقع فيديو هي:

* YouTube: 42.94%

* فيديو ماي سبيس: 24.22%

* ياهو! بحث الفيديو: 9.58%

* بحث الفيديو على MSN: 9.21%

*فيديو جوجل: 6.48%

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جريج ستيرلنج هو المدير المؤسس لشركة Sterling Market Intelligence، وهي شركة استشارية وأبحاث تركز على سلوك المستهلك والمعلن عبر الإنترنت والعلاقة بين الإنترنت ووسائل الإعلام التقليدية، مع التركيز على السوق المحلية.